«Ливерпулю» интересен лучший бомбардир «Хоффенхайма» Байер. Отступные в 30 млн евро можно будет активировать летом

Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может сменить клуб.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют многие ведущие клубы , сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Они изучали информацию о деталях контракта игрока.

В частности, Байер привлек внимание « ».

Ожидается, что Максимилиан покинет « » по окончании сезона – летом его можно будет подписать, активировав пункт об отступных в размере около 30 миллионов евро.

– лучший бомбардир своей команды в текущем сезоне Бундеслиги, на его счету 6 забитых мячей в 13 матчах. Подробную статистику немецкого футболиста можно найти здесь.

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