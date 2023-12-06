У Араухо трещина в скуле. Защитник «Барсы» получил удар в лицо в игре с «Атлетико»
У защитника «Барселоны» Рональда Араухо выявлена трещина в скуле.
Уругваец получил сильный удар в лицо во время игры с «Атлетико» (1:0) в рамках 15-го тура Ла Лиги. У 24-летнего футболиста выявлена небольшая трещина в скуле.
Несмотря на повреждение, Араухо доиграл до финального свистка в матче с «Атлетико», не ощущая дискомфорта, но позже стала чувствоваться боль. Ожидается, что он сможет выйти в составе на игру против «Жироны» в рамках 16-го тура.
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