«Ливерпуль» рассматривает Сане как замену Салаху. Но семья игрока «Баварии» хотела бы жить в городах вроде Лондона, Мадрида или Барселоны

«Ливерпуль» рассматривает Лероя Сане как замену Мохамеду Салаху.

Однако, как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, сделка трудноосуществима. Семью Сане больше привлекают такие мегаполисы, как Лондон, Мадрид и Барселона.

Кроме того, семье Лероя нравится в Мюнхене. Продление контракта с «Баварией» в настоящее время представляется наиболее вероятным вариантом.

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