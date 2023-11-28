Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» в Париже. Французы кидали файеры и стулья

В Париже произошла стычка фанатов «ПСЖ» и «Ньюкасла».

Сегодня эти команды встретятся в 5-м туре группового этапа чемпионов. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

В понедельник вечером фанаты французского клуба напали на английских болельщиков, собравшихся в одном из парижских баров.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых фанаты « » пытаются заблокировать двери, когда ультрас « » бросают в их сторону файеры и стулья.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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