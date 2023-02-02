Рэшфорд, Сака, Стерлинг – в списке самых влиятельных темнокожих игроков в британском футболе

Три игрока Премьер-лиги попали в список самых влиятельных темнокожих футболистов в Великобритании.

Нападающий « » , вингер « » и атакующий полузащитник «Челси» попали в список Football Black List-2022. Это инициатива, направленная на то, чтобы выделить самых влиятельных темнокожих людей в британском футболе.

Помимо упомянутых игроков, в категории «игроки» фигурируют имена форварда греческого «Ариса» Эндри Грэя и футболистки женской команды «Лейтон Ориент» Шарлотты Линч.

Добавим, что главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра и возглавляющий «Бернли» Венсан Компани были отмечены в категории «тренеры и менеджеры».