«Рома» вдевятером сыграла вничью с «Фиорентиной» – Лукаку удалили за грубый подкат, Залевского – за 2 желтые

«Рома» вдевятером сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) в 15-м туре Серии А.

21-летний полузащитник получил две желтые карточки – на 41-й и 64-й минутах.

На 87-й минуте главный судья Антонио Рапуано показал прямую красную карточку форварду , открывшему счет в матче на 5-й минуте, за грубую игру – бельгийский форвард в подкате въехал в ногу Кристиану Куаме.

Отметим, что по ходу матча римляне из-за травм потеряли двух нападающих – покинул поле на 25-й минуте, а заменивший его – на 62-й.

Команда тренера выиграла лишь 3 из 8 последних матчей. В Серии А «волки» занимают 4-е место в таблице, набрав 25 очков.

Изображение: кадр из трансляции

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