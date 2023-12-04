Личка про 1:0 с «Рубином»: «Важная победа, золотая. «Динамо» было очень сложно»

Теги Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Матч ТВ Роберто Фернандес Марцел Личка Бителло Николас Маричаль Иван Лепский Футбол

Марцел Личка назвал очень важной победу «Динамо» над «Рубином» (1:0).

– Как я думал, так и получилось: было важно забить первый гол. Если соперник забивает [первым], то они дисциплинированно играют в защите, не позволяют играть между линиями.

Сложная игра, рад, что удалось выиграть 1:0. Это очень важная победа для нас, можно сказать, золотая.

Соперник тактически провел очень хорошую игру. У «Рубина» были моменты, которые они не использовали, нам было очень сложно.

Фомин признан лучшим игроком матча, он вытеснит Маричаля из состава, будет играть на этой позиции [защитника]?

– Большое спасибо ему, что он помог команде на этой позиции. У меня был выбор между ним и Ваней Лепским. Я знал, что ментально Ване было бы сложно, решил сделать ставку на опыт. Даниил справился хорошо. В следующей игре он будет играть в центре поля, потому что возвращается Фернандес.

Спасибо болельщикам, которые пришли в минус девять на стадион и помогли нам.

– Бителло играл с одним коротким и с одним длинным рукавом. Почему?

– Он и на матч с ЦСКА тоже так вышел. Почему – не знаю, – сказал главный тренер «Динамо».

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11 комментариев
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До золотой еще далеко. Главное, по динамовской традиции, весну не провалить
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Спасибо Личка за Динамо!
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Ответ Пашка Донофф
До золотой еще далеко. Главное, по динамовской традиции, весну не провалить
согласен! но оренбург у Лички прошлую весну очень сильно провел. будем надеяться , что получится не как обычно.
+6
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Ответ Бродяга-симпатяга
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дааа,ещё остались люди недалёкие ,жаль,зайти написать,какую-то чушь и радоваться жизни,бедный ты человек,любыми способами пытаешься выделиться,чтоб обратили на тебя внимания)))жалко тебя
+5
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В очередной раз подключение Скопы привело к голу.
+3
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Мы все ждём победы в золотом , Марцелл , не подведи! Верим!
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До золотой победы ещё очень далеко и очень важно пройти без спадов вторую часть чемпионата удачи Динамо!!!
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Факел еще обыграть и за первую половину чемпа можно смело 4+ ставить...
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Лучше бронзовая. Надо реально думать.
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Ответ леннорыч-абрамович
Бителло колется, наверное.
Или прикалывается.
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