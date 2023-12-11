Тренер «Ланса» о недопуске фанатов «Севильи» на матч ЛЧ: «До Олимпиады 10 месяцев – как мы ее проведем, если не можем принять 300 человек? Людям отказали в последний момент из-за проблем, которые есть везде»

Главный тренер «Ланса» недоволен решением не допустить фанатов «Севильи» на игру ЛЧ.

Завтра «Ланс» примет «Севилью» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает RMC Sport, сегодня власти Франции официально объявили, что болельщики «Севильи» не смогут присутствовать на матче.

Ранее запрет анонсировал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, объяснив это мерами безопасности на стадионах, принятыми в связи с убийством болельщика «Нанта» 2 декабря – 31-летний мужчина погиб от ножевых ранений в ходе стычки с фанатами «Ниццы» перед матчем Лиги 1.

«Мне очень жаль, тем более, информация поступила поздно. Жеребьевка состоялась в конце августа. Люди, которые приезжают из Испании, болельщики «Севильи», уже спланировали поездку. И в последний момент им отказали из-за проблем, которые существуют во всех странах.

До Олимпиады осталось 10 месяцев, и как мы собираемся проводить ее, если не можем принять 300 человек из Севильи? Реальная проблема все еще существует. Очевидно, что нам нужны дополнительные меры безопасности, но не такие», – сказал Франк Эс.

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