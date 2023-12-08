Хавбек «Пари НН» Трошечкин перед «Зенитом»: «Настроены набирать максимум очков в каждом матче. Уже нет команд, которым простительно проигрывать по всем статьям»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Трошечкин Пари НН Футбол

Александр Трошечкин высказался перед матчем «Пари НН» с «Зенитом».

Игра 18-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.

«Мы настроены набирать максимум очков в каждом матче. И надо это делать, потому что вы видите, какая плотность в турнирной таблице сейчас — можно быстро упасть вниз и бороться за выживание, а можно так же быстро подняться вверх и бороться за медали.

Поэтому у нас все соперники — прямые конкуренты, кроме, может быть, «Зенита» и «Краснодара», которые уже серьезно оторвались. Но даже в матчах с ними мы намерены биться за победу или хотя бы за ничью. Сейчас в нашем чемпионате уже нет команд, которым простительно проигрывать по всем статьям», – сказал полузащитник «Пари НН».

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