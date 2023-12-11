Филипе Луис вспомнил, как по совету Агуэро оскорбил жену Ди Марии во время матча: «Он сыграл не очень хорошо, но я пожалел об этом. Анхель, я прошу у тебя прощения»
Филипе Луис извинился перед Анхелем Ди Марией за слова о его супруге.
Бывший защитник «Атлетико» вспомнил, как пытался деморализовать аргентинского полузащитника во время матча с «Реалом».
«Я перешел в «Атлетико», мы собирались играть против мадридского «Реала», и Агуэро сказал мне: «Филипе, если ты заденешь его, он потеряется, он выйдет из игры. Первым делом скажи что-то о его жене».
И я подошел и сказал ему: «Твоя жена…» – не помню [что именно сказал]. Я оскорбил ее, произнес имя его жены… И тут он посмотрел на меня, он был удручен, я брал верх на ним весь матч. Он действительно провел не очень хорошую игру.
Я вернулся домой и очень пожалел об этом… Ди Мария, мне искренне жаль, сегодня я прошу у тебя прощения», – сказал футболист «Фламенго» в подкасте Charla.
Отметим, что Агуэро и Ди Мария в ходе карьеры вместе выступали за сборную Аргентины.
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Но Агуэро уже после завершения карьеры, своими интервью показал, что он человек недалекий
Они оба чушпаны латиноамериканские
Пацан обязан ответить на оскорбление
Зидан - пацан ! Матерацци - чушпан
ничего криминального Агуеро Луису не посоветовал, для латиносов это норма