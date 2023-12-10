«Тоттенхэм» выиграл впервые за 6 матчей и идет 5-м, отставая от «Сити» на 3 очка

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Тоттенхэм Эдди Хау Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» прервал серию из 5 матчей без побед.

Команда тренера Энджа Постекоглу дома разгромила «Ньюкасл» (4:1) в 16-м туре АПЛ. Корейский хавбек Сон Хын Мин забил гол с пенальти и отдал две результативные передачи.

«Тоттенхэм» до этого потерпел 4 поражения и однажды сыграл вничью в пяти последних матчах.

«Шпоры» набрали 30 очков и занимают 5-е место в таблице, на 3 балла отставая от «Ман Сити».

«Ньюкасл» проиграл второй матч подряд – ранее было поражение от «Эвертона» (0:3). Команда тренера Эдди Хау занимает 7-е место, имея 26 очков.

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17 комментариев
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Против Виллы, Челси и Вест Хэма результат был бы такой же как сегодня, если бы не череда невероятных случайностей и совпадений. Сегодня играли также, как и в предыдущих матчах, просто сегодня когда надо залетало, а до этого не залетало вообще ничего.
+19
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+19
Вот это отличная игра, прям сентябрьские Шпоры вернулись, как против Бёрнли или Арсенала
+15
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+15
Хотелось бы, чтобы зацепились за четверку под ЛЧ. Представляю кислые лица игроков МС, которые стоят под гимн ЛЕ)))
+13
-1
+12
А сколько очков потеряли, просто ужас. Травмы подкосили. Все впереди, команда играющая
+11
0
+11
Ответ Стив Стив
Хотелось бы, чтобы зацепились за четверку под ЛЧ. Представляю кислые лица игроков МС, которые стоят под гимн ЛЕ)))
Команда Пепа в ЛЕ?
Он один раз в карьере третье место занимал
+5
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+5
"Корейский хавбек Сон Хын Мин"

Чёт как то он не хавбек нифига.
+4
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+4
Походу Ромеро ничем не учат дисквалификации, на 80 минуте двумя ногами вперёд влетел Уилсона, задев обе ноги, тот только что из лазарета вышел
+8
-4
+4
Ответ Fona
Лучше представлю как они начнут сезон в чемпионшипе с -20 очков, но полагаю, что на их месте будет Эвертон
Не похоже, Эвертон в этом сезоне неплохо смотрится и вытянет АПЛ даже со штрафом
+1
0
+1
Ответ ExcusezMoi
Против Виллы, Челси и Вест Хэма результат был бы такой же как сегодня, если бы не череда невероятных случайностей и совпадений. Сегодня играли также, как и в предыдущих матчах, просто сегодня когда надо залетало, а до этого не залетало вообще ничего.
Забей ньюкастл пару своих моментов в начале и было бы как всегда, в обороне пока все очень плохо
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Ответ ExcusezMoi
Против Виллы, Челси и Вест Хэма результат был бы такой же как сегодня, если бы не череда невероятных случайностей и совпадений. Сегодня играли также, как и в предыдущих матчах, просто сегодня когда надо залетало, а до этого не залетало вообще ничего.
сегодня тоже не забили 3-4 момента хороших
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Ответ ExcusezMoi
Против Виллы, Челси и Вест Хэма результат был бы такой же как сегодня, если бы не череда невероятных случайностей и совпадений. Сегодня играли также, как и в предыдущих матчах, просто сегодня когда надо залетало, а до этого не залетало вообще ничего.
И череда привозов с косяками там, где не должно их быть, этого не отнять.
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Ответ Overkiller
"Корейский хавбек Сон Хын Мин" Чёт как то он не хавбек нифига.
Ложная шестерка))
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Ответ Стив Стив
Хотелось бы, чтобы зацепились за четверку под ЛЧ. Представляю кислые лица игроков МС, которые стоят под гимн ЛЕ)))
Скорее представлю лица игроков Арсенала с Ливерпулем смотрящих на очередное чемпионство Сити)
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Ответ Стив Стив
Хотелось бы, чтобы зацепились за четверку под ЛЧ. Представляю кислые лица игроков МС, которые стоят под гимн ЛЕ)))
остальные три места уже заняты?
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Ответ Стив Стив
Хотелось бы, чтобы зацепились за четверку под ЛЧ. Представляю кислые лица игроков МС, которые стоят под гимн ЛЕ)))
Лучше представлю как они начнут сезон в чемпионшипе с -20 очков, но полагаю, что на их месте будет Эвертон
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Ответ Bayern Munich
Походу Ромеро ничем не учат дисквалификации, на 80 минуте двумя ногами вперёд влетел Уилсона, задев обе ноги, тот только что из лазарета вышел
надеюсь,снова травму не получил?
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Все на трансильванскую
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