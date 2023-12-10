«Динамо» незаслуженно потеряло очки – у Бальбуэны рука за спиной, как можно ставить пенальти? Жаль, что у нас такие судьи – команда летит, тратит деньги, а на поле такой «свистун». Силкин про 1:1 с «Факелом»

Сергей Силкин считает несправедливым пенальти «Факела» в ворота «Динамо».

«Динамо» и « » сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир .

На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.

«Динамо» не должно было потерять очки. Очень жалко, что у нас такие судьи и комментаторы. Как можно ставить такие пенальти, когда у Бальбуэны рука за спиной?! Команда летит, тратит деньги, выходит на поле, а там такой «свистун» оказывается.

Незаслуженная потеря очков. Будет клуб жаловаться или нет, пускай руководство решает. Матч уже сыгран, очки все равно никто не вернет.

Что касается задач «Динамо», то мы не знаем, какие цели ставит клуб. В еврокубках все равно не играем, поэтому чем выше, тем лучше», – сказал бывший главный тренер « ».

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