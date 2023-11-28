Месси не попал в сборную сезона МЛС. Форвард играет за «Интер Майами» с лета

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Лионель Месси не включен в сборную сезона МЛС.

Нападающий присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года и за 6 игр в чемпионате забил один гол и отдал 2 результативных паса.

Сегодня лига представила символическую сборную сезона, и аргентинца, получившего «Золотой мяч» этой осенью, в ней нет.

Вратарь: Роман Бюрки («Сент-Луис Сити»);

Защитники: Мэтт Мязга («Цинциннати»), Тим ПаркерСент-Луис Сити»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»);

Полузащитники: Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»);

Нападающие: Георгиос Якумакис («Атланта»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»).

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45 комментариев

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Николай Овечкин
С чего он там должен быть то ? За 3 матча ? Зачем эти новости набрасывать
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Отец Абду
Ответ Николай Овечкин
С чего он там должен быть то ? За 3 матча ? Зачем эти новости набрасывать
Новая пища для хейтеров, щас они съедят:)
+25
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Самый адовый Крикун
Опа, Бюрки в Америке играет, оказывается. А я думал, куда пропал, вроде не старый, в свое время очень хорош был в Дортмунде
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Птюч, Ёж.
Ответ Николай Овечкин
С чего он там должен быть то ? За 3 матча ? Зачем эти новости набрасывать
ну да, он же лучший в истории, а значит лучший в МЛС. Это логика.
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Isshin88
Ох уж эти хейтеры американские! Месси уже за то, что он соизволил перейти в МЛС уже должен получать игрока сезона. Даже если бы ни разу не вышел на поле. Так работает пиар Месси.
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Павел Антипин
А еще он не попал в символическую сборную рпл первого круга! Впрочем это практически одно и тоже…
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James Franc
Новость для ботов? Он сыграл всего три матча в МЛС.
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Sanya Kruus
Как он может попасть в сборную за 6 матчей чемпионата лол
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a2wai
Здравый смысл победил.
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Максим Кутузов
Повод открыть шампанское хейтерам
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Сергей Эйзенбраун
Да, как ушёл из барселоны, так больше нигде и не играет. Везде мимо, везде вторая скрипка.
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фк кабинет
Вот и вся ценность Золотого мяча)Даже в лиге официантов месси не в топ-11.
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OldRedWhite
Ответ Отец Абду
Новая пища для хейтеров, щас они съедят:)
Нет Франс Футбола - нет праздника !
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rej1sta
Ответ Nickolay Lyskov
Никого же не смущает, что за 7 игр на ЧМ он получил не только приз лучшего игрока ЧМ (для чего этот приз и учреждали), но еще и ЗМ.
Так не только он так приз получал. Роналдо и Каннаваро передают привет
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romanisti89
хоть где то есть справедливость
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OldRedWhite
Ответ Максим Кутузов
Повод открыть шампанское хейтерам
Нанести удар по проклятой Америке !
Упреждающий !
А то ведь войдут во вкус и в следующем тоже не возьмут !
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<CRISTIANO>
Справедливо. В МЛС Лео не особо успел себя толком проявить, в отличии от кубка, где они взяли верх над всеми.
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Максим Кутузов
Ответ OldRedWhite
Нанести удар по проклятой Америке ! Упреждающий ! А то ведь войдут во вкус и в следующем тоже не возьмут !
Whatever you say dog
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VERBLYUD
Ответ Игорь Новиков
Но на приз лучшему новичку он же претендовал)
Возможно, в той награде помимо футбольных результатов учитывали еще и влияние игрока на всю лигу.
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Бьорн Дэли
Ответ Сергей Эйзенбраун
Да, как ушёл из барселоны, так больше нигде и не играет. Везде мимо, везде вторая скрипка.
Это сейчас серьезно?)
Какая то психиатрия.
Без Барсы Лео выиграл все со сборной, включая главный турнир в истории спорта ФИФА ЧМ.
2 ЗМ, 2 ФИФА Зе Бест, стал чемпионом Франции дважды, лучший игрок топ 5 лиг по гол/пас сезона 22 - 23.
Либо вы троллите неумело, либо какая то клиника.
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Бьорн Дэли
Ответ фк кабинет
Вот и вся ценность Золотого мяча)Даже в лиге официантов месси не в топ-11.
А как он там должен быть, если у него в млс только три полных матча?
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R Kukhov
Походу американцы в футболе по лучше многих разбираются
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OnTuMyC
поднять лопаты, вентиляторы уже включили
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Demyan Grachev
истинное величие 🤡😂😂
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БолельщикСоСтажем
Не всё коту масленица
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Wiley Fox
Надо ему в Мордовию съездить, в Саранске лучшая школа по спортивной ходьбе

Возьмёт пару уроков и в следующем сезоне всем покажет
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фк кабинет
Не напешеходил наш липовый пенальтист.
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