Филипе Луис вспомнил, как по совету Агуэро оскорбил жену Ди Марии во время матча: «Он сыграл не очень хорошо, но я пожалел об этом. Анхель, я прошу у тебя прощения»

Филипе Луис извинился перед Анхелем Ди Марией за слова о его супруге.

Бывший защитник « » вспомнил, как пытался деморализовать аргентинского полузащитника во время матча с «Реалом».

«Я перешел в «Атлетико», мы собирались играть против мадридского « », и сказал мне: « , если ты заденешь его, он потеряется, он выйдет из игры. Первым делом скажи что-то о его жене».

И я подошел и сказал ему: «Твоя жена…» – не помню [что именно сказал]. Я оскорбил ее, произнес имя его жены… И тут он посмотрел на меня, он был удручен, я брал верх на ним весь матч. Он действительно провел не очень хорошую игру.

Я вернулся домой и очень пожалел об этом… Ди Мария, мне искренне жаль, сегодня я прошу у тебя прощения», – сказал футболист « » в подкасте Charla.

Отметим, что Агуэро и Ди Мария в ходе карьеры вместе выступали за сборную Аргентины.

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