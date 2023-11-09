Нойер о восстановлении после перелома: «Я не мог отдать пас дальше чем на 3-5 метров из-за боли – операция помогла. Несколько раз возникали проблемы»

Мануэль Нойер рассказал о проблемах при восстановлении после травмы.

Нойер не выходил на поле более 10 месяцев после травмы, полученной в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске.

В конце мая из ноги удалили винт, вставленный после травмы. В августе, когда вратарь уже приступил к тренировкам на поле, ему пришлось перенести еще одну операцию.

«Несколько раз возникали проблемы, но это тоже нужно было учитывать при такой серьезной и продолжительной травме. Прежде всего, я не мог отдать пас дальше чем на три-пять метров, не говоря уже о длинных передачах. Я все время испытывал острую боль в правой голени, и тогда мне пришлось удалить винт.

Потом была небольшая операция, которая мне помогла. Это было внезапно, словно удар ножом. Но затем мне потребовалось немного времени, чтобы начать все сначала», – сказал вратарь «Баварии».

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