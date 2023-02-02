Рэшфорд, Сака, Стерлинг – в списке самых влиятельных темнокожих игроков в британском футболе

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Три игрока Премьер-лиги попали в список самых влиятельных темнокожих футболистов в Великобритании.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, вингер «Арсенала» Букайо Сака и атакующий полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг попали в список Football Black List-2022. Это инициатива, направленная на то, чтобы выделить самых влиятельных темнокожих людей в британском футболе.

Помимо упомянутых игроков, в категории «игроки» фигурируют имена форварда греческого «Ариса» Эндри Грэя и футболистки женской команды «Лейтон Ориент» Шарлотты Линч.

Добавим, что главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра и возглавляющий «Бернли» Венсан Компани были отмечены в категории «тренеры и менеджеры».

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28 комментариев

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LifeSpartak
Влиятельный темнокожий игрок....Это ли не рассизм от самих европейцев!?
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sanchez
Ответ Дмитрий Илющенко
А почему нет рейтинга влиятельных белокожих? Ах да, это ж расизм
Когда такие списки появляются, ты просто не обращаешь на них внимание. Так что ты написал херню не подумав
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-1
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TravenS
Кофе черным нельзя называть, зато список негров можно)
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-1
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ramaldanov
Не поймёшь этих толерастов. Просят не разделять людей на черных, белых, жёлтых, красных. А тут награду среди чернокожих разыграли
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Sevuska
Позор для англосаксов , напоминающий « тёмные дни « работорговли африканцами , ку-клукс-клана и расизма 🫵🏿
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Дмитрий Максимов
Ответ QWertY
Самый влиятельный сегодня откинулся))
Не понял
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Юрий Богданов
Номинация "Чёрный властелин"
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Valery Fan
Из-за таких списков людей и делят на ч и б .
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vrazrez
Это ли не расизм? Сам отбор по цвету кожи.
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Михаил Шаповалов
Смешно, что те же самые люди, которые орут о равноправии и так далее, в то же время делают ровно обратное подобными списками (а ведь они существуют не только про футболистов, а вообще про всё на свете). Зачем?

Ведь, если ты и вправду хочешь равноправия, блин, то наверное должен стараться, чтобы списки были не раздельные, а общие. Не?
+5
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+4
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Dan Kennedy
Ответ Alexandr Sokolov
это кто?
Речь про Мэйсона Гринвуда видимо)
Хотя он вроде не сидел прям. Максимум в чем-то типа КПЗ/ИВС
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Данил Кулинский
Аъхаахах, самая крутая номинация
0
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Кирилл Голивец
Ответ Alexandr Sokolov
это кто?
Гринвуд
+4
0
+4
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Вадим Попандопало
и на что они влияют? разве, что тока ноют.
0
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Eden Hazard
Всегда было интересно, на что влиют люди из подобных списков?
+3
0
+3
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Alexandr Sokolov
Ответ QWertY
Самый влиятельный сегодня откинулся))
это кто?
0
0
0
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Dm Kznts
кверти, отжёг 🤣
0
0
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OldRedWhite
Ответ Kirik001
Про белых есть такой список?
Нет !
Ещё не расплатились по счетам )))
0
-3
-3
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Mr@k
Боули возглавил список светлокожих....
0
-1
-1
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Winterburn
Football Black List - звучит как список каких-то отстраненных от футбола негодяев
+6
-3
+3
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Денис Романов
а зачем они разделяют белый черный это и есть расизм
0
-1
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Kirik001
Про белых есть такой список?
+1
-4
-3
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Zlatan Ibra
Стерлинг, судя по всему, внёс ощутимый вклад в освещение проблем дельфинов??
0
-2
-2
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Morning Again
Сол Кемпбелл негодует, что его не включили и в этот список)
+2
0
+2
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Febos_
Ответ Дмитрий Илющенко
А почему нет рейтинга влиятельных белокожих? Ах да, это ж расизм
есть, в списке Форбс)
+43
-1
+42
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