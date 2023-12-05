Арбитры в Греции объявили бойкот из-за опасных условий труда и попросили о встрече с премьер-министром: «Издевательства, угрозы, нападения – некоторые из проблем, сделавшие футбол токсичным»

Теги судьи высшая лига Греция Футбол

Греческие футбольные арбитры объявили бойкот.

Греческие судьи и работающие на матчах сотрудники объявили, что не будут обслуживать игры чемпионата Греции в знак протеста против, по их словам, опасных условий труда.

«В последние годы греческие и иностранные судьи были постоянной мишенью, боксерской грушей и козлами отпущения.

Издевательства, угрозы, словесные и физические нападения… Это лишь некоторые из проблем, которые сделали футбол токсичным.

В результате судьи и ассистенты в Суперлиге решили не обслуживать ни один матч, начиная с 14-го тура, пока условия не станут подходящими для нашей собственной безопасности.

Этим действием мы стремимся защитить себя и свои семьи», – говорится в тексте обращения арбитров к Центральному судейскому комитету и Греческой футбольной ассоциации.

Кроме того, судьи попросили о встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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