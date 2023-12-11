Азмун получил травму. Он заменил Дибалу, травмировавшегося в матче «Ромы» с «Фиорентиной»

Теги Байер Рома Фиорентина серия А Италия травмы Сборная Ирана по футболу Пауло Дибала Сердар Азмун Футбол

Сердар Азмун, заменивший травмированного игрока, сам получил травму.

28-летний форвард «Ромы» и сборной Ирана на 25-й минуте игры Серии А с «Фиорентиной» (1:0, второй тайм) заменил получившего мышечное повреждение Пауло Дибалу.

На 62-й минуте бывший нападающий «Зенита» был вынужден покинуть поле сам из-за травмы.

Азмун арендован «Ромой» у «Байера». В 10 матчах за римлян он забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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1 комментарий
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Я бы на месте Жозе сходил и проверился бы на сглаз, порчу и т.д. и т.п.
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