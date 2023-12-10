«Динамо» не проигрывает 9 матчей подряд в РПЛ – 5 ничьих и 4 победы. Отставание от «Зенита» – 4 очка

«Динамо» не проигрывает 9 матчей подряд в Мир РПЛ.

Сегодня команда тренера Марцела Лички сыграла вничью с «Факелом» (1:1). За последние 9 матчей в РПЛ у «Динамо» 5 ничьих и 4 победы.

«Динамо» идет на 3-м месте в таблице. Отставание от идущего первым «Зенита» – 4 очка.

При этом матч в запасе есть у «Краснодара», у которого сейчас 35 очков – на один балл меньше, чем у «Зенита»

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