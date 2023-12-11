Филипе Луис вспомнил, как по совету Агуэро оскорбил жену Ди Марии во время матча: «Он сыграл не очень хорошо, но я пожалел об этом. Анхель, я прошу у тебя прощения»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Фламенго высшая лига Бразилия Реал Мадрид Атлетико Серхио Агуэро Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Филипе Луис Футбол

Филипе Луис извинился перед Анхелем Ди Марией за слова о его супруге.

Бывший защитник «Атлетико» вспомнил, как пытался деморализовать аргентинского полузащитника во время матча с «Реалом». 

«Я перешел в «Атлетико», мы собирались играть против мадридского «Реала», и Агуэро сказал мне: «Филипе, если ты заденешь его, он потеряется, он выйдет из игры. Первым делом скажи что-то о его жене». 

И я подошел и сказал ему: «Твоя жена…» – не помню [что именно сказал]. Я оскорбил ее, произнес имя его жены… И тут он посмотрел на меня, он был удручен, я брал верх на ним весь матч. Он действительно провел не очень хорошую игру. 

Я вернулся домой и очень пожалел об этом… Ди Мария, мне искренне жаль, сегодня я прошу у тебя прощения», – сказал футболист «Фламенго» в подкасте Charla.

Отметим, что Агуэро и Ди Мария в ходе карьеры вместе выступали за сборную Аргентины.

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51 комментарий
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Ответ За Валенсию с 1999
агуэрчик гнилой оказывается
Друг Месси другим быть не может
+164
-51
+113
агуэрчик гнилой оказывается
+119
-14
+105
Агуэро ученик меси
+82
-22
+60
Ответ Алексей Рыбаков
аргентинцы такие душевные... Вспомнил, как пожалел в тот же день. А извинился через годы )
Фелипе Луис бразилец
+45
-2
+43
Ответ За Валенсию с 1999
агуэрчик гнилой оказывается
Только узнал что ли?
+37
-5
+32
Ответ Pelerin
Агуэро лучший друг Месси...
Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты (с)
+30
-6
+24
аргентинцы такие душевные... Вспомнил, как пожалел в тот же день. А извинился через годы )
+39
-17
+22
Агуэро лучший друг Месси...
+28
-9
+19
Ну вообще это обычная практика у футболистов, провоцировать в важных матчах, чтобы соперник так же был зол/потерян/ наиграл на удивление.
Но Агуэро уже после завершения карьеры, своими интервью показал, что он человек недалекий
+21
-9
+12
Ответ За Валенсию с 1999
агуэрчик гнилой оказывается
А забыть сына в гостинице и бухать в это время в кабаках ,разве нормальный человек так сделает
+15
-4
+11
Агуэро после окончания кврьеры и так показывает свою гниль
+12
-1
+11
Ответ Алексей Рыбаков
аргентинцы такие душевные... Вспомнил, как пожалел в тот же день. А извинился через годы )
Да такие душевные, что в каждом интервью разговоры про пиписку и акты стали уже нормой.
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Ответ zaebarca
Фелипе Луис бразилец
бразилец, который слушает совет аргентинца, уже наполовину аргентинец )
+5
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Самое интересное, Агуэро сам не захотел этого говорить, дабы не испортить отношения с партнером по сборной, поэтому подговорил одноклубника, что еще больше добавляет мерзости ситуации. Сам бы и сказал тогда, если хочешь повлиять на него
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+2
Ответ xQcoW
Агуэро ученик меси
Видел как Месси оскорблял игрока соперника чтобы сбить его с толку? С головой точно все ок?
+5
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+2
Ответ ML26
Друг Месси другим быть не может
Так там любой, кто к Симеоне попадает таким становиться на время. Это гипноз. Он и президента походу загипнотизировал.
+3
-1
+2
Ответ За Валенсию с 1999
агуэрчик гнилой оказывается
Как и весь его клуб.
+6
-4
+2
Я бы всек ему за это
+3
-2
+1
Ответ DanielCarvalho
Ну вообще это обычная практика у футболистов, провоцировать в важных матчах, чтобы соперник так же был зол/потерян/ наиграл на удивление. Но Агуэро уже после завершения карьеры, своими интервью показал, что он человек недалекий
на серьёзное удивление или не очень?))
+1
0
+1
Ответ За Валенсию с 1999
агуэрчик гнилой оказывается
Я оскорбил ее, произнес имя его жены… И тут он посмотрел на меня, он был удручен
Они оба чушпаны латиноамериканские
Пацан обязан ответить на оскорбление
Зидан - пацан ! Матерацци - чушпан
+2
-1
+1
В топе комментарии про Месси) он тут причем?
+2
-1
+1
Ответ ML26
Друг Месси другим быть не может
Шедевральное приплетание :D
+2
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+1
Ответ За Валенсию с 1999
агуэрчик гнилой оказывается
Так он всегда такой был. На лице у него написано
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Mukunku 64
Я оскорбил ее, произнес имя его жены… И тут он посмотрел на меня, он был удручен Они оба чушпаны латиноамериканские Пацан обязан ответить на оскорбление Зидан - пацан ! Матерацци - чушпан
Вальверде - пацан
+1
0
+1
Не удивлюсь, что самому Куну это подсказал мопси. Всё исподтишка и через кого-то. Всё как святой лио любит.
+7
-6
+1
Ответ munkz
Шедевральное приплетание :D
Это всего лишь мое мнение 0_0
+1
-1
0
Ответ distress of ignorance
В топе комментарии про Месси) он тут причем?
У людей после чемпионата мира будет бомбить еще лет десять минимум) Пусть мучаются дальше)
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Ответ distress of ignorance
В топе комментарии про Месси) он тут причем?
Травма до конца жизни
ничего криминального Агуеро Луису не посоветовал, для латиносов это норма
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Если смешать аргентинца и Атлетико Мадрид то получится адская смесь
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И тут Месси виноват)
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