«Рома» вдевятером сыграла вничью с «Фиорентиной» – Лукаку удалили за грубый подкат, Залевского – за 2 желтые

Теги Рома Фиорентина Жозе Моуринью серия А Италия травмы судьи Ромелу Лукаку Пауло Дибала Сердар Азмун Кристиан Куаме Антонио Рапуано Никола Залевски Футбол

«Рома» вдевятером сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) в 15-м туре Серии А.

21-летний полузащитник Никола Залевски получил две желтые карточки – на 41-й и 64-й минутах.

На 87-й минуте главный судья Антонио Рапуано показал прямую красную карточку форварду Ромелу Лукаку, открывшему счет в матче на 5-й минуте, за грубую игру – бельгийский форвард в подкате въехал в ногу Кристиану Куаме.

Отметим, что по ходу матча римляне из-за травм потеряли двух нападающих – Пауло Дибала покинул поле на 25-й минуте, а заменивший его Сердар Азмун – на 62-й.

Команда тренера Жозе Моуринью выиграла лишь 3 из 8 последних матчей. В Серии А «волки» занимают 4-е место в таблице, набрав 25 очков.

Изображение: кадр из трансляции

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20 комментариев
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Лукаку конечно монстр , хорошо что ногой попал , а то вообще убил бы
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+23
Заруба и мочилово получилось што надо!👍👍👍
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Ответ Хызыр
От Дибалы надо избавляться. Он отличный игрок, порой творит волшебство, но на него слишком много завязано в атаке, а по итогу он регулярно вылетает с травмой и Рома ничего не может созидать. Так в сериале сложно будет бороться за что то. Пора начать строить атакующую игру без него, а Пауло пока на банке пусть сидит и подменяет.
Это самая глупая предъява которую я читал )))
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-4
+10
Оба удаления по делу.
+6
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+4
Обе красные карточки по делу - Залевский глупый ребенок еще, Лукаку как поезд игрока Фиорентины сбил 😅

Там больше претензия к арбитру в первом тайме - не выдавал желтые карточки игрокам защиты Фиорентины за явные срывы атак, когда Рома полчаса первые давила фиалок!

Ну, и героическая оборона всей команды имела место быть - Рим выстоял, даже без гусей 🤣
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Так гетры разлетелись от обутой конечности Лукаку
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Ответ Bogdan Ermolaev
Тебе напомнить, что было с Ювентусом после ухода Дибалы?) Некому играть, проблемы с составом) а тут вдруг выясняется, что они его сами отпустили) иди учи мат часть)
Напомни, научи матчасти, мне прям интересно, что ты родишь)
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Ответ Владимир Владимир
Именно поэтому Ювентус его и отпустил. На него сложно рассчитывать. Цикл игры с Дибалой выглядит так: 3-5 матчей - травма - набор формы - 3-5 матчей - травма. И так по кругу.
Дибала в прошлом году сыграл 25 матчей в серии А. Это почти 70% от общего числа игр.

При этом, когда Дибала в форме это топ 5 игроков лиги.

Вы уж извините, но решение отпустить такого игрока, тем более бесплатно, выглядит как абсолютный идиотизм со стороны Ювентуса.

Который, напомню, в прошлом году каждый свой гол забивал в муках и страдании 🤣
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Слава Богу, что ещё в ничью сыграли.Трудно комментировать литературными словами все произошедшее в этом матче.
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Когда смотришь на Жозе прям тепло на душе
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все по делу. на 80 ещё был весьма грубый фол Паредеса. там тоже красную можно было давать. мне кажется и Вияенцо Итальяно именно про этот момент беседовал после свистка с Паредесом... в добавленное время игроки Рома 3 минуты лежали на поле изображая муки, судья ни секунды не добавил и если не ошибаюсь, ещё даже чуть раньше свистнул.... вообще конечно фиалки в большинстве очень слабо сыграли. перестраховость держа в защите по четверо пятеро человек.....
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Кокорин не забил?
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По красной Лукаку вопросов нет, там только за «намерение» можно выписывать. Но удаление Залевски дискуссионное на самом деле. При том уровне жесткости и фолов, что судья допускал в первой половине, это не вторая желтая, а просто очередной фол в центре поля
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Ответ Kubinec_
Сильно надеюсь, что Лукаке ещё матч дисквы добавят. чуть ногу мужику не оторвал
Ты матч смотрел?) Или только обзор сейчас глянул?)
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Ответ Хызыр
От Дибалы надо избавляться. Он отличный игрок, порой творит волшебство, но на него слишком много завязано в атаке, а по итогу он регулярно вылетает с травмой и Рома ничего не может созидать. Так в сериале сложно будет бороться за что то. Пора начать строить атакующую игру без него, а Пауло пока на банке пусть сидит и подменяет.
Именно поэтому Ювентус его и отпустил. На него сложно рассчитывать. Цикл игры с Дибалой выглядит так: 3-5 матчей - травма - набор формы - 3-5 матчей - травма. И так по кругу.
+1
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