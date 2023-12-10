Довбик забил «Барсе» с паса Цыганкова. У украинцев 11+7 в этой Ла Лиге на двоих

Теги Сборная Украины по футболу Барселона Ла Лига Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик Футбол

Два украинских футболиста «Жироны» организовали гол в ворота «Барселоны».

На 12-й минуте матча 16-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Жирона» (1:1, первый тайм) форвард Артем Довбик забил гол в с передачи вингера Виктора Цыганкова.

Довбик забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах чемпионата Испании. Он занимает второе место по системе «гол+пас», уступая лишь Джуду Беллингему из «Реала» (12+2).

На счету Цыганкова 3 гола и 3 ассиста в 14 играх.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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15 комментариев
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круто
+25
-1
+24
Ответ Gouliash
помню довбика по евро 2021. тогда был абсолютным ноунеймом из Днепра-1. в каком-то матче вышел на замену, забил гол и на радостях снял футболку, показав спортивный "лифчик". кто знал, что пару лет спустя будет одним из лучших бомбардиров лалиги и забивать Барсе)
гол в дополнительное время против швеции на евро в 1/8
+16
-1
+15
Матч ТВ если бы транслировал Ла Лигу матчи Жироны не показывал бы, не скрепно )
+17
-6
+11
помню довбика по евро 2021. тогда был абсолютным ноунеймом из Днепра-1. в каком-то матче вышел на замену, забил гол и на радостях снял футболку, показав спортивный "лифчик". кто знал, что пару лет спустя будет одним из лучших бомбардиров лалиги и забивать Барсе)
+12
-2
+10
Если добавить ещё Лунина, то получится 11+7 на троих
+10
-4
+6
Ответ сын Мбаппе
Комментарий удален пользователем
Ты - единственный, кто разжигает здесь национализм
+8
-3
+5
довбик до реала таким темпом дойдёт
+5
-1
+4
Ключевые игроки казалось бы аутсайдера Ла Лиги, а «Жирона» судя по всему не собирается пока просто так спускаться с первого места!
Молодцы ребята! Яркий пример того, как труд и мотивация к саморазвитию приносят свои плоды!
+6
-4
+2
Чуваки реально рвут ла лигу. Я в шоке. Что называется, верить в свои силы. Парни молодцы конечно.
+5
-3
+2
Ответ antoxaspam
довбик до реала таким темпом дойдёт
АПЛ ждет
+3
-1
+2
По 26 лет ребятам, поздновато ушли в хороший чемпионат.
+2
-1
+1
Ответ сын Мбаппе
Комментарий удален пользователем
Такие темы тут вообще не уместны . Тут спорт сынок
+4
-3
+1
Протасов - Литовченко 2.0?!
+2
-1
+1
Ответ ПавелАвер
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ сын Мбаппе
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Довбик играл за Бельцы в чемпионате Молдовы. Очень хорошо его помню, но никогда бы не подумал, что Артём будет штамповать голы в Испании.
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0
Комментарий удален пользователем
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