Тихонов о 5-м месте «Спартака»: «Нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Команда в футбол‑то играть умеет»

Андрей Тихонов высказался о 5-м месте «Спартака» после 18 туров Мир РПЛ.

«Я думаю, продолжит работу, никаких перестановок не будет. Хотя команду бросает то в жар, то в холод.

Единственное, нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Когда у тебя сидит капитан, я имею в виду Джикию, когда у тебя с были проблемы… Что‑то происходило внутри, а отсюда рваная игра.

Все‑таки нужно что‑то внутри коллектива делать, команда в футбол‑то играть умеет», — сказал экс-игрок « ».

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