«Как «Ливерпуль» забил «Барсе». Кривцов о голе на 90-й с углового в ворота ЦСКА
Никита Кривцов сравнил свой гол ЦСКА с мячом «Ливерпуля» в ворота «Барселоны».
«Краснодар» дома победил ЦСКА в 18-м туре Мир РПЛ (1:0) благодаря голу на 90-й минуте и ушел на зимний перерыв в ранге лидера чемпионата России.
Эдуард Сперцян быстро разыграл угловой, отпасовав на набежавшего Никиту Кривцова, которого никто из игроков ЦСКА не успел накрыть, и 21-летний хавбек «Краснодара» пробил Игоря Акинфеева, ударив в ближний угол.
Схожий гол форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги забил в полуфинале Лиги чемпионов‑2018/19 против «Барселоны» (4:0).
«Розыгрыш гола не был домашней заготовкой. Я вообще сначала должен был идти в подбор, но Эдик покатил на меня, когда рядом со мной не было защитников. Как «Ливерпуль» забил (смеется).
Уходим на перерыв в прекрасном настроении, на первом месте. Нужно сейчас отдохнуть морально и с января готовиться к новой части сезона», – сказал Кривцов.
Вау, угловой как у Трента! «Краснодар» забил на 90-й и стал зимним чемпионом!
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