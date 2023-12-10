Марцел Личка: «Поле в Воронеже за 10 минут будет убито, но спасибо тем, кто его готовил»
Марцел Личка оценил состояние поля в Воронеже перед игрой с «Факелом».
Встреча началась в 14:00. Температура воздуха в Воронеже составляет около -6 градусов.
– В какой футбол будет играть «Динамо» в таких условиях?
– У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации. Поле может быть очень тяжелым. Думаю, будет больше борьбы, но сказал игрокам, что хотим играть и в футбол.
Надо знать, где играть попроще, потому что поле за 10 минут будет убито. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые старались сделать его лучше. Сложно подготовить газон в таких условиях, – сказал тренер «Динамо».
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