Постекоглу о 4:1 с «Ньюкаслом»: «Тоттенхэм» показал отменный футбол во всех аспектах. Надеюсь, началась светлая полоса»

Эндж Постекоглу оценил победу «Тоттенхэма» над «Ньюкаслом» (4:1) в АПЛ.

«Думаю, мы показали отменный футбол во всех аспектах. Сыграли ярко и результативно в атакующей трети, создавали моменты, и ребята были за это вознаграждены. Сон был прекрасен (южнокореец забил с пенальти и сделал 2 ассиста – прим. Sports.ru), такая игра заряжает других.

У нас был тяжелый период. Надеюсь, теперь началась светлая полоса», – сказал главный тренер « ».

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