«Ливерпулю» интересен лучший бомбардир «Хоффенхайма» Байер. Отступные в 30 млн евро можно будет активировать летом

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Хоффенхайм Максимилиан Байер Футбол

Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может сменить клуб.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют многие ведущие клубы АПЛ, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Они изучали информацию о деталях контракта игрока. 

В частности, Байер привлек внимание «Ливерпуля».

Ожидается, что Максимилиан покинет «Хоффенхайм» по окончании сезона – летом его можно будет подписать, активировав пункт об отступных в размере около 30 миллионов евро. 

Байер – лучший бомбардир своей команды в текущем сезоне Бундеслиги, на его счету 6 забитых мячей в 13 матчах. Подробную статистику немецкого футболиста можно найти здесь

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23 комментария
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Байер неплох в этом сезоне, надеюсь сможет закрепиться на первом месте и забрать салатницу у Баварии
+59
-4
+55
Бавария хочет купить Сарагосу, Ливерпуль Байер. Что-то странное происходит.
+27
0
+27
Ливерпуль может купить будущего чемпиона Германии. Не покупая Хоффенхайм.
+19
0
+19
Ответ proyarik2009@gmail.com
Комментарий удален пользователем
да ладно!?? ЭТАГА НИ МОЖЕТ БЫТЬ
+17
-1
+16
Представляю заголовок, если бы он перешел к леверкузенцам: Байер Байера.
+13
-1
+12
"Шутки про Байер объявляются открытыми"
Антонио Валенсия
+8
-1
+7
В Ливерпуль из Хоффенхайма великолепные нападающие приходили)
+7
0
+7
Ответ proyarik2009@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Походу 2009 год в нике - это год вашего рождения
+7
-1
+6
Ливерпузенский Байер
+7
-2
+5
Ответ Гроссмейстер Д
Представляю заголовок, если бы он перешел к леверкузенцам: Байер Байера.
В Севилье в одно время был игрок Сальва Севилья
+3
0
+3
Ответ fussballer
Бавария хочет купить Сарагосу, Ливерпуль Байер. Что-то странное происходит.
В Спартаке Рубин играл
+2
0
+2
Ответ леннорыч-абрамович
"Шутки про Байер объявляются открытыми" Антонио Валенсия
Милан шкриньяр
+2
-1
+1
По стопам Фирмино
+1
0
+1
Это когда Ливерпуль настолько разбогател, что целый Байер может себе позволить?
+2
-1
+1
Ответ proyarik2009@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Игрок Байер может перейти в другую команду Бундеслиги, которая вдруг выиграет, и в её составе возьмёт салатницу)
+1
0
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Ответ Александр Зубков
За Бетис играл вроде.
за Эспаньол и Мальорку тоже, судя по вики, но в свое время был во второй команде Севильи, по фифе 08 помню
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Ответ Барсик91
Милан шкриньяр
Милан вроде в Париже сейчас
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Я бы еще присмотрелся к лучшему защитнику «Байера» Хоффенхайму
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Ответ krealpmoney
В Севилье в одно время был игрок Сальва Севилья
За Бетис играл вроде.
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Ответ Roman
Байер неплох в этом сезоне, надеюсь сможет закрепиться на первом месте и забрать салатницу у Баварии
Комментарий удален пользователем
Типичный Ливерпуль. В защите огромные проблемы, полузащиту нужно укрепить, а они интересуются нападающим🤦‍♂️
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Первую минуту пытался понять, какая связь между "Хоффенхаймом" и "Байером".🤦
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Комментарий удален пользователем
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