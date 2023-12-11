Моуринью и игроки «Ромы» отказались общаться с прессой после 2 удалений в игре с «Фиорентиной»

Теги Рома Фиорентина Винченцо Итальяно Жозе Моуринью серия А Италия судьи Стадио Олимпико Рим Ромелу Лукаку Никола Залевски Футбол

Жозе Моуринью и игроки «Ромы» отказались общаться с прессой после матча Серии А.

Римляне вдевятером дома сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) в 15-м туре. Полузащитник «Ромы» Никола Залевски получил вторую желтую карточку на 64-й минуте, а форвард Ромелу Лукаку за грубую игру был удален на 87-й.

После игры футболисты «волков» и главный тренер Моуринью проигнорировали журналистов.

Португалец уклонился от интервью в эфире DAZN, поприветствовал тренера «фиалок» Винченцо Итальяно и скрылся в подтрибунном помещении «Стадио Олимпико».

Как сообщает TMW, в «Роме» решили, что никто от клуба не будет давать комментариев по поводу прошедшей игры.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моуриньо: "Здравствуйте, меня все видели?
С наступающим Новым годом."
+2
0
+2
Лукаку удалили по делу.
+1
0
+1
У Лукаку с виду сомнительная красная.
У Залевски - две желтые, с каждой не поспорить, все по делу
0
0
0
Ответ kaka10
Кто смотрел, удаления по делу? Моур ведь снова от бессилия ноет?
Лукаку повезло, что ногу игроку соперника не сломал.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий