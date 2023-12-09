Гнабри получил травму, отыграв две минуты против «Айнтрахта». Вингер вышел в 5-й раз в этой Бундеслиге
Серж Гнабри получил травму почти сразу после выхода на замену.
Вингер «Баварии» появился на поле на 66-й минуте матча 14-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта».
На 68-й немец столкнулся с футболистом франкфуртцев и, упав, схватился за область паха. Несмотря на помощь медперсонала, Сержу потребовалась замена.
Для Гнабри эта игра стала всего 5-й в текущем чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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