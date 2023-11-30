Тренер «Монпелье» о фанатских беспорядках: «Этих ребят нужно отправлять в тюрьму, пусть работают на каменоломне. Правосудие должно быть жестче»

Мишель Тер-Закарян призвал ужесточить законы в отношении фанатских беспорядков.

«Таково сегодняшнее общество. Мы должны принять жесткие меры. Нам нужно изменить законы. Нужно больше суровости, правосудие должно быть жестче.

Ребят, которые возмущаются, нужно отправить в тюрьму. Мы должны воссоздать банье (каторжные работы – Sports.ru). Пусть немного поработают на каменоломне», – сказал главный тренер «Монпелье».

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