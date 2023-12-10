Бувач не покинет «Динамо» зимой. Клуб обсудит продление контракта со спортивным директором
«Динамо» планирует продлить соглашение с Желько Бувачем.
По данным «Спорт-Экспресса», спортивный директор «Динамо» не уйдет из клуба зимой, несмотря на предложение возглавить «Црвену Звезду» и интерес со стороны одного из немецких клубов.
Сообщается, что во время зимней паузы бело-голубые обсудят продление контракта с Бувачем – текущее соглашение боснийского специалиста действует до конца сезона.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!