Жезус считает «Виллу» претендентом на титул: «У них потрясающий сезон, хороший тренер. Они уверены в себе и играют хорошо»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Жезус Футбол

Габриэл Жезус считает «Астон Виллу» конкурентом «Арсенала» в борьбе за титул.

«Конечно, это же Премьер-лига. Это потрясающий турнир, очень сильный. Какой бы сильной ваша команда ни была, вас может обыграть кто угодно.

Они проводят потрясающий сезон, у них хороший тренер, хорошая команда, поддержка на стадионе.

Это футбол. Они в этой группе, они уверены в себе и играют хорошо. А нам надо сосредоточиться на себе», – сказал форвард «Арсенала».

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1 комментарий
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Согласен. Вилла в этом сезоне приятно удивляет. Конечно же жаль уступать первое место, но это футбол. За то и любим. Вперёд за победой, канониры!
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