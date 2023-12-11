Игнашевич о 15-м месте «Балтики»: «Ростех» – серьезная компания, очень дорожит своим именем. Мы должны соответствовать и их уровню»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Российские технологии Футбол

Сергей Игнашевич высказался о месте «Балтики» в таблице и поддержке «Ростеха».

Клуб из Калининграда проиграл «Рубину» в 18-м туре Мир РПЛ (0:1) и ушел на зимний перерыв в зоне вылета, на 15-м месте.

«Мы понимаем, что представляем большой клуб, футбольный город. Понимаем, какие у нас неутешительные результаты.

Прекрасно понимаем, какой у клуба спонсор – «Ростех». Знаем, что это серьезная компания, которая очень дорожит своим именем и своим контрактом в «Балтике».

Мы прекрасно понимаем всей командой, тренерским штабом, что должны соответствовать уровню в том числе и «Ростеха».

Ничего не остается, кроме как работать, а результаты оценят руководители. Там точно работают умные и успешные люди», – сказал главный тренер «Балтики» Игнашевич.

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11 комментариев
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Ответ damondiamond
Ростех это российские технологии? робот Фёдор оттуда?
нет, робот Фёдор- это друг Рогозина же
+5
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+5
Ростех это российские технологии? робот Фёдор оттуда?
+5
-1
+4
Я так понимаю сразу после интервью Шаман петь начал
+5
-2
+3
Без усиления,которое зависит от Ростеха сложно что-то сделать.Желаю Балтике найти внутренний резерв и сохранить место в РПЛ.
+3
-1
+2
позор какой-то
не помню, чтобы тренер извинялся перед спонсором на прессухе
+2
-1
+1
Пацаны не извиняются!
+1
-1
0
Ответ counsel
нет, робот Фёдор- это друг Рогозина же
а Ростех чем известен? технологии же
+1
-1
0
Ответ damondiamond
а Ростех чем известен? технологии же
погугли)
0
0
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Ответ counsel
нет, робот Фёдор- это друг Рогозина же
Почему Рогозина? По моему Федор всегда пьян судя по походке, он с лёгкостью может быть главой администрации небольшого населенного пункта!!!
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Почему Рогозина? По моему Федор всегда пьян судя по походке, он с лёгкостью может быть главой администрации небольшого населенного пункта!!!
и большого возможно тоже ...
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Ответ damondiamond
Ростех это российские технологии? робот Фёдор оттуда?
Ростех - холдинг, в который входит большинство кампаний ОПК России. Т.е. это оборонка страны. В недавнем времени Ростех был спонсором ФК "Арсенал" Тула, т.к. в Туле находится очень много заводов ОПК (оборонно-промышленного комплекса). Чемезов (гендир Ростеха) в интервью летом отказался от финансирования Арсенала, потому что Арсенал показывал результаты, не удовлетворяющие имя Ростеха, и подтвердил помощь Балтике.
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