Сака провел 150-й матч в АПЛ в 22 года. Моложе него этой отметки достигли лишь Руни, Фабрегас, Милнер и Стерлинг

Букайо Сако – 5-й среди самых молодых игроков со 150 матчами в истории АПЛ.

Вингер « » достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 95 дней.

Рекордсмен – , проведший 150-ю игру в Премьер-лиге, когда ему было 21 год и 67 дней.

В топ-4 по этому показателю также входят Сеск Фабрегас (21 год и 210 дней), (21 год и 310 дней) и (22 года и 87 дней).

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