У Араухо трещина в скуле. Защитник «Барсы» получил удар в лицо в игре с «Атлетико»

У защитника «Барселоны» Рональда Араухо выявлена трещина в скуле.

Уругваец получил сильный удар в лицо во время игры с «Атлетико» (1:0) в рамках 15-го тура . У 24-летнего футболиста выявлена небольшая трещина в скуле.

Несмотря на повреждение, доиграл до финального свистка в матче с « », не ощущая дискомфорта, но позже стала чувствоваться боль. Ожидается, что он сможет выйти в составе на игру против «Жироны» в рамках 16-го тура.

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