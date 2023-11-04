«Ливерпуль» рассматривает Сане как замену Салаху. Но семья игрока «Баварии» хотела бы жить в городах вроде Лондона, Мадрида или Барселоны

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Мохамед Салах Лерой Сане Футбол

«Ливерпуль» рассматривает Лероя Сане как замену Мохамеду Салаху.

Однако, как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, сделка трудноосуществима. Семью Сане больше привлекают такие мегаполисы, как Лондон, Мадрид и Барселона.

Кроме того, семье Лероя нравится в Мюнхене. Продление контракта с «Баварией» в настоящее время представляется наиболее вероятным вариантом.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ахаха, Ливерпуль, как же оба Манчестера тебя понимают. В городах по типу Манчестера и Ливерпуля мало кто хочет жить.
+35
-6
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ахаха, Ливерпуль, как же оба Манчестера тебя понимают. В городах по типу Манчестера и Ливерпуля мало кто хочет жить.
Жил в Ливерпуле. Кроме перманентного желания спрыгнуть с моста/виадука, которых там много, город больше ничего особо не вызывает
+28
-10
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
Ответ Тохир Анваров
Челси остро нуждается в атакующих игроках.
Ты хочешь чтобы Сане переодевался в душевой?
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Дмитриев
Кубо из Сосьедада неплохо бы подошел как замена Салаху
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Салаха может заменить только Мбаппе, Сане все же слабее при всей его результативности в Бундеслиге. К тому же между игроками разница всего 4 года.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тохир Анваров
Челси остро нуждается в атакующих игроках.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
Забавно, что семья хочет жить в городах с высоким уровнем преступности среди выходцев из черной Африки (привет людям, которые телефоны к руке в Барселоне привязывают).
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael_the_creator
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ахаха, Ливерпуль, как же оба Манчестера тебя понимают. В городах по типу Манчестера и Ливерпуля мало кто хочет жить.
Скажи это Краснодару
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergFed71
Жил же он в манчестере, чем манчестер лучше ливерпуля?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
А семья-то, большая? ©
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Зубков
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А семья-то, большая? ©
Семья то большая
да хрен ли в ней толку
как драться так двое
как жрать до фига.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
П-приоритеты .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азиз
Ответ Эксперт Спортс
Ты хочешь чтобы Сане переодевался в душевой?
Вроде б назначение Черчесова не намечается🧐
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
Ответ Jan Paskel
Жил в Ливерпуле. Кроме перманентного желания спрыгнуть с моста/виадука, которых там много, город больше ничего особо не вызывает
советую посетить омзг или какой-нибудь кемерово...там и виадуков нет )))))))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Jan Paskel
Жил в Ливерпуле. Кроме перманентного желания спрыгнуть с моста/виадука, которых там много, город больше ничего особо не вызывает
Я уже наслышан.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
Сане чокер да и староват он для футбола ливера
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgueniy
Ответ Cearvm
Салаха может заменить только Мбаппе, Сане все же слабее при всей его результативности в Бундеслиге. К тому же между игроками разница всего 4 года.
на губу не наступите случайно))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КристинаИнстаграммовна
Фуохэм и Куинз парк Рэйнджерс, Райо Вальекано или Хетафе, и Эспаньол или Жирону может перейти. Все великие столичный клубы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
last_guard
Ответ Momos
Забавно, что семья хочет жить в городах с высоким уровнем преступности среди выходцев из черной Африки (привет людям, которые телефоны к руке в Барселоне привязывают).
к себе подобным тянуться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Achilles 21
барсе бы пригодился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
А причём тут семья Сане? Или Сане уже женился? 🤔
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ Surviving
В Баварии должны играть немцы и точка.
- Кроос: да, да, иди я на ... 🙄
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgueniy
Ответ Jan Paskel
Жил в Ливерпуле. Кроме перманентного желания спрыгнуть с моста/виадука, которых там много, город больше ничего особо не вызывает
а бары, пиво, футбол и большие зарплаты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ Evgueniy
а бары, пиво, футбол и большие зарплаты?
в этом плане Лондон явно повеселее, что я собственно, и сделал :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
так они уже жили в Англии достаточно долго, скорее всего в Формби, или где-то ещё в Чешире. И нужно быть идиотом, что бы поменять жилье там на суетливый Лондон.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий