Гнабри сломал руку в матче «Баварии» с «Пройссеном» в Кубке Германии и выбыл на несколько недель

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии травмы Пройссен Томас Тухель Серж Гнабри Футбол

Серж Гнабри сломал руку в матче «Баварии» в Кубке Германии.

Мюхенцы выбили «Пройссен Мюнстер», одержав победу в матче 1-го раунда со счетом 4:0.

28-летний игрок был заменен на 11-й минуте. Сообщается, что рентгеновское обследование выявило у него перелом локтевой кости левого предплечья.

«Завтра Гнабри предстоит операция, он пропустит несколько недель. Это удар не только для него лично, но и для всех нас.

Он очень важный игрок», – сообщил главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

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5 комментариев

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Bor2193
Без Гнабри нельзя было обойтись? Можно было резерв выпустить
+4
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A A
Сломанная рука и всего на 2-3 недели? Может он раздробил?
+2
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Zed_patriot
сломал руку - это удар для нас всех
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Роста BOB
Жаль Гнабри , еще и защитников нет , с Лейпцигом тяжка будет
0
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Роста BOB
Ответ A A
Сломанная рука и всего на 2-3 недели? Может он раздробил?
Нет. Он когда падал уперся на него
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