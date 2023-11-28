Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» в Париже. Французы кидали файеры и стулья

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Футбол

В Париже произошла стычка фанатов «ПСЖ» и «Ньюкасла».

Сегодня эти команды встретятся в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00 по московскому времени. 

В понедельник вечером фанаты французского клуба напали на английских болельщиков, собравшихся в одном из парижских баров. 

В социальных сетях появились видеоролики, на которых фанаты «Ньюкасла» пытаются заблокировать двери, когда ультрас «ПСЖ» бросают в их сторону файеры и стулья.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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15 комментариев

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Тюменец
Ответ Arthur Jacob
Этих арабов уже пора серьезно наказать
Приедут фаны Маккаби и все уладят
+19
-4
+15
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ХавиГави_Паратрупер
Если Мбаппе всё-таки уйдёт из ПСЖ, то на Кипре есть отличная замена, фанатам придётся по душе😎
+7
-3
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Potomok Budulaya
дефективные
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0
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Сергей Батурин
Ответ Мансур Абуев
Не ну зачем так делать не какой дисциплины и уважение
и грамотности
+2
0
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Arthur Jacob
Этих арабов уже пора серьезно наказать
+6
-5
+1
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Мансур Абуев
Не ну зачем так делать не какой дисциплины и уважение
+2
-1
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Роман Орещук
у них просто FanID нет
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Марио 9
Дикари
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Артём Сергеев
Париж пристанище варваров
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a2wai
Французское быдло должно получить по заслугам.

Например ПСЖ надо наказать на пару матчей без зрителей.

А, стоп)))
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abrusevshii chechen
Это был Коко
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rigobersong
Главное не забывайте мотивационную часть Фифа и Уефа, что российским клубам не безопасно проводить матчи:) Париж уже зарекомендовал себя с финалом ЛЧ, а теперь еще и рецидив, но все будут молчать:)
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Анастасия Прудникова
😟
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Марио 9
Ответ abrusevshii chechen
Это был Коко
Коко Брайс ? 😄
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Артём Сергеев
Ответ Марио 9
Коко Брайс ? 😄
парень из стали)
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