Моуринью и игроки «Ромы» отказались общаться с прессой после 2 удалений в игре с «Фиорентиной»
Жозе Моуринью и игроки «Ромы» отказались общаться с прессой после матча Серии А.
Римляне вдевятером дома сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) в 15-м туре. Полузащитник «Ромы» Никола Залевски получил вторую желтую карточку на 64-й минуте, а форвард Ромелу Лукаку за грубую игру был удален на 87-й.
После игры футболисты «волков» и главный тренер Моуринью проигнорировали журналистов.
Португалец уклонился от интервью в эфире DAZN, поприветствовал тренера «фиалок» Винченцо Итальяно и скрылся в подтрибунном помещении «Стадио Олимпико».
Как сообщает TMW, в «Роме» решили, что никто от клуба не будет давать комментариев по поводу прошедшей игры.
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С наступающим Новым годом."
У Залевски - две желтые, с каждой не поспорить, все по делу