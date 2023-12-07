«МЮ» делал Араухо «астрономическое» предложение в 2022-м: зарплата защитника удвоилась бы. Рональд решил остаться в «Барселоне»
«МЮ» был готов платить Рональду Араухо гораздо больше, чем «Барселона».
По сведениям Diario Sport, в 2022 году манкунианцы делали защитнику «астрономическое» предложение, в соответствии с которым его зарплата удвоилась бы.
Уругваец ответил отказом и продлил контракт с «Барселоной».
В начале декабря 2023 года сообщалось, что каталонцы хотят заключить с 24-летним футболистом новый договор. Подробно со статистикой Араухо можно ознакомиться здесь.
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х2 это как раз в районе 230к, топовые английские зарплаты для защей - Салиба, ван Дайк, Джеймс, Диаш, Стоунз - все в районе 200-250 получают