Бувач не покинет «Динамо» зимой. Клуб обсудит продление контракта со спортивным директором

Теги премьер-лига Россия Црвена Звезда Динамо Москва Желько Бувач Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» планирует продлить соглашение с Желько Бувачем.

По данным «Спорт-Экспресса», спортивный директор «Динамо» не уйдет из клуба зимой, несмотря на предложение возглавить «Црвену Звезду» и интерес со стороны одного из немецких клубов.

Сообщается, что во время зимней паузы бело-голубые обсудят продление контракта с Бувачем – текущее соглашение боснийского специалиста действует до конца сезона.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
крутой дядька для нашей лиги ногомячистов
+1
0
+1
Хорошо бы договорились и продлили. Работает профессионально.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий