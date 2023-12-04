Личка про 1:0 с «Рубином»: «Важная победа, золотая. «Динамо» было очень сложно»

Марцел Личка назвал очень важной победу «Динамо» над «Рубином» (1:0).

– Как я думал, так и получилось: было важно забить первый гол. Если соперник забивает [первым], то они дисциплинированно играют в защите, не позволяют играть между линиями.

Сложная игра, рад, что удалось выиграть 1:0. Это очень важная победа для нас, можно сказать, золотая.

Соперник тактически провел очень хорошую игру. У « » были моменты, которые они не использовали, нам было очень сложно.

– признан лучшим игроком матча, он вытеснит из состава, будет играть на этой позиции [защитника]?

– Большое спасибо ему, что он помог команде на этой позиции. У меня был выбор между ним и Ваней Лепским. Я знал, что ментально было бы сложно, решил сделать ставку на опыт. Даниил справился хорошо. В следующей игре он будет играть в центре поля, потому что возвращается .

Спасибо болельщикам, которые пришли в минус девять на стадион и помогли нам.

– Бителло играл с одним коротким и с одним длинным рукавом. Почему?

– Он и на матч с ЦСКА тоже так вышел. Почему – не знаю, – сказал главный тренер «Динамо».

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