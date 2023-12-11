Азмун получил травму. Он заменил Дибалу, травмировавшегося в матче «Ромы» с «Фиорентиной»

Сердар Азмун, заменивший травмированного игрока, сам получил травму.

28-летний форвард «Ромы» и сборной на 25-й минуте игры Серии А с «Фиорентиной» (1:0, второй тайм) заменил получившего мышечное повреждение .

На 62-й минуте бывший нападающий «Зенита» был вынужден покинуть поле сам из-за травмы.

арендован «Ромой» у « ». В 10 матчах за римлян он забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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