«Динамо» незаслуженно потеряло очки – у Бальбуэны рука за спиной, как можно ставить пенальти? Жаль, что у нас такие судьи – команда летит, тратит деньги, а на поле такой «свистун». Силкин про 1:1 с «Факелом»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Силкин Факел Фабиан Бальбуэна Р-Спорт Рафаэль Шафеев Футбол

Сергей Силкин считает несправедливым пенальти «Факела» в ворота «Динамо».

«Динамо» и «Факел» сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.

«Динамо» не должно было потерять очки. Очень жалко, что у нас такие судьи и комментаторы. Как можно ставить такие пенальти, когда у Бальбуэны рука за спиной?! Команда летит, тратит деньги, выходит на поле, а там такой «свистун» оказывается.

Незаслуженная потеря очков. Будет клуб жаловаться или нет, пускай руководство решает. Матч уже сыгран, очки все равно никто не вернет.

Что касается задач «Динамо», то мы не знаем, какие цели ставит клуб. В еврокубках все равно не играем, поэтому чем выше, тем лучше», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

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37 комментариев
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Вопрос про "летит"? Куда Динамо летело, если в Воронеже аэропорт закрыт?
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Ответ Иван Прошкин
Ок. А кто мешал забивать ещё в ворота Факела? Судья?
поле
+14
-6
+8
Ответ Влад Иванов
Судью на мыло ! Если бы не придуманный пенальти, Факел ни за что бы не забил.
выгнать руководителей и прихлебаев Зенита и чемпионат станет интересней
+10
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+7
Нельзя не согласиться с Силкиным. Шафеев и Казарцев - вон из судейского корпуса!
+7
-2
+5
И правда скандальное решение свистуна.
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+4
Ответ DM.Man
Кэп Очевидность, предполагаю, что летит в данном случае означает Играет.
Ну, если цитата точная, то сказано "Команда летит, тратит деньги, выходит на поле, а так такой "свистун". Вряд ли имелось ввиду "команда играет, тратит деньги, выходит на поле..." - это как-то совсем уж странно звучало бы тогда, скорее он описывал именно перелёт (на который потрачены деньги), после чего они вышли на поле, а там "свистун")
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Судью на мыло ! Если бы не придуманный пенальти, Факел ни за что бы не забил.
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Свисток ему нужно засунуть в известное место , пущай посвистит …
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Ушли куда-то в сторону - летит, едет, играет:)
Факт в том, что это и близко не пенальти.
Более того, там позже толчок в спину Тюкавину…
В центре поля точно свистнули бы, но для пенальти согласен легковесный фол.

1. Только если ты до этого дал такой фол в одни ворота, почему не дал позже в другие?

2. Почему ВАР не смотрел. Если мы такие решения принимаем после повторов, и позже не выдерживаем заданную линию, то это уже не ошибка…

3. Почему за все фолы Факела на травмаопасном поле только одна жк. А фолы Скопы и того же Фаби это желтая?

4. Свободу Галактионову и Карпину. Они правы
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Ответ tratata
ох уж этот знаменитый админ ресур Факела
знаменитый админ ресур Миллера ты хотел сказать
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Силкин не следит за федеральными новостями или соц. сетями "Динамо". Ему простительно, ведь он до сих пор живет в сезоне 2011/12.
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А, так матч дебил судил.

Чего удивляться, что он фигово это сделал.
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Ответ Fatty Toni
Зимнее поле (точнее, огороды РПЛ) мешает техничным командам. Видели мы поле динамовского стадиона в одном недавнем кубковом матче - вот кое-кому оно действительно мешало. Так что не этим кривоногим на поле пенять. Да и на судей тоже. На одних жопорикошетах не выйдешь.
нужно лишить судей неочевидных пенальти. если вар посмотрел и увидел левый пенальти его надо отменять
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Более того, там фол нападении со стороны игрока Факела. Борцовские захваты дело привычное теперь и за них еще и пенальти теперь ставят.
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"Свистун" 😁
В связи с пизнанием ЛГБТ экстремистской организацией, приходится подбирать слова синонимы😁
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Свистуна в задницу пожизненно должен быть вердикт инспектора матча...
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Теперь ясно что надо приглашать зарубежных арбитров.Наши все под газовой компанией ходят.Нет тура что бы не было скандала.
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А, что! Глупой команде всегда должно вести
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Ответ toniM
поле
а как же , что все в равных условиях?))) как то говорили такое после победы факела на огороде для риса
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В Воронеже аэропорт закрыт. Поэтому Динамо может лететь только в ФНЛ.
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Ответ Oleg Tsirushkin
Вопрос про "летит"? Куда Динамо летело, если в Воронеже аэропорт закрыт?
А может они и не в Воронеж летели, а где приземлиться, там и сыграют с кем нибудь
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Ответ Oleg Tsirushkin
Вопрос про "летит"? Куда Динамо летело, если в Воронеже аэропорт закрыт?
на поезде
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Ответ Dinamik1
Теперь ясно что надо приглашать зарубежных арбитров.Наши все под газовой компанией ходят.Нет тура что бы не было скандала.
Ну вот позвали Чакыра и Мажича как экспертов, почти все решения судей они определяют как верные)))
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Ответ tratata
ох уж этот знаменитый админ ресур Факела
Да какой админресурс, им здесь и не пахнет даже))

Матч судил тот же дебил, что заставил играть ЦСКА и Ростов в сугробах))
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