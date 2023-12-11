Тихонов о 5-м месте «Спартака»: «Нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Команда в футбол‑то играть умеет»
Андрей Тихонов высказался о 5-м месте «Спартака» после 18 туров Мир РПЛ.
«Я думаю, Абаскаль продолжит работу, никаких перестановок не будет. Хотя команду бросает то в жар, то в холод.
Единственное, нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Когда у тебя сидит капитан, я имею в виду Джикию, когда у тебя с Соболевым были проблемы… Что‑то происходило внутри, а отсюда рваная игра.
Все‑таки нужно что‑то внутри коллектива делать, команда в футбол‑то играть умеет», — сказал экс-игрок «Спартака».
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Сильно сдал физически и закономерно проиграл конкуренцию Бабичу.
Дуарте - Бабич, сейчас самая сильная связка из возможных в команде, а дальше будет только сыгрываться.