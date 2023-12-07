«МЮ» делал Араухо «астрономическое» предложение в 2022-м: зарплата защитника удвоилась бы. Рональд решил остаться в «Барселоне»

«МЮ» был готов платить Рональду Араухо гораздо больше, чем «Барселона».

По сведениям Diario Sport, в 2022 году манкунианцы делали защитнику «астрономическое» предложение, в соответствии с которым его зарплата удвоилась бы.

Уругваец ответил отказом и продлил контракт с «Барселоной».

В начале декабря 2023 года сообщалось, что каталонцы хотят заключить с 24-летним футболистом новый договор. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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