Довбик забил «Барсе» с паса Цыганкова. У украинцев 11+7 в этой Ла Лиге на двоих
Два украинских футболиста «Жироны» организовали гол в ворота «Барселоны».
На 12-й минуте матча 16-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Жирона» (1:1, первый тайм) форвард Артем Довбик забил гол в с передачи вингера Виктора Цыганкова.
Довбик забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах чемпионата Испании. Он занимает второе место по системе «гол+пас», уступая лишь Джуду Беллингему из «Реала» (12+2).
На счету Цыганкова 3 гола и 3 ассиста в 14 играх.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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