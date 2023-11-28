Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» в Париже. Французы кидали файеры и стулья
В Париже произошла стычка фанатов «ПСЖ» и «Ньюкасла».
Сегодня эти команды встретятся в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
В понедельник вечером фанаты французского клуба напали на английских болельщиков, собравшихся в одном из парижских баров.
В социальных сетях появились видеоролики, на которых фанаты «Ньюкасла» пытаются заблокировать двери, когда ультрас «ПСЖ» бросают в их сторону файеры и стулья.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Например ПСЖ надо наказать на пару матчей без зрителей.
А, стоп)))