Тренер «Монпелье» о фанатских беспорядках: «Этих ребят нужно отправлять в тюрьму, пусть работают на каменоломне. Правосудие должно быть жестче»

Теги лига 1 Франция происшествия болельщики Монпелье Мишель Тер-Закарян Футбол

Мишель Тер-Закарян призвал ужесточить законы в отношении фанатских беспорядков.

«Таково сегодняшнее общество. Мы должны принять жесткие меры. Нам нужно изменить законы. Нужно больше суровости, правосудие должно быть жестче.

Ребят, которые возмущаются, нужно отправить в тюрьму. Мы должны воссоздать банье (каторжные работы – Sports.ru). Пусть немного поработают на каменоломне», – сказал главный тренер «Монпелье».

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4 комментария
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Монпелье Закаряна.
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Всех фанатиков в тюрьму на каменоломни. Самое адекватное решение.
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И срочно заново построить галеры! Пускай вёслами поработают!))
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