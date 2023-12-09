Гнабри получил травму, отыграв две минуты против «Айнтрахта». Вингер вышел в 5-й раз в этой Бундеслиге

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт травмы Серж Гнабри Здоровье Футбол

Серж Гнабри получил травму почти сразу после выхода на замену.

Вингер «Баварии» появился на поле на 66-й минуте матча 14-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта».

На 68-й немец столкнулся с футболистом франкфуртцев и, упав, схватился за область паха. Несмотря на помощь медперсонала, Сержу потребовалась замена.

Для Гнабри эта игра стала всего 5-й в текущем чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Вошли и вышли, приключение на 2 минуты
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Айнтрахт был чуть лучше Тухеля. Всё сделали красиво. Баварии нужно приходить в себя и продолжать высокую результативность. Ну а Тухель - это Тухель!)
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вишенка на торте ужаснейшего матча. Хотя, Гнабри после продления контракта в 2022-м абсолютно не впечатляет, понятно, почему хоть какого-то вингера купили
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нифига он щеки отьел
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Ответ Radio Muller
вишенка на торте ужаснейшего матча. Хотя, Гнабри после продления контракта в 2022-м абсолютно не впечатляет, понятно, почему хоть какого-то вингера купили
Жестко и жестоко Баварию изнасиловали ;(
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ marchellinos
Жестко и жестоко Баварию изнасиловали ;(
ну для таких как ты это прям праздник! камень! посмотри все предыдущие сезоны и там Бавария стабильно устраивала порнохаб твоему айнтрахту! Не ТУПИ так больше. Раз в год, как говорится и палка стреляет. Чтобы там ни было,а Чемпионом станет по традиции Бавария 🤣🤣🤣
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