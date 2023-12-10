Бувач не покинет «Динамо» зимой. Клуб обсудит продление контракта со спортивным директором

«Динамо» планирует продлить соглашение с Желько Бувачем.

По данным « », спортивный директор « » не уйдет из клуба зимой, несмотря на предложение возглавить « » и интерес со стороны одного из немецких клубов.

Сообщается, что во время зимней паузы бело-голубые обсудят продление контракта с – текущее соглашение боснийского специалиста действует до конца сезона.

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