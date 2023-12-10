Сака провел 150-й матч в АПЛ в 22 года. Моложе него этой отметки достигли лишь Руни, Фабрегас, Милнер и Стерлинг

Теги Уэйн Руни Франсеск Фабрегас Джеймс Милнер премьер-лига Англия Арсенал Рахим Стерлинг Букайо Сака Футбол

Букайо Сако – 5-й среди самых молодых игроков со 150 матчами в истории АПЛ.

Вингер «Арсенала» достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 95 дней.

Рекордсмен – Уэйн Руни, проведший 150-ю игру в Премьер-лиге, когда ему было 21 год и 67 дней.

В топ-4 по этому показателю также входят Сеск Фабрегас (21 год и 210 дней), Джеймс Милнер (21 год и 310 дней) и Рахим Стерлинг (22 года и 87 дней).

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4 комментария
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а Трент Александр Арнольд? вроде как помню он уже давно игрок основы Ливерпуля, чуть ли не с 18 лет
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Кто то помнит еще что он дебютировал на позиции лз.)
Как будто в прошлой жизни это было.)
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Будущая легенда канониров.если за ним не придет Сити
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Ответ murtuzaliev
а Трент Александр Арнольд? вроде как помню он уже давно игрок основы Ливерпуля, чуть ли не с 18 лет
примерно посчитал не более 100 матчей у Трента к возрасту 22 лет.
удивительно действительно
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