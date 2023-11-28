Месси не попал в сборную сезона МЛС. Форвард играет за «Интер Майами» с лета

Лионель Месси не включен в сборную сезона МЛС.

Нападающий присоединился к « » летом 2023 года и за 6 игр в чемпионате забил один гол и отдал 2 результативных паса.

Сегодня лига представила символическую сборную сезона, и аргентинца, получившего «Золотой мяч» этой осенью, в ней нет.

Вратарь: («Сент-Луис Сити»);

Защитники: («Цинциннати»), (« »), Уокер Циммерман («Нэшвилл»);

Полузащитники: Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»);

Нападающие: Георгиос Якумакис («Атланта»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»).

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