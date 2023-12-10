«Коламбус Крю» в 3-й раз стал чемпионом МЛС, победив «Лос-Анджелес» в финале плей-офф

Теги МЛС Коламбус Крю результаты Лига чемпионов Северной Америки Йо Йебоа Лос-Анджелес Футбол

«Коламбус Крю» стал победителем финала плей-офф МЛС-2023.

В решающем матче «Коламбус Крю» на своем поле обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 2:1. Победный гол забил ганский хавбек Йо Йебоа.

«Коламбус Крю» в третий раз (2008, 2020, 2023) выиграл Кубок МЛС.

Победитель турнира на выбывание становится чемпионом лиги МЛС и получает путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Напомним, что «Интер Майами» Лионеля Месси не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Изображение: twitter.com/ColumbusCrew

Коламбус Крю – Лос-Анджелес 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
10 декабря, 00.00, «Lower.com Field»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 33, пенальти Эрнандес, 2:0 – 37 Йебоа, 2:1 – 74 Буанга.
Коламбус Крю – Schulte, Farsi (Рамирес, 86), Морейра, Амундсен, Камашо, Йебоа (Чеберко, 83), Нагбе (Zawadzki, 84), Моррис, Мэцан, Росси (Молино, 90), Эрнандес (Грессель, 85).
Лос-АнджелесКрепо, Холлингсхед, Кьеллини, Мурильо, Паласиос (Паленсия, 87), Санчес (Марио Гонсалес, 87), Акоста (Крастев, 76), Тилльманн (Богуш, 60), Вела, Буанга, Оливера.
Предупреждения:
Вела (49), Тилльманн (53), Амундсен (61), Санчес (67), Паласиос (85), Росси (90), Моррис (90).

Серии до двух побед, нет ничьих, раунд уайлд-кард. Так теперь устроен плей-офф в МЛС

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