Марцел Личка: «Поле в Воронеже за 10 минут будет убито, но спасибо тем, кто его готовил»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Центральный стадион профсоюзов Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка оценил состояние поля в Воронеже перед игрой с «Факелом».

Встреча началась в 14:00. Температура воздуха в Воронеже составляет около -6 градусов.

– В какой футбол будет играть «Динамо» в таких условиях?

– У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации. Поле может быть очень тяжелым. Думаю, будет больше борьбы, но сказал игрокам, что хотим играть и в футбол.

Надо знать, где играть попроще, потому что поле за 10 минут будет убито. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые старались сделать его лучше. Сложно подготовить газон в таких условиях, – сказал тренер «Динамо».

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5 комментариев
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огород как бы его не вспахивали, останется огородом..(с)
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Личка политкорректен
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Поле ужасное, но игроки стараются. Пока больше похоже на футбол.
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