Тихонов о 5-м месте «Спартака»: «Нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Команда в футбол‑то играть умеет»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Тихонов высказался о 5-м месте «Спартака» после 18 туров Мир РПЛ.

«Я думаю, Абаскаль продолжит работу, никаких перестановок не будет. Хотя команду бросает то в жар, то в холод.

Единственное, нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Когда у тебя сидит капитан, я имею в виду Джикию, когда у тебя с Соболевым были проблемы… Что‑то происходило внутри, а отсюда рваная игра.

Все‑таки нужно что‑то внутри коллектива делать, команда в футбол‑то играть умеет», — сказал экс-игрок «Спартака».

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5 комментариев
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Джикия - капитан сидит абсолютно заслуженно.
Сильно сдал физически и закономерно проиграл конкуренцию Бабичу.
Дуарте - Бабич, сейчас самая сильная связка из возможных в команде, а дальше будет только сыгрываться.
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Что верно, то верно, как бы то ни было в единстве сила!
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Андрей, на кой ляд эта дипломатия? Ну, сам же говоришь «команда в футбол-то играть умеет». Да, команда умеет, а тренер? Вся нервозность в команде, исходит от тренера. Его покупки летом, за исключением Бабича - это провал. На позициях Бонгонды и Медины и без них была серьёзная конкуренция. С их приходом, качества не прибавилось, а избыточная конкуренция увеличилась. Отсюда и нервозность и проблемы внутри команды. Премиальные-то получают только те, кто играет… Отсюда и эксперименты Абаскаля (неудачные) в попытках дать поиграть всем, причём часто не на своих позициях. Запутался сам и всех запутал. Каждый матч - серьёзные изменения в составе. А как же сыгранность, наигранные комбинации в игре и, особенно, при стандартах? Отсюда и нервозность игроков и отсутствие стабильности. Абаскаль ещё не наигрался. Пусть играется дальше, но, пожалуйста, не в Спартаке!!!
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