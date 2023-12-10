Личка об 1:1 с «Факелом»: «Когда не проигрываешь, это плюс для команды. На таком поле тяжело»

Марцел Личка удовлетворен исходом матча с «Факелом» (1:1).

«Я всегда говорю, что, когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды. «Факел» хорошо боролся, поле было тяжелым. Мы старались искать свою игру, но было нелегко, много технических ошибок.

Мы держались хорошо. К сожалению, соперник забил с пенальти.

Поздравляю всех ребят, которые играли в таких условиях. Тяжело играть на таком поле. Надо принимать это очко как плюс. Я сказал «спасибо» за отношение к игре всем футболистам команды», – сказал главный тренер «Динамо»

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