Марцел Личка: «Поле в Воронеже за 10 минут будет убито, но спасибо тем, кто его готовил»

Марцел Личка оценил состояние поля в Воронеже перед игрой с «Факелом».

Встреча началась в 14:00. Температура воздуха в Воронеже составляет около -6 градусов.

– В какой футбол будет играть «Динамо» в таких условиях?

– У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации. Поле может быть очень тяжелым. Думаю, будет больше борьбы, но сказал игрокам, что хотим играть и в футбол.

Надо знать, где играть попроще, потому что поле за 10 минут будет убито. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые старались сделать его лучше. Сложно подготовить газон в таких условиях, – сказал тренер «Динамо».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!