«Коламбус Крю» в 3-й раз стал чемпионом МЛС, победив «Лос-Анджелес» в финале плей-офф
«Коламбус Крю» стал победителем финала плей-офф МЛС-2023.
В решающем матче «Коламбус Крю» на своем поле обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 2:1. Победный гол забил ганский хавбек Йо Йебоа.
«Коламбус Крю» в третий раз (2008, 2020, 2023) выиграл Кубок МЛС.
Победитель турнира на выбывание становится чемпионом лиги МЛС и получает путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Напомним, что «Интер Майами» Лионеля Месси не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
Изображение: twitter.com/ColumbusCrew
- Дата проведения
- 10 декабря, 00.00, «Lower.com Field»
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Коламбус Крю –
Schulte, Farsi (Рамирес, 86), Морейра, Амундсен, Камашо, Йебоа (Чеберко, 83), Нагбе (Zawadzki, 84), Моррис, Мэцан, Росси (Молино, 90), Эрнандес (Грессель, 85).
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Лос-Анджелес –
Крепо, Холлингсхед, Кьеллини, Мурильо, Паласиос (Паленсия, 87), Санчес (Марио Гонсалес, 87), Акоста (Крастев, 76), Тилльманн (Богуш, 60), Вела, Буанга, Оливера.
Серии до двух побед, нет ничьих, раунд уайлд-кард. Так теперь устроен плей-офф в МЛС
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