У Араухо трещина в скуле. Защитник «Барсы» получил удар в лицо в игре с «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига травмы Жирона Рональд Араухо Футбол

У защитника «Барселоны» Рональда Араухо выявлена трещина в скуле.

Уругваец получил сильный удар в лицо во время игры с «Атлетико» (1:0) в рамках 15-го тура Ла Лиги. У 24-летнего футболиста выявлена небольшая трещина в скуле.

Несмотря на повреждение, Араухо доиграл до финального свистка в матче с «Атлетико», не ощущая дискомфорта, но позже стала чувствоваться боль. Ожидается, что он сможет выйти в составе на игру против «Жироны» в рамках 16-го тура.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вот как болельщик Барселоны, хочу сказать, что матчи между Реалом и Барселоной в разы спокойнее, Но когда подлый атлетико играет с Реалом или Барселоной ,они все выплескивают свою желчь с этими командами. в этом плане уважаю Реал!
+16
-3
+13
хорошо что не перелом копчика.
+5
0
+5
хорошо что не убили эти преступники из Атлетико
+6
-2
+4
вообще Араухо мужественный человек.
+5
-2
+3
Ответ Boni R
хорошо что не убили эти преступники из Атлетико
Атлетико - это позор футбола. У них комплексы перед Реалом и Барселоной, поэтому в очных матчах они стараются выместить всю за злость.
+5
-2
+3
Араухо настоящий зверь до играл до конца, здоровья ему
+2
0
+2
Ответ Boni R
хорошо что не убили эти преступники из Атлетико
Там чисто игровой момент, Араухо упал неудачно и его задели бутсой по лицу.
+2
0
+2
Ответ Дурачок
Я задыхаюсь от нежности, От твоей - моей свежести, Я помню все твои трещинки, Пою твои - мои песенки. Эгегей Я задыхаюсь от нежности, От твоей - моей свежести, Я помню все твои трещинки, Пою твои - мои песенки. Эгегей...
все окей ,эгегей?)
+3
-2
+1
Барсе уже нужно возле стадиона открыть полевой госпиталь... Некуда уже класть травмированных...
0
0
0
Ответ Rus Donskoy
все окей ,эгегей?)
Всё эгегей, окей!)
+1
-1
0
Ответ Boni R
вот как болельщик Барселоны, хочу сказать, что матчи между Реалом и Барселоной в разы спокойнее, Но когда подлый атлетико играет с Реалом или Барселоной ,они все выплескивают свою желчь с этими командами. в этом плане уважаю Реал!
Этот комментарий удален GuruFutbola
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий