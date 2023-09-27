Гнабри сломал руку в матче «Баварии» с «Пройссеном» в Кубке Германии и выбыл на несколько недель

Серж Гнабри сломал руку в матче «Баварии» в Кубке Германии.

Мюхенцы выбили «Пройссен Мюнстер», одержав победу в матче 1-го раунда со счетом 4:0.

28-летний игрок был заменен на 11-й минуте. Сообщается, что рентгеновское обследование выявило у него перелом локтевой кости левого предплечья.

«Завтра Гнабри предстоит операция, он пропустит несколько недель. Это удар не только для него лично, но и для всех нас.

Он очень важный игрок», – сообщил главный тренер «Баварии» .

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