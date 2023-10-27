Месси вошел в финальную тройку номинантов на приз лучшему новичку МЛС и выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку
Лионель Месси претендует на приз лучшему новичку МЛС.
Североамериканская лига объявила имена финалистов в разных номинациях по итогам регулярного сезона. Нападающий «Интер Майами» Месси вошел в тройку игроков, претендующих на приз лучшему новичку.
На награду также номинированы Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед») и Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»).
Месси также был включен в расширенный список номинантов на приз самому ценному игроку сезона, но не пробился в финал. В тройку лучших вошли Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»).
Месси присоединился к «Интер Майами» летом этого года. В рамках МЛС он провел 6 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.
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Какой Месси с 6 матчами в МЛС? Успокойтесь
ну и с завистью и злостью наблюдать, как величайший в истории в 38 лет кладет пушки почти каждый матч))