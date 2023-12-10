Личка об 1:1 с «Факелом»: «Когда не проигрываешь, это плюс для команды. На таком поле тяжело»

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Марцел Личка удовлетворен исходом матча с «Факелом» (1:1).

«Я всегда говорю, что, когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды. «Факел» хорошо боролся, поле было тяжелым. Мы старались искать свою игру, но было нелегко, много технических ошибок.

Мы держались хорошо. К сожалению, соперник забил с пенальти.

Поздравляю всех ребят, которые играли в таких условиях. Тяжело играть на таком поле. Надо принимать это очко как плюс. Я сказал «спасибо» за отношение к игре всем футболистам команды», – сказал главный тренер «Динамо»

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33 комментария
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Нормально играли, Факел за ничью судьишке должен быть благодарен.
+18
-5
+13
Тренер сделал все, что мог. На колхозном огороде команда показала игру выше ожиданий и заслужила победу. Добиваться наказания судьи - это уже задача других представителей клуба.
+17
-4
+13
Всё правильно личка сказал. пожелаю ему с командой плодотворно провести сборы, и весной всех просто пройти косой. правда судьи навряд ли дадут, но с таким составом попробовать можно......
+12
-1
+11
Сколько раз фолили на Бителло ? 10 ? 20 ?
+11
0
+11
На ВАРе сидел Казарцев уроженец Воронежской области, вопросов больше нет
+12
-6
+6
А дома Факел тоже поле помешало обыграть?
+8
-4
+4
Поддерживаю Личку играли хорошо….При всех моментах поле,холод….держались и старались играть в свой план….Хочу сказать что назначение на все снежные матчи судьи Шафеева тоже вызывают очень много вопросов!….отсудил если честно на 3 с большим минусом!….к своей команде вопросов по игре в целом не имею!….отработали все до конца!…..единственный вопрос к Личке почему не поставил на этот матч Лещука???….а а так в принципе все неплохо….
+4
0
+4
Ответ skorpy55
Всё правильно личка сказал. пожелаю ему с командой плодотворно провести сборы, и весной всех просто пройти косой. правда судьи навряд ли дадут, но с таким составом попробовать можно......
Еë всю зиму точить надо!
+4
0
+4
Ответ Viktor Martunov
Короче типа выкрутился.
А он то тут при чём? Если бы не судьишка…
+7
-3
+4
Ответ Антимосковский
в прошлом сезоне был подарок на 100-летие, знатно динаму унизили при ее 2.5 сектантах))) в этом году подарок на новый год, особенно привет лудику, что писал про халявный 2.33 коэффициент на динаму)))) жаль, не додавили пятое колесо немного.
Ну да, в огороде так и прëт, причëм жидко!
+3
0
+3
Ответ D-M
Тренер сделал все, что мог. На колхозном огороде команда показала игру выше ожиданий и заслужила победу. Добиваться наказания судьи - это уже задача других представителей клуба.
Это будет тест на вшивость для Гафина и Пивоварова
+3
0
+3
Ответ Viktor Martunov
Вот именно всего 4ре, Тренер всегда на себя всë берëт, так было, но вот Баже в пользу, а мне в аут.
Виктор. всё норм. Успокойся. даже я не психую. Хотя пеналь был на 99% левый....
+3
0
+3
Ответ Viktor Martunov
Еë всю зиму точить надо!
Пусть точат всю зиму....
+3
0
+3
Ответ Viktor Martunov
Короче типа выкрутился.
Виктор угомонись, ничего плохого не случилось. Всё у нас впереди, наши победы надеюсь весной докажут что мы не зря сейчас на третьем месте.....
И от Зенита всего 4 очка. Это не критично, всё может быть. и надеюсь в нашу пользу.....
+4
-1
+3
Ответ Faroe
Поддерживаю Личку играли хорошо….При всех моментах поле,холод….держались и старались играть в свой план….Хочу сказать что назначение на все снежные матчи судьи Шафеева тоже вызывают очень много вопросов!….отсудил если честно на 3 с большим минусом!….к своей команде вопросов по игре в целом не имею!….отработали все до конца!…..единственный вопрос к Личке почему не поставил на этот матч Лещука???….а а так в принципе все неплохо….
Думаю, Личке по поводу Шуни намекнули.
+3
0
+3
А Ташуев на прессуху не пришел даже, кроме подарка от Миллера в виде пенальти ему сказать нечего об игре Факела
+3
0
+3
Ответ валя_стакан
Это будет тест на вшивость для Гафина и Пивоварова
Они питерские, так что будут молчать как рыба об лед)
+2
0
+2
Ответ riverman1980
А дома Факел тоже поле помешало обыграть?
Вот именно.
+3
-1
+2
Ответ 369
Думаю, Личке по поводу Шуни намекнули.
Скорее всего так и есть
+1
0
+1
Ответ валя_стакан
На ВАРе сидел Казарцев уроженец Воронежской области, вопросов больше нет
Плюс тебе не проходит Валентин, не в касте Василич похоже( голоса не имею), унизительно это как-то здесь бороться с ветренными мельницами.
+3
-2
+1
Ответ redbalance
И так пятьдесят лет...
Верить и надеяться наша участь.....
+1
0
+1
Ответ Viktor Martunov
А чего он этот Баже молчит, опять подставной? как же Достали эти типа Динамики.
Я не пойму о ком ты? о каком баже? Я тоже что ли тебя достал? Я ведь Динамик......
+1
0
+1
Ответ Евгений Бажуков
А он то тут при чём? Если бы не судьишка…
Ещё и поле с ветром и минусом помешало?
+2
-1
+1
Ответ skorpy55
Виктор угомонись, ничего плохого не случилось. Всё у нас впереди, наши победы надеюсь весной докажут что мы не зря сейчас на третьем месте..... И от Зенита всего 4 очка. Это не критично, всё может быть. и надеюсь в нашу пользу.....
Вот именно всего 4ре, Тренер всегда на себя всë берëт, так было, но вот Баже в пользу, а мне в аут.
+2
-1
+1
Марцел очень деликатный мужчина. Не первый год замужем, понимает что бесполезно биться головой ап стену)
+1
0
+1
Погода нормальная) Новогодняя!
+2
-1
+1
Ответ skorpy55
Виктор. всё норм. Успокойся. даже я не психую. Хотя пеналь был на 99% левый....
А чего он этот Баже молчит, опять подставной? как же Достали эти типа Динамики.
+1
-1
0
Надо сказать всем легионерам спасибо. Бились , как славяне . Не каждый способен в новых для себя погодных условиях выкладываться на все 100. По сути судья украл у нас победу.
0
0
0
Ответ Антимосковский
в прошлом сезоне был подарок на 100-летие, знатно динаму унизили при ее 2.5 сектантах))) в этом году подарок на новый год, особенно привет лудику, что писал про халявный 2.33 коэффициент на динаму)))) жаль, не додавили пятое колесо немного.
Страшно представить кого ты можешь воспитать . Это действительно чудовищно .
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