«Тоттенхэм» выиграл впервые за 6 матчей и идет 5-м, отставая от «Сити» на 3 очка
«Тоттенхэм» прервал серию из 5 матчей без побед.
Команда тренера Энджа Постекоглу дома разгромила «Ньюкасл» (4:1) в 16-м туре АПЛ. Корейский хавбек Сон Хын Мин забил гол с пенальти и отдал две результативные передачи.
«Тоттенхэм» до этого потерпел 4 поражения и однажды сыграл вничью в пяти последних матчах.
«Шпоры» набрали 30 очков и занимают 5-е место в таблице, на 3 балла отставая от «Ман Сити».
«Ньюкасл» проиграл второй матч подряд – ранее было поражение от «Эвертона» (0:3). Команда тренера Эдди Хау занимает 7-е место, имея 26 очков.
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Он один раз в карьере третье место занимал
Чёт как то он не хавбек нифига.