Месси не попал в сборную сезона МЛС. Форвард играет за «Интер Майами» с лета
Лионель Месси не включен в сборную сезона МЛС.
Нападающий присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года и за 6 игр в чемпионате забил один гол и отдал 2 результативных паса.
Сегодня лига представила символическую сборную сезона, и аргентинца, получившего «Золотой мяч» этой осенью, в ней нет.
Вратарь: Роман Бюрки («Сент-Луис Сити»);
Защитники: Мэтт Мязга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис Сити»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»);
Полузащитники: Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»);
Нападающие: Георгиос Якумакис («Атланта»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»).
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Упреждающий !
А то ведь войдут во вкус и в следующем тоже не возьмут !
Какая то психиатрия.
Без Барсы Лео выиграл все со сборной, включая главный турнир в истории спорта ФИФА ЧМ.
2 ЗМ, 2 ФИФА Зе Бест, стал чемпионом Франции дважды, лучший игрок топ 5 лиг по гол/пас сезона 22 - 23.
Либо вы троллите неумело, либо какая то клиника.
Возьмёт пару уроков и в следующем сезоне всем покажет