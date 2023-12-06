Месси – лучший игрок Ла Лиги в 2010-х по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Бензема – 5-й, Неймар – 10-й

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Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги в прошлом десятилетии.

Форвард, выступавший за «Барселону», занял первое место в рейтинге из 32 футболистов, составленном FourFourTwo.

Первая половина рейтинга лучших игроков Ла Лиги в 2010-х выглядит так:

1. Лионель Месси, «Барселона».

2. Криштиану Роналду, «Реал».

3. Андрес Иньеста, «Барселона».

4. Хави, «Барселона».

5. Карим Бензема, «Реал».

6. Серджи Бускетс, «Барселона».

7. Лука Модрич, «Реал».

8. Луис Суарес, «Барселона».

9. Тони Кроос, «Реал».

10. Неймар, «Барселона».

11. Серхио Рамос, «Реал».

12. Марсело, «Реал».

13. Жорди Альба, «Барселона», «Валенсия».

14. Жерар Пике, «Барселона».

15. Дани Алвес, «Барселона».

16. Антуан Гризманн, «Атлетико», «Барселона», «Реал Сосьедад».

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71 комментарий
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Ответ Алексей Муравьёв
Какое неуважение Диего Година, а он не слабее Рамоса и Пике!
Слабее
+36
-8
+28
С какой стати Бензема выше Суареса?)
Суарес брал золотую бутсу в эпоху Месси и Роналду в Ла Лиге.
И выиграл 4 чемпионства, Бензема 3. Хотя Луис перешел в 14)
+27
-7
+20
Ответ JENNINGS
Хави, который в 2010-х играл в Ла Лиге ровно в 2 раза меньше Бензема и Модрича (а последний сезон так и вообще на банке просидел), находится выше них ))) Рамос ниже Неймара?)) Н-дааа
Я тебе больше скажу, Бензема здесь слишком высоко и авторы судя по всему до сих пор под впечатлением от его позапрошлого сезона, который относится уже к этому десятилетию. Напоминать как к нему относились не буду, все всё помнят. Кроме того 3 чемпионства за 10 лет и 0 пичичи для форварда мадридского Реала это нечто.

У Хави 3 чемпионства за 5 лет, у Модрича 2 за 8. У Рамоса же 3 титула за 10, у Неймара 2 за 4, кроме того, нападающих справедливо всегда оценивают выше защитник, т.к это более сложное искусство.
+18
-3
+15
Ответ Антиглор17
Это его призвание, всегда и везде вечный номер два. Таким и запомнят.
Не фанат КриРо, но как лучший бомбардир в истории ЛЧ может быть всегда и везде вторым? Это уже не соответствует истине.
+19
-11
+8
Ответ evgen123
в Испании только два клуба?
Нет. Но так уж вышло, что в указанный временной период именно в этих двух клубах были собраны лучшие игроки не то что Испании, а всего мира.
+5
0
+5
Какое неуважение Диего Година, а он не слабее Рамоса и Пике!
+18
-13
+5
Ответ vfhmsqqp7v
Хаве в третьей десятке должен быть, Буська во второй. На первом месте Негрейра.
Вот это пригорело)))
+6
-2
+4
и тут второй, да что же ты будешь делать((
+20
-16
+4
алжирец что так высоко делает???
+8
-4
+4
Первое место - Месси, без вариантов.
Алвес и Рамос должны быть в первой десятке.
Лучший игрок 1990-ых - из Барсы
2000-ых - из Барсы
2010-ых - из Барсы
2020-ых - ...?
+8
-4
+4
Ответ Cyle Rayner
где же был хасбик, когда Роналду 3 раза подряд брал лч? ответ: он тоже брал, но только не лч, а в poт
У Чакыра, Кашшаи и тд надо спросить.
Голы с метровых офсайдов не всем засчитывали.
+4
-2
+2
Ответ Родя Раскольников
Я тебе больше скажу, Бензема здесь слишком высоко и авторы судя по всему до сих пор под впечатлением от его позапрошлого сезона, который относится уже к этому десятилетию. Напоминать как к нему относились не буду, все всё помнят. Кроме того 3 чемпионства за 10 лет и 0 пичичи для форварда мадридского Реала это нечто. У Хави 3 чемпионства за 5 лет, у Модрича 2 за 8. У Рамоса же 3 титула за 10, у Неймара 2 за 4, кроме того, нападающих справедливо всегда оценивают выше защитник, т.к это более сложное искусство.
А смотрят именно на количество выигранных титулов?
Как человека, отыгравшего 3-4 сезона, можно ставить выше только потому, что у него больше чемпионств?
А по поводу Бензема хочу сказать: 10/11-19/20: 322 игры, 161+84
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Ответ Рэд Уайт
суарес 5 раз становился чемпионом
Тут речь про 10-ые.
С Атлетико он взял титул в 20-х получается.
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Первая четверка справедливо. Пятым должен быть Рамос. Алвес должен быть в десятке.
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Ответ Ярик01
Реал - Барселона - Реал - Барселона. И лишь один Антуан за Атлетико Куда воткнуться, например, игрокам Баварии)
Комментарий удален пользователем
Ответ Альберт Галин
а где Анри??
А, что он сделал в Барсе, что бы быть в этом рейтинге!?
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Ответ Альберт Галин
а где Анри??
Анри покинул Примеру летом 2010-го
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Ответ Proper Chels
С какой стати Бензема выше Суареса?) Суарес брал золотую бутсу в эпоху Месси и Роналду в Ла Лиге. И выиграл 4 чемпионства, Бензема 3. Хотя Луис перешел в 14)
Суарес просто футболист, а Бензема еще и великий политик, поддерживающий великую борьбу мусульман против Израиля.
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Ответ Tristan...
Анри покинул Примеру летом 2010-го
в 90х же его искали, почему бы и тут не найти
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Ответ Амин Чич
А, что он сделал в Барсе, что бы быть в этом рейтинге!?
в 90х же недоуменивали без него, почему его тут не поискать?
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Ответ Proper Chels
С какой стати Бензема выше Суареса?) Суарес брал золотую бутсу в эпоху Месси и Роналду в Ла Лиге. И выиграл 4 чемпионства, Бензема 3. Хотя Луис перешел в 14)
суарес 5 раз становился чемпионом
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Ответ Tiligulfan7
Неймар выше Рамоса? Барса задействовала очередной рычаг для таких рейтингов явно. Да и Модрич должен быть выше
Модрич выше кого должен быть?
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Ответ Quinlan Scott
Рейтинг просто иллюстрирует что из себя представляет Ла Лига 2 клуба которые накупили сильных игроков каждый сезон борятся кто станет чемпионом В такие рейтинги никогда не попадут такие футболисты как Хоакин или Рауль Гарсия только потому что они не играли за Реал или Барселону
6 игроков из 16 воспитанники одного клуба, но да, накупили.
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Ответ evgen123
в Испании только два клуба?
Есть еще Атлетико, но по ходу он не котируется.... Гризманна близко нету)))
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Как по мне Бензема переоценен. Любой реаловец из этого списка внес вклад в командный успех куда больше,чем Карим.
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И не только Ла Лиги и не только 2010х , а в общем и везде на планете земля)
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