«Тоттенхэм» выиграл впервые за 6 матчей и идет 5-м, отставая от «Сити» на 3 очка

«Тоттенхэм» прервал серию из 5 матчей без побед.

Команда тренера дома разгромила «Ньюкасл» (4:1) в 16-м туре . Корейский хавбек Сон Хын Мин забил гол с пенальти и отдал две результативные передачи.

« » до этого потерпел 4 поражения и однажды сыграл вничью в пяти последних матчах.

«Шпоры» набрали 30 очков и занимают 5-е место в таблице, на 3 балла отставая от «Ман Сити».

« » проиграл второй матч подряд – ранее было поражение от «Эвертона» (0:3). Команда тренера занимает 7-е место, имея 26 очков.

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