«Алип сильнее Джикии. «Зенит» рассматривал Георгия, но сейчас смысла нет». Экс-игрок «Зенита» Зазулин о защитниках

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Игорь Зазулин Георгий Джикия Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Роберт Ренан Футбол

Экс-игрок «Зенита» считает, что Нуралы Алип сильнее Георгия Джикии.

«Я знаю, что вариант с Джикией рассматривал «Зенит», когда тот играл в Перми. Не знаю, есть ли смысл сейчас его приобретать.

Сейчас нет жесткого лимита, чтобы за россиянами бегали. Так что смысла не вижу. Ладно бы он еще помоложе был, но это уже сформировавшийся игрок, если он не играет, то это уже проблема для команды.

Алип сильнее Джикии, а Ренан еще и перспективнее. Думаю, Ренан еще заиграет. 

Если Джикия будет уходить из «Спартака», то он перейдет в «Локомотив». Это для него лучший вариант, так он и в Москве останется. Переход из «Спартака в «Локомотив» – менее резонансный, чем переход в «Зенит», а ему не надо так провоцировать ситуацию», – сказал бывший нападающий петербургского клуба Игорь Зазулин.

Пишут, что Нуралы Алип интересен «Манчестер Юнайтед». Этому можно верить?

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9 комментариев
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в текущей форме Жора может соревноваться разве что в мастерстве маринада шашлыков и в скорости поедания люляшек
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Алип > Джикия 100%
Кто вообще мог пустить слух, что Джикия нужен зениту?
Это бред сивой кобылы
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Конкретно сейчас этот вопрос начисто лишен смысла. Все имеющиеся у "Зенита" ЦЗ сильнее Джикии, в том числе и запасные.
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Алип легче Джикии, 100%))
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Ответ Vićtor Diaź
Алип > Джикия 100% Кто вообще мог пустить слух, что Джикия нужен зениту? Это бред сивой кобылы
Сивакова и Кобелева
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Алипа же уже почти забрал МанЮнайтед)))
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Мне кажется Джикию Зенит рассматривал, только в снах Джикии.
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позорное поведение, впрочем не буду против такого позорного трансфера в зенит...
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