«Коламбус Крю» в 3-й раз стал чемпионом МЛС, победив «Лос-Анджелес» в финале плей-офф

«Коламбус Крю» стал победителем финала плей-офф МЛС-2023.

В решающем матче «Коламбус Крю» на своем поле обыграл « » со счетом 2:1. Победный гол забил ганский хавбек .

« » в третий раз (2008, 2020, 2023) выиграл Кубок МЛС.

Победитель турнира на выбывание становится чемпионом лиги МЛС и получает путевку в .

Напомним, что «Интер Майами» Лионеля Месси не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

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Серии до двух побед, нет ничьих, раунд уайлд-кард. Так теперь устроен плей-офф в МЛС

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