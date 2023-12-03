В «Спартаке» примут решение о будущем Абаскаля в конце декабря (Metaratings)
Гильермо Абаскаль может быть уволен в конце 2023 года.
По сведениям Metaratings, совет директоров в конце декабря оценит работу главного тренера и примет решение о том, продолжать ли с ним сотрудничество.
В текущем сезоне красно-белые выиграли 8 из 17 матчей в Мир РПЛ и идут на 7-м месте. 9 декабря они встретятся с «Крыльями Советов».
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Очень хочу увидеть дерби Торпедо - Спартак в следующем сезоне.
Чую смрадный запах любителя душевых.