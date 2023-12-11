Игнашевич о 15-м месте «Балтики»: «Ростех» – серьезная компания, очень дорожит своим именем. Мы должны соответствовать и их уровню»
Сергей Игнашевич высказался о месте «Балтики» в таблице и поддержке «Ростеха».
Клуб из Калининграда проиграл «Рубину» в 18-м туре Мир РПЛ (0:1) и ушел на зимний перерыв в зоне вылета, на 15-м месте.
«Мы понимаем, что представляем большой клуб, футбольный город. Понимаем, какие у нас неутешительные результаты.
Прекрасно понимаем, какой у клуба спонсор – «Ростех». Знаем, что это серьезная компания, которая очень дорожит своим именем и своим контрактом в «Балтике».
Мы прекрасно понимаем всей командой, тренерским штабом, что должны соответствовать уровню в том числе и «Ростеха».
Ничего не остается, кроме как работать, а результаты оценят руководители. Там точно работают умные и успешные люди», – сказал главный тренер «Балтики» Игнашевич.
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не помню, чтобы тренер извинялся перед спонсором на прессухе