«Алип сильнее Джикии. «Зенит» рассматривал Георгия, но сейчас смысла нет». Экс-игрок «Зенита» Зазулин о защитниках

Экс-игрок «Зенита» считает, что Нуралы Алип сильнее Георгия Джикии.

«Я знаю, что вариант с Джикией рассматривал « », когда тот играл в Перми. Не знаю, есть ли смысл сейчас его приобретать.

Сейчас нет жесткого лимита, чтобы за россиянами бегали. Так что смысла не вижу. Ладно бы он еще помоложе был, но это уже сформировавшийся игрок, если он не играет, то это уже проблема для команды.

Алип сильнее Джикии, а Ренан еще и перспективнее. Думаю, Ренан еще заиграет.

Если Джикия будет уходить из «Спартака», то он перейдет в «Локомотив». Это для него лучший вариант, так он и в Москве останется. Переход из « в «Локомотив» – менее резонансный, чем переход в «Зенит», а ему не надо так провоцировать ситуацию», – сказал бывший нападающий петербургского клуба .

Пишут, что Нуралы Алип интересен «Манчестер Юнайтед». Этому можно верить?

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