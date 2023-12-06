Месси – лучший игрок Ла Лиги в 2010-х по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Бензема – 5-й, Неймар – 10-й
Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги в прошлом десятилетии.
Форвард, выступавший за «Барселону», занял первое место в рейтинге из 32 футболистов, составленном FourFourTwo.
Первая половина рейтинга лучших игроков Ла Лиги в 2010-х выглядит так:
1. Лионель Месси, «Барселона».
2. Криштиану Роналду, «Реал».
3. Андрес Иньеста, «Барселона».
4. Хави, «Барселона».
5. Карим Бензема, «Реал».
6. Серджи Бускетс, «Барселона».
7. Лука Модрич, «Реал».
8. Луис Суарес, «Барселона».
9. Тони Кроос, «Реал».
10. Неймар, «Барселона».
11. Серхио Рамос, «Реал».
12. Марсело, «Реал».
13. Жорди Альба, «Барселона», «Валенсия».
14. Жерар Пике, «Барселона».
15. Дани Алвес, «Барселона».
16. Антуан Гризманн, «Атлетико», «Барселона», «Реал Сосьедад».
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Суарес брал золотую бутсу в эпоху Месси и Роналду в Ла Лиге.
И выиграл 4 чемпионства, Бензема 3. Хотя Луис перешел в 14)
У Хави 3 чемпионства за 5 лет, у Модрича 2 за 8. У Рамоса же 3 титула за 10, у Неймара 2 за 4, кроме того, нападающих справедливо всегда оценивают выше защитник, т.к это более сложное искусство.
Алвес и Рамос должны быть в первой десятке.
Лучший игрок 1990-ых - из Барсы
2000-ых - из Барсы
2010-ых - из Барсы
2020-ых - ...?
Голы с метровых офсайдов не всем засчитывали.
Как человека, отыгравшего 3-4 сезона, можно ставить выше только потому, что у него больше чемпионств?
А по поводу Бензема хочу сказать: 10/11-19/20: 322 игры, 161+84
С Атлетико он взял титул в 20-х получается.