Мишин о «Зените»: «С лидером, с надутым мячом «Газпрома», соревноваться трудно и почетно, поэтому все соперники играют с особыми напряжением и энергией»

Алексей Мишин сравнил положение «Зенита» в таблице Мир РПЛ с фигурным катанием.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в таблице с отставанием от «Краснодара» в 2 очка.

«В в этом году как в фигурном катании. У нас есть короткая и произвольная программа.

Есть такая поговорка в короткой программе, в которой спортсмен первым стартует: «Нельзя много выигрывать, чтобы был запас какой-то, но можно много проиграть». Сейчас такая же ситуация у « », они вроде не выигрывают, но и много не проигрывают в таблице.

Во второй части сезона РПЛ они также будут на лидирующих позициях. Здесь будет определяться сочетание команд, с кем они сыграют – это имеет значение. Еще очень важен настрой команды и коллектива. Команда – это как многоугольник, где есть капитан, игроки, тренеры, спонсоры.

Мне кажется, сейчас ситуация благополучная. Чемпионат выиграть легче, чем удерживать позицию сильнейшего и ведущего клуба. С лидером, с надутым мячом « », соревноваться трудно и почетно, поэтому все соперники играют с особыми напряжением и энергией против «Зенита».

Я рассчитываю, что вновь смогут завоевать золотые медали. Как житель нашего города и болельщик клуба я болею за Петербург. Желаю Сергею тренерских успехов, также всем игрокам и болельщикам нашего города!» – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию .

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