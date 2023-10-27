Месси вошел в финальную тройку номинантов на приз лучшему новичку МЛС и выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку

Лионель Месси претендует на приз лучшему новичку МЛС.

Североамериканская лига объявила имена финалистов в разных номинациях по итогам регулярного сезона. Нападающий « » вошел в тройку игроков, претендующих на приз лучшему новичку.

На награду также номинированы («Атланта Юнайтед») и (« »).

Месси также был включен в расширенный список номинантов на приз самому ценному игроку сезона, но не пробился в финал. В тройку лучших вошли Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»).

Месси присоединился к «Интер Майами» летом этого года. В рамках МЛС он провел 6 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.

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