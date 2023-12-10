Жезус считает «Виллу» претендентом на титул: «У них потрясающий сезон, хороший тренер. Они уверены в себе и играют хорошо»
Габриэл Жезус считает «Астон Виллу» конкурентом «Арсенала» в борьбе за титул.
«Конечно, это же Премьер-лига. Это потрясающий турнир, очень сильный. Какой бы сильной ваша команда ни была, вас может обыграть кто угодно.
Они проводят потрясающий сезон, у них хороший тренер, хорошая команда, поддержка на стадионе.
Это футбол. Они в этой группе, они уверены в себе и играют хорошо. А нам надо сосредоточиться на себе», – сказал форвард «Арсенала».
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