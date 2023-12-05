Рой Кин: «Мы прощаем Марсьяля – он забивает раз в 14 лет. Ему отдают мяч, но он легко его теряет. С тем же успехом можешь отправиться в низшие лиги»

Рой Кин критически высказался об игре Антони Марсьяля.

«Мы говорим про Марсьяля... Мы прощаем Марсьяля, потому что он забивает гол раз в 14 лет.

Но позвольте мне сказать. Когда ты под давлением «Ньюкасла», тебе отдают мяч, и его нужно удержать, чтобы позволить партнерам перевести дух. Он касается мяча и легко его теряет. Ты с таким же успехом можешь отправиться в низшие лиги.

Несколько лет назад «Манчестер Юнайтед» пытался избавиться от него. Этот клуб оценивают по тому, как он играет в важных матчах.

Если ты не можешь с этим справиться, возможно, ты не игрок для « », – сказал бывший игрок манкунианцев Рой Кин в эфире Sky Sports.

забил один гол в 12 матчах нынешнего сезона .

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