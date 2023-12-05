«Если выглядишь как Марсьяль, ты похож на отбитую задницу. Запасной вратарь справится лучше, никакого энтузиазма на лице – он бы лучше смотрелся за покерным столом в Вегасе». Паркер о форварде «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Марсьяль Пол Паркер Футбол

Пол Паркер раскритиковал игру Антони Марсьяля.

«Я надеюсь, что ситуация Марсьяля ухудшилась после ссоры с Эриком тен Хагом в кулуарах. Я очень на это надеюсь. Потому что все это выглядит неловко

У него было много шансов, которые он не реализовал. Невероятно. На его лице нет никаких признаков энтузиазма, а в Англии говорят, что если ты выглядишь как Марсьяль, то ты похож на отбитую задницу.

Когда вижу его, то думаю, что он лучше смотрелся бы за покерным столом в Лас-Вегасе, потому что его очень трудно прочитать. Мы понятия не имеем, что он чувствует, когда выглядит вот так. Я не думаю, что ему следует когда-либо снова играть за «Манчестер Юнайтед».

В следующий раз, когда Хейлунд получит травму, запасной вратарь должен сыграть вместо Марсьяля, потому что он справится лучше.

Ему не нравится находиться в клубе, и он не заботится о своих товарищах по команде. Он делает своих товарищей по команде хуже, потому что он не заботится о них», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер.

Антони Марсьяль забил один гол в 12 матчах нынешнего сезона АПЛ.

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9 комментариев
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Так Марсялу плевать на Мю и на футбол. Он жидко обзырянился в аренде в Ла лиге и кроме Мю не будет другой клуб платить этому НЛО -фейсу 350к
+8
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+8
Ответ Born is the King
Так Марсялу плевать на Мю и на футбол. Он жидко обзырянился в аренде в Ла лиге и кроме Мю не будет другой клуб платить этому НЛО -фейсу 350к
Уже и забыл что он в Севилью в аренду ездил, насколько же мощно он там поиграл
+8
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+8
О какой заботе речь вообще в переводе? Даже обычный гугл-переводчик с датского (языка источника, указанного под новостью) даёт перевод «ему наплевать на них». Если в оригинале на английском He doesn’t care about them, то это явно переводится как «ему наплевать». Наймите себе переводчика уже, хорош позориться.
+4
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Ух какой мастер слова, ахах
+1
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+1
Ответ kunaguero
Марсиаль сыграл 389 минут и забил 1 гол, Хойлунд - 680 минут - 0 голов.
Базу выдал, но фанаты лысого не любят язык фактов. Марсиаль еще и пенку одну заработал для Рэша
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покер фейс
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медвежатник)))
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Марсиаль сыграл 389 минут и забил 1 гол, Хойлунд - 680 минут - 0 голов.
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