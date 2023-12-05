Сунесс о Марсьяле: «Олицетворение 10-летия плохих футбольных решений «МЮ». Он исчерпал свои шансы еще 5 лет назад»

Грэм Сунесс считает Антони Марсьяля олицетворением кадровых неудач «МЮ».

28-летний нападающий выступает за клуб с 2015 года. В этом сезоне он забил 1 мяч в 12 играх в .

«Что касается « »... Можно посмотреть только на одного Марсьяля, чтобы понять, что собой представляет этот клуб.

Наверное, 4-5 лет назад я говорил, что у него последний шанс. Ему дали еще один контракт, он его не заслуживал.

Упоминая его имя, я имею в виду, что они на протяжении 10 лет принимали неверные решения в футбольных вопросах.

«Манчестер Юнайтед» – олицетворение всего хорошего, что было в футболе в прошлом. Марсьяль – олицетворение 10-летия плохих футбольных решений, поскольку он все еще в команде.

Ты смотришь за ним на тренировке и думаешь: «Черт возьми, вот это игрок, настоящий игрок». Но сколько еще шансов ему нужно, чтобы доказать, что он игрок большого клуба? Я думаю, что он исчерпал их еще 5 лет назад. Его не должно было быть в клубе после этого. И Марсьяль – это лишь одна из нескольких крупных ошибок за эти годы», – сказал бывший тренер «Ливерпуля».

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