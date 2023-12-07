«МЮ» делал Араухо «астрономическое» предложение в 2022-м: зарплата защитника удвоилась бы. Рональд решил остаться в «Барселоне»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Рональд Араухо деньги Футбол

«МЮ» был готов платить Рональду Араухо гораздо больше, чем «Барселона».

По сведениям Diario Sport, в 2022 году манкунианцы делали защитнику «астрономическое» предложение, в соответствии с которым его зарплата удвоилась бы.

Уругваец ответил отказом и продлил контракт с «Барселоной».

В начале декабря 2023 года сообщалось, что каталонцы хотят заключить с 24-летним футболистом новый договор. Подробно со статистикой Араухо можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Отличный защитник. Просто монстр
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Ответ Младенец с лицом убийцы
Учитывая что он играет за Барсу, не удивлюсь если его зарплата 50к в неделю, чистая форма, питание и бесплатный проезд
бегло погуглил - в основном фигурируют 7 млн в год, это в районе 135к евро в неделю, или 115 к фунтов

х2 это как раз в районе 230к, топовые английские зарплаты для защей - Салиба, ван Дайк, Джеймс, Диаш, Стоунз - все в районе 200-250 получают
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Каталонское издание придумывает истории, чтобы утешить своих глоров в трудные времена))
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-8
+6
Источник "Zapor sport" опроверг данную информацию
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+3
Учитывая что он играет за Барсу, не удивлюсь если его зарплата 50к в неделю, чистая форма, питание и бесплатный проезд
+13
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Кто-то вообще в эти выдумки верит?)
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Ясно. Испугался конкуренции с великим и ужасным Магуаейером)
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Но это не освобождает его от того, что скоро он должен будет согласиться на понижение зарплаты
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Араухо просто решил остаться в топ клубе
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Это уже не звоночек, а набат для менеджмента МЮ: даже реально большие деньги не решают. Пора менять принципы и вектор, после САФа сплошной холостой ход. Как у фанов терпения только хватает.
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Правильно сделал. Репутация важнее
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Из основы Барсы могут только за огромными деньгами уходить, как Неймар. Барса вершина карьеры для игроков.
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Ответ Little-lawyer
Ясно. Испугался конкуренции с великим и ужасным Магуаейером)
Пральна, если Харри с 4кратным обладателем лч и чемпионом мира не стал церемониться, то что бы было с Араухо?
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