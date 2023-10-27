Месси вошел в финальную тройку номинантов на приз лучшему новичку МЛС и выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку

Теги МЛС Лионель Месси Георгиос Якумакис Дени Буанга Лусиано Акоста Интер Майами Лос-Анджелес Атланта Юнайтед Эдуард Левен Тьяго Альмада Цинциннати Сент-Луис Сити Футбол

Лионель Месси претендует на приз лучшему новичку МЛС.

Североамериканская лига объявила имена финалистов в разных номинациях по итогам регулярного сезона. Нападающий «Интер Майами» Месси вошел в тройку игроков, претендующих на приз лучшему новичку. 

На награду также номинированы Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед») и Эдуард ЛевенСент-Луис Сити»). 

Месси также был включен в расширенный список номинантов на приз самому ценному игроку сезона, но не пробился в финал. В тройку лучших вошли Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»).

Месси присоединился к «Интер Майами» летом этого года. В рамках МЛС он провел 6 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.

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101 комментарий

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Кефтеме
Ну это бред , в МЛС провёл несколько матчей , объективно он не может быть самым ценным, да и до лучшего новичка не дотягивает!
+145
-23
+122
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Leon Petov
Даже здесь мессифаны будут ставить минусы тем, кто считает абсурдом давать приз за 1 гол в 6 играх
+142
-35
+107
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курский вокзал. стою
Ну все логично, явно лучший новичек и явно не самый ценный игрок, т.к. сыграл 6/34 матчей)
+71
-28
+43
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Иван Лапин
6 матчей 1 гол, да, лучший новичок лиги, это точно
+56
-22
+34
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S1rAlex
Вот величайшую карьеру этого футболиста навсегда омрачат такие факты, когда ему награды вешали как Брежневу. В погоне за Криштиану, его пиар-машина делает самого Месси клоуном и картонным генералом. Пара откровенно ворованных ЗМ, трофеи за товарищеские (!) игры, вот сейчас. 6 матчей, 1 гол - лучший новичок)))
+59
-33
+26
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
Чего тогда вы ночами не спите и МЛС смотрите если все равно? Вы ждете фото, серьезно? Я думал тут про футбол, а здесь про шоу-бизнес речь.
+41
-15
+26
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Katya Andreychuk
как выбыл? срочно вбейте обратно. это же ЧМ как никак.
+31
-10
+21
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Кефтеме
Ответ Direct free kick
Что с тобой? Слишком адекватно
А ты даже хоть на капельку не пытаешься
+30
-14
+16
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Alisher Buranov
Лучший новичок это да, таких новичков на МЛС ещё отродясь не было 😂😂😂😂😂
+20
-4
+16
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg
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Так а нафига играть тогда вообще? Судя по комментам его фанатов, он чуть ли не лежак в середине поля может поставить по статусу и чилить, а потом на пенальти сходить если захочет. Только это не футбол уже, а турнир ветеранов.
+22
-9
+13
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Direct free kick
Ответ Кефтеме
Ну это бред , в МЛС провёл несколько матчей , объективно он не может быть самым ценным, да и до лучшего новичка не дотягивает!
Что с тобой? Слишком адекватно
+36
-24
+12
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Штаны Габора Кирая
За такие перфомансы в виде 1+2 в медиалиге не то что лучшего новичка, тут сразу ЗМ нужно! Девятый, а можно даже и десятый, заранее, ибо такие показатели будут только у великого меси.
+27
-17
+10
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Геннадий
Ответ Evgeniy 72
Новичок Лиги в 36 лет? По идее должны ограничивать по возрасту, иначе приз странный.
Странный ты . Разумеется , что Месси именно новичок . Ведь он первый раз играет в МЛС .
+11
-2
+9
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Штаны Габора Кирая
Ну ничего, вот в следующем сезоне наш меси наберёт форму, и кааак сыграет целых 7 матчей в бургерлиге, вот тогда американцы сразу поймут истинное величие.
+21
-14
+7
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yymt9ksjrh
Ответ Leon Petov
Даже здесь мессифаны будут ставить минусы тем, кто считает абсурдом давать приз за 1 гол в 6 играх
Все адекватные мессифаны четко понимают что Месси не может быть СЦИ МЛС т.к. сыграл очень мало. Но то что он лучший новичок, это без сомнений
+14
-8
+6
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Sanchez GR
Ну, какой золотой мяч, друзья?! Он даже в тройку лучших игроков МЛС не входит! ))
+10
-4
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Roundabout
Ответ yymt9ksjrh
Все адекватные мессифаны четко понимают что Месси не может быть СЦИ МЛС т.к. сыграл очень мало. Но то что он лучший новичок, это без сомнений
Левен - лидер Сент-Луиса, который сходу выиграл конференцию. Гьякумакис - звезда атаки Атланты и уже основа сборной Греции.

Какой Месси с 6 матчами в МЛС? Успокойтесь
+6
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+6
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Егор Ковалёв
Месси не за что отдавать эту награду
+9
-5
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Фёдор Кузнецов
Ответ yymt9ksjrh
Все адекватные мессифаны четко понимают что Месси не может быть СЦИ МЛС т.к. сыграл очень мало. Но то что он лучший новичок, это без сомнений
Какой без сомнений? Его соперник Якумакис 17 голов за 24 игры и Лёвен 6+9
+4
0
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daninator
Что вы так возбудились все, капитаны очевидности) лиги Северной Америки зарабатывают, включают элементы шоу. Месси звёздный игрок, привлекает болельщиков и спонсоров, генерит контент. Естественно его участие в лиге это событие, знаковое явление, поэтому его и включают во всевозможные списки, но это не значит, что он победит. Тут не лига неадекватная, а фанатики с этого сайта.
+9
-5
+4
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qs9ukphfgk
Ответ Oleg
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Чтоб ты знал ЗМ не дают за ЧМ, поэтому делай выводы сам. О честности этой церемонии)
+4
0
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neuner
Ответ Oleg
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когда Месси кончился как футболист, только и остается смотреть очередной купленный ЗМ и всякие околофутбольные церемонии))
ну и с завистью и злостью наблюдать, как величайший в истории в 38 лет кладет пушки почти каждый матч))
+3
0
+3
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S1rAlex
Ответ Вальдано
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Ну, что точно к нему липнет, это хейт убогих и недалёких, а также всевозможные рекорды и мировая слава и любоввь))
+18
-15
+3
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Биркарт фон Грелленорт
Все правильно, самый ценный игрок - Адам Кадыров.
+5
-2
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pit4er
"За награду лучшего новичка МЛС Месси поборется с россиянином Лёвеном", такой должен был быть заголовок
+5
-2
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