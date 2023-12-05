«Если выглядишь как Марсьяль, ты похож на отбитую задницу. Запасной вратарь справится лучше, никакого энтузиазма на лице – он бы лучше смотрелся за покерным столом в Вегасе». Паркер о форварде «МЮ»

Пол Паркер раскритиковал игру Антони Марсьяля.

«Я надеюсь, что ситуация Марсьяля ухудшилась после ссоры с Эриком тен Хагом в кулуарах. Я очень на это надеюсь. Потому что все это выглядит неловко

У него было много шансов, которые он не реализовал. Невероятно. На его лице нет никаких признаков энтузиазма, а в Англии говорят, что если ты выглядишь как Марсьяль, то ты похож на отбитую задницу.

Когда вижу его, то думаю, что он лучше смотрелся бы за покерным столом в Лас-Вегасе, потому что его очень трудно прочитать. Мы понятия не имеем, что он чувствует, когда выглядит вот так. Я не думаю, что ему следует когда-либо снова играть за «Манчестер Юнайтед».

В следующий раз, когда Хейлунд получит травму, запасной вратарь должен сыграть вместо Марсьяля, потому что он справится лучше.

Ему не нравится находиться в клубе, и он не заботится о своих товарищах по команде. Он делает своих товарищей по команде хуже, потому что он не заботится о них», – сказал бывший защитник « » .

забил один гол в 12 матчах нынешнего сезона .

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