Бензема сделал первый хет-трик за «Аль-Иттихад». У Карима 8 голов в саудовской лиге, только у Роналду и Митровича больше

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Александар Митрович Футбол

Карим Бензема сделал первый хет-трик за «Аль-Иттихад».

35-летний форвард забил три мяча «Абхе» (4:2) в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

У Бензема 8 мячей в 11 матчах в саудовской лиге. Он делит 3-ю строчку в списке бомбардиров с Талиской из «Аль-Насра».

Больше Бензема в чемпионате забили лишь Александар Митрович из «Аль-Хилаля» (10 мячей) и Криштиану Роналду (12).

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12 комментариев

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Любезный Коссутий
уволил Нуну и сразу трояк положил 😎
+19
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Владимир Владимирович
Эффект Нуну, аль Иттихад мёртвый был при нём в этом сезоне, хотя действующие чемпионы. Кстати в начале был же слух что Карим и тренер не сошлись в чём то…. Может по этому Бензема разошёлся что тренера уволили )
+11
-1
+10
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corazón blanco
Только писали сегодня про хет-трик Суареса и делали упрек в сторону Бензема. И вот Карим делает ответный ход, сделав 3+1. Молодцы, старички.
+12
-4
+8
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Artem Piatkov
Ответ GuruFutbola
Щас бы сравнивать бразильскую лигу с кебабной
Аль-Ахли обычно играет в финале Клубного ЧМ, а Фламенго вылетает от арабов в 1/2 по классике
+6
-3
+3
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Щас бы сравнивать бразильскую лигу с кебабной
Так я и не сравниваю, просто констатация факта. Один пришел в команду чемпионов, другой пришел в Гермио, которые только поднялись из нижнего дивизиона и является одним из лучших бомбардиров не только своей команды, а вообще всего чемпионата, да еще и на втором месте идут в чемпионате. Суарес - красавец.
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Blaumerc
решил ответить тем, кто сравнивал их сегодня на спортсе, после хет-трика Суареса в Бразилии.
всё таки футбол удивительная вещь.
+3
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PIT-BUL
Как тебе такой ответ Нуну?)
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БолельщикСоСтажем
Митрович оказывается тоже там…
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Sinister Kid
Нуну? Не, думаю!
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h4ww7xkqkz
Бензема и в Саудии Бензема
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Висита Эльмурзаев
Ответ GuruFutbola
Щас бы сравнивать бразильскую лигу с кебабной
бразильская лига слабее ФНЛ, держу в курсе
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