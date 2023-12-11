«Рома» вдевятером сыграла вничью с «Фиорентиной» – Лукаку удалили за грубый подкат, Залевского – за 2 желтые
«Рома» вдевятером сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) в 15-м туре Серии А.
21-летний полузащитник Никола Залевски получил две желтые карточки – на 41-й и 64-й минутах.
На 87-й минуте главный судья Антонио Рапуано показал прямую красную карточку форварду Ромелу Лукаку, открывшему счет в матче на 5-й минуте, за грубую игру – бельгийский форвард в подкате въехал в ногу Кристиану Куаме.
Отметим, что по ходу матча римляне из-за травм потеряли двух нападающих – Пауло Дибала покинул поле на 25-й минуте, а заменивший его Сердар Азмун – на 62-й.
Команда тренера Жозе Моуринью выиграла лишь 3 из 8 последних матчей. В Серии А «волки» занимают 4-е место в таблице, набрав 25 очков.
Изображение: кадр из трансляции
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Там больше претензия к арбитру в первом тайме - не выдавал желтые карточки игрокам защиты Фиорентины за явные срывы атак, когда Рома полчаса первые давила фиалок!
Ну, и героическая оборона всей команды имела место быть - Рим выстоял, даже без гусей 🤣
При этом, когда Дибала в форме это топ 5 игроков лиги.
Вы уж извините, но решение отпустить такого игрока, тем более бесплатно, выглядит как абсолютный идиотизм со стороны Ювентуса.
Который, напомню, в прошлом году каждый свой гол забивал в муках и страдании 🤣