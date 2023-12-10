Довбик забил «Барсе» с паса Цыганкова. У украинцев 11+7 в этой Ла Лиге на двоих

Два украинских футболиста «Жироны» организовали гол в ворота «Барселоны».

На 12-й минуте матча 16-го тура « » – « » (1:1, первый тайм) форвард забил гол в с передачи вингера .

Довбик забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах чемпионата Испании. Он занимает второе место по системе «гол+пас», уступая лишь Джуду Беллингему из «Реала» (12+2).

На счету Цыганкова 3 гола и 3 ассиста в 14 играх.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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