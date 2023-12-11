Кривцов о «Краснодаре»: «Могу ли дать слово пацана, что станем чемпионами? Пока нет, это сложно. Но могу дать слово, что будем максимально стараться»

Никита Кривцов заявил, что «Краснодар» постарается выиграть Мир РПЛ в этом сезоне.

«Слово пацана» в команде смотрят все, кроме иностранцев.

Могу ли дать слово пацана, что станем чемпионами? Пока нет, это сложно. Но могу дать слово, что будем максимально стараться, потому что очень хотим в этом сезоне стать чемпионами», — сказал .

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