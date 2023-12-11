Гнабри выбыл на 2-3 месяца из-за мышечной травмы

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Серж Гнабри Футбол

Вингер «Баварии» Серж Гнабри пропустит 2-3 месяца.

По данным Sport1.de, у 28-летнего немца травма приводящей мышцы левой ноги.

При этом официальный сайт мюнхенского клуба сообщает, что у Гнабри диагностировано растяжение мышц паха, из-за чего он не сыграет в ближайших матчах.

Гнабри получил повреждение в субботнем матче с «Айнтрахтом» (1:5), отыграв лишь две минуты.

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1 комментарий
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Гнабри летом точно на выход. Тель подрастает там + придет Сарагоса
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