Рой Кин: «Мы прощаем Марсьяля – он забивает раз в 14 лет. Ему отдают мяч, но он легко его теряет. С тем же успехом можешь отправиться в низшие лиги»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Антони Марсьяль Футбол

Рой Кин критически высказался об игре Антони Марсьяля.

«Мы говорим про Марсьяля... Мы прощаем Марсьяля, потому что он забивает гол раз в 14 лет.

Но позвольте мне сказать. Когда ты под давлением «Ньюкасла», тебе отдают мяч, и его нужно удержать, чтобы позволить партнерам перевести дух. Он касается мяча и легко его теряет. Ты с таким же успехом можешь отправиться в низшие лиги.

Несколько лет назад «Манчестер Юнайтед» пытался избавиться от него. Этот клуб оценивают по тому, как он играет в важных матчах.

Если ты не можешь с этим справиться, возможно, ты не игрок для «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший игрок манкунианцев Рой Кин в эфире Sky Sports.

Антони Марсьяль забил один гол в 12 матчах нынешнего сезона АПЛ.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марсьяль вообще загадка для меня. Зачем с ним продлевали контракт в свое время?
+5
0
+5
очень ленивый и инертный персонаж, его даже Барселона вряд ли захочет подписывать свободным агентом, хоть это и главный критерий для них.
+2
-1
+1
Ответ corazón blanco
Такое ощущение, что это какой-то заказ пошел на критику Марсиаля. Почему от него еще что-то ждут? Он уже в Юнайтед закончился дачным-давно. Ветеранам лучше направить свой посыл на других игроков, от которых завышено ожидание, а результат такой же, как у Антони Марсиаля.
У него сегодня день рождения, вот и вспомнили о нем
+1
0
+1
Ответ corazón blanco
Такое ощущение, что это какой-то заказ пошел на критику Марсиаля. Почему от него еще что-то ждут? Он уже в Юнайтед закончился дачным-давно. Ветеранам лучше направить свой посыл на других игроков, от которых завышено ожидание, а результат такой же, как у Антони Марсиаля.
За Марсьяля на самом деле очень обидно, как и за Андерсона в своё время. Оба получали Golden Boy, за обоих заплатили на то время приличные деньги, но оба профукали свою карьеру, хоть у них и были отрезки, когда оба играли на топовом уровне. Банально обоим не хватило характера. По мне француз сильнее того же Рашфорда и речь не об их текущей форме, а в целом, что природой было дано.
+1
0
+1
Такое ощущение, что это какой-то заказ пошел на критику Марсиаля. Почему от него еще что-то ждут? Он уже в Юнайтед закончился дачным-давно. Ветеранам лучше направить свой посыл на других игроков, от которых завышено ожидание, а результат такой же, как у Антони Марсиаля.
0
0
0
да! да! да! хоть кто-то вспомнил, что этот чувак играет в мю
0
0
0
С ДР, Марсьяль!
0
0
0
Ответ Чёрный тюльпан
За Марсьяля на самом деле очень обидно, как и за Андерсона в своё время. Оба получали Golden Boy, за обоих заплатили на то время приличные деньги, но оба профукали свою карьеру, хоть у них и были отрезки, когда оба играли на топовом уровне. Банально обоим не хватило характера. По мне француз сильнее того же Рашфорда и речь не об их текущей форме, а в целом, что природой было дано.
Почему профукали, может они и не могли изначально играть на топ уровне. Вопрос другой, почему его до сих пор не продают.
Как говорится
"С деньгами надо расставаться легко" ©
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
очень ленивый и инертный персонаж, его даже Барселона вряд ли захочет подписывать свободным агентом, хоть это и главный критерий для них.
даже Барселона))
0
0
0
Ответ Большой Сэми
даже Барселона))
Барса - главный охотник на свободных агентов. платить не надо же. я ж ничего не придумал 🤷‍♂️
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий