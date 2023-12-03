В «Спартаке» примут решение о будущем Абаскаля в конце декабря (Metaratings)

Гильермо Абаскаль может быть уволен в конце 2023 года.

По сведениям Metaratings, совет директоров в конце декабря оценит работу главного тренера и примет решение о том, продолжать ли с ним сотрудничество.

В текущем сезоне красно-белые выиграли 8 из 17 матчей в Мир и идут на 7-м месте. 9 декабря они встретятся с «Крыльями Советов».

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