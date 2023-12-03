В «Спартаке» примут решение о будущем Абаскаля в конце декабря (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль может быть уволен в конце 2023 года.

По сведениям Metaratings, совет директоров в конце декабря оценит работу главного тренера и примет решение о том, продолжать ли с ним сотрудничество.

В текущем сезоне красно-белые выиграли 8 из 17 матчей в Мир РПЛ и идут на 7-м месте. 9 декабря они встретятся с «Крыльями Советов». 

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18 комментариев
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«Повысить зарплату»
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все люди как люди, бонусы в конце года платят... а Спартак неустойки
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13-ю зарплату, почетную грамоту и путевку в подмосковный санаторий!
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назначьте Мостового! Чтобы "эксперты" наконец заткнулись
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Оставьте его пожалуйста 🙏
Очень хочу увидеть дерби Торпедо - Спартак в следующем сезоне.
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Все болелы конкурентов Спартака держат кулачки за рыжего клоуна )
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Что и следовало ожидать. Зимой, похоже, будет другой тренер.
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Крылья выиграю у Спартака, Осинькин уйдет в Спартак, Абаскаль в Севилью, Мостовой в Крылья Советов 😏
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Черчесовым запахло ((((
Чую смрадный запах любителя душевых.
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Дайте Абаскалю поработать
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на ёлке?
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Пусть работает, за стыки поборемся, уверен выстоим и останемся, с нами ведь бабаскаль, может больше 5 тысяч станет ходить на спартак,потом
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Вся страна с детства за Обосpаля
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Дайте ему компенсацию. Он очень сильно просит
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Царь на старте
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