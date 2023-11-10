Бензема сделал первый хет-трик за «Аль-Иттихад». У Карима 8 голов в саудовской лиге, только у Роналду и Митровича больше

Карим Бензема сделал первый хет-трик за «Аль-Иттихад».

35-летний форвард забил три мяча «Абхе» (4:2) в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

У Бензема 8 мячей в 11 матчах в саудовской лиге. Он делит 3-ю строчку в списке бомбардиров с Талиской из «Аль-Насра».

Больше Бензема в чемпионате забили лишь из «Аль-Хилаля» (10 мячей) и (12).

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