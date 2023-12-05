Сунесс о Марсьяле: «Олицетворение 10-летия плохих футбольных решений «МЮ». Он исчерпал свои шансы еще 5 лет назад»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Грэм Сунесс Антони Марсьяль Футбол

Грэм Сунесс считает Антони Марсьяля олицетворением кадровых неудач «МЮ».

28-летний нападающий выступает за клуб с 2015 года. В этом сезоне он забил 1 мяч в 12 играх в АПЛ

«Что касается «Манчестер Юнайтед»... Можно посмотреть только на одного Марсьяля, чтобы понять, что собой представляет этот клуб. 

Наверное, 4-5 лет назад я говорил, что у него последний шанс. Ему дали еще один контракт, он его не заслуживал. 

Упоминая его имя, я имею в виду, что они на протяжении 10 лет принимали неверные решения в футбольных вопросах.  

«Манчестер Юнайтед» – олицетворение всего хорошего, что было в футболе в прошлом. Марсьяль – олицетворение 10-летия плохих футбольных решений, поскольку он все еще в команде. 

Ты смотришь за ним на тренировке и думаешь: «Черт возьми, вот это игрок, настоящий игрок». Но сколько еще шансов ему нужно, чтобы доказать, что он игрок большого клуба? Я думаю, что он исчерпал их еще 5 лет назад. Его не должно было быть в клубе после этого. И Марсьяль – это лишь одна из нескольких крупных ошибок за эти годы», – сказал бывший тренер «Ливерпуля». 

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13 комментариев
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В точку
+13
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Зато Тен Хаг уйдет, а он останется 👍 Может даже успеет ещё одного тренера слить до окончания контракта
+7
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+7
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Ответ charly001
С ньюкаслом марсиаль еще пытался бегать , в отличие от Решфорда
Пытался - громко сказано. Но Рэш конечно совсем трупом лежал.
+4
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+4
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Эксперт Сунесс на уровне игрока Марсьяля, у которого лучший год был 2020, никак не 5 лет назад
+3
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В Монако конечно гении, что сумели его продать за неоправданно огромные деньги тогда, когда это ещё не было мейнстримом.
+1
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Надо было слить кислого Саудию летом
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С ньюкаслом марсиаль еще пытался бегать , в отличие от Решфорда
+1
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Кстати в этом сезоне он всегда был доступен, ни разу вроде не сломался, видимо готовится к новому клубу, может в Барсу свободным агентом, если поляка продадут)
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Его давно хотели продать, но Глейзеры не давали.
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Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?
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Ответ Рашпель793
В Монако конечно гении, что сумели его продать за неоправданно огромные деньги тогда, когда это ещё не было мейнстримом.
Справедливости ради у него были все задатки топ игрока. На тот момент вообще не казалось это провалом. В отличии к примеру Антони. Там сразу все было ясно.
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Ответ Виталий Ан
Справедливости ради у него были все задатки топ игрока. На тот момент вообще не казалось это провалом. В отличии к примеру Антони. Там сразу все было ясно.
были задатки, но там вроде стата даже на уровне лиги фермеров не была "вау". И он отыграл тогда всего сезон, если не ошибаюсь. И отдавать за такого дикие деньги - это дичь.
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