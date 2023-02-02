Рэшфорд, Сака, Стерлинг – в списке самых влиятельных темнокожих игроков в британском футболе
Три игрока Премьер-лиги попали в список самых влиятельных темнокожих футболистов в Великобритании.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, вингер «Арсенала» Букайо Сака и атакующий полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг попали в список Football Black List-2022. Это инициатива, направленная на то, чтобы выделить самых влиятельных темнокожих людей в британском футболе.
Помимо упомянутых игроков, в категории «игроки» фигурируют имена форварда греческого «Ариса» Эндри Грэя и футболистки женской команды «Лейтон Ориент» Шарлотты Линч.
Добавим, что главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра и возглавляющий «Бернли» Венсан Компани были отмечены в категории «тренеры и менеджеры».
Ведь, если ты и вправду хочешь равноправия, блин, то наверное должен стараться, чтобы списки были не раздельные, а общие. Не?
Хотя он вроде не сидел прям. Максимум в чем-то типа КПЗ/ИВС
Ещё не расплатились по счетам )))