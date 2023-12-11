Кривцов о «Краснодаре»: «Могу ли дать слово пацана, что станем чемпионами? Пока нет, это сложно. Но могу дать слово, что будем максимально стараться»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Фильмы Никита Кривцов Футбол

Никита Кривцов заявил, что «Краснодар» постарается выиграть Мир РПЛ в этом сезоне.

«Слово пацана» в команде смотрят все, кроме иностранцев.

Могу ли дать слово пацана, что станем чемпионами? Пока нет, это сложно. Но могу дать слово, что будем максимально стараться, потому что очень хотим в этом сезоне стать чемпионами», — сказал Кривцов.

Главное об РПЛ-2023: «Краснодар» стабильнее «Зенита», «Динамо» удивило, «Факел» – преображение года, «Сочи» – позор

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9 комментариев
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Достали вы уже этим словом, честное слово.
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Чyшпaн не может дать слово пацана
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скорлупа)
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понеслось)
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Помню, как раньше в тех краях очень сильно обижались на слово "пацан". Говорили: "Какой я тебе пацан, я казак!"
Время идет, время уходит, а с ним и казацкая гордость.
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А Лермонтова сейчас кто-то читает? Вот просто интересно. Или Достоевского.
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Ответ ЗЕНИТ65
Достали вы уже этим словом, честное слово.
Мне кажется вся страна подсела на этот сериал , у нас в стране людьми всё не так воспримется как надо , вместо осуждения преступников они ими фанатеют
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