«Динамо» незаслуженно потеряло очки – у Бальбуэны рука за спиной, как можно ставить пенальти? Жаль, что у нас такие судьи – команда летит, тратит деньги, а на поле такой «свистун». Силкин про 1:1 с «Факелом»
Сергей Силкин считает несправедливым пенальти «Факела» в ворота «Динамо».
«Динамо» и «Факел» сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.
«Динамо» не должно было потерять очки. Очень жалко, что у нас такие судьи и комментаторы. Как можно ставить такие пенальти, когда у Бальбуэны рука за спиной?! Команда летит, тратит деньги, выходит на поле, а там такой «свистун» оказывается.
Незаслуженная потеря очков. Будет клуб жаловаться или нет, пускай руководство решает. Матч уже сыгран, очки все равно никто не вернет.
Что касается задач «Динамо», то мы не знаем, какие цели ставит клуб. В еврокубках все равно не играем, поэтому чем выше, тем лучше», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
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Факт в том, что это и близко не пенальти.
Более того, там позже толчок в спину Тюкавину…
В центре поля точно свистнули бы, но для пенальти согласен легковесный фол.
1. Только если ты до этого дал такой фол в одни ворота, почему не дал позже в другие?
2. Почему ВАР не смотрел. Если мы такие решения принимаем после повторов, и позже не выдерживаем заданную линию, то это уже не ошибка…
3. Почему за все фолы Факела на травмаопасном поле только одна жк. А фолы Скопы и того же Фаби это желтая?
4. Свободу Галактионову и Карпину. Они правы
Чего удивляться, что он фигово это сделал.
В связи с пизнанием ЛГБТ экстремистской организацией, приходится подбирать слова синонимы😁
Матч судил тот же дебил, что заставил играть ЦСКА и Ростов в сугробах))