«Ливерпулю» интересен лучший бомбардир «Хоффенхайма» Байер. Отступные в 30 млн евро можно будет активировать летом
Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может сменить клуб.
Интерес к 21-летнему футболисту проявляют многие ведущие клубы АПЛ, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Они изучали информацию о деталях контракта игрока.
В частности, Байер привлек внимание «Ливерпуля».
Ожидается, что Максимилиан покинет «Хоффенхайм» по окончании сезона – летом его можно будет подписать, активировав пункт об отступных в размере около 30 миллионов евро.
Байер – лучший бомбардир своей команды в текущем сезоне Бундеслиги, на его счету 6 забитых мячей в 13 матчах. Подробную статистику немецкого футболиста можно найти здесь.
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Антонио Валенсия