Гнабри выбыл на 2-3 месяца из-за мышечной травмы
Вингер «Баварии» Серж Гнабри пропустит 2-3 месяца.
По данным Sport1.de, у 28-летнего немца травма приводящей мышцы левой ноги.
При этом официальный сайт мюнхенского клуба сообщает, что у Гнабри диагностировано растяжение мышц паха, из-за чего он не сыграет в ближайших матчах.
Гнабри получил повреждение в субботнем матче с «Айнтрахтом» (1:5), отыграв лишь две минуты.
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