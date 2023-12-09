Артета про 0:1 с «Виллой»: «Горжусь игрой «Арсенала», мы заслуживали победить»

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета рассказал, что ему не понравилось в матче с «Астон Виллой» (0:1).

«Результат. Я очень горжусь тем, как команда играла на этом стадионе против этой команды. Мы заслуживали победить, но нужно играть лучше в штрафных площадях, да и некоторые вещи должны сложиться в твою пользу.

То, что мы не забили, – лишь один из аспектов. Мы немного потеряли контроль, особенно во втором тайме, теряли мяч, мы слишком быстро переходили в атаку, потому что есть соблазн отправлять мяч за линию защиты, играющей высоко. Мы могли сыграть немного лучше в этом аспекте.

«Астон Вилла» на своем месте, она, учитывая домашние результаты, заслуживает этого, потому что когда ты столько побеждаешь на своем поле, заслуживаешь похвалы.

Я сказал футболистам не унывать, потому что они хорошо играли. Мало кто из тех, кто приезжает сюда, играет так, как мы сегодня. Результат не тот, что нужен, но играли мы как надо», – сказал главный тренер «Арсенала».

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37 комментариев
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Ответ Фанат спорта01
сколько атак было у Виллы?
Достаточно, чтоб забить и выиграть. )
+11
-5
+6
Не произошло ничего удивительного. Астон Вилла действительно очень сильна при Эмери, а Арсенал все еще допускает очень много ошибок и брака. Одно поражение в декабре для Арсенала не приговор, гораздо больше будет зависеть от матчей с Ливерпулем и Брайтоном.
+6
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+5
Арсенал в гостях был сильнее команды, которая на голову оказалась сильнее чемпиона последних лет. По ожидаемым голам (xG ): Астон Вилла 0.63 - Арсенал - 1.73. То есть, должны были выигрывать, хотя бы со счётом 1-2. Но это футбол, тут везет тому, кому везет. Первый тайм был интереснее, второй там Астон Вилла засела в глухую оборону и засушила игру, и еще видно было что, сил не хватает Арсеналу, не было свежести у команды. И судейство было немного сумбурным, а отмененный гол дискуссионным.
+7
-4
+3
Коротко о Пепе и Артете: когда в компании у тебя есть помощник, которого ты обучаешь с нуля, делаешь крутым, а потом он уходит, открывает свою конкурирующую компанию и уже нагибает тебя
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Ответ xxx-xxx
Вы заслужили, ровно то, что заслужили, счет на табло
https://s5.gifyu.com/images/SiI70.gif

заслужили пару вменяемых решений ВАР

когда тебе с локтя безнаказанно прописывают в голову - в футбол играть трудновато
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+2
Ответ Алексей Даценко
Понимаю,что эмоции кипят ,были спорные моменты и болельщикам арсенала кажется ,что все против них ,что все спорные моменты не в их пользу ....но чтобы брать АПЛ нужно без шансов выносить соперника ,а не надеяться на то,что после серии рикошетов кто-то заковыряет .в любом случае болельщики арсенала,все не так плохо,игра есть,результат придет .сил вам и терпения!валидол тоже не помешает.
Это АПЛ а не первенство водокачки, средний уровень тут очень высок, и ни одна команда в течении всего сезона всех не выносила и выносить не будет.
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Ответ Godare88
Че-то поплыл доминатор, пару вразумительных атак за игру, куча брака, и он что-то говорит об упущенной победе?
сколько атак было у Виллы?
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скорей всего артета понял что его начали топить судьи и из-за этого промолчал
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Ответ БолельщикСоСтажем
Тренер будущего чемпиона Англии
В МЮ его не возьмут)
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Ответ _FoX-
Ну, Борнмут вон вообще с Виллой ничейку скатал недавно, так что он ого-го получается - на голову выше Арсенала и на две головы выше Сити.
вилла дома и Вилла в гостях две разные команды.
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Понимаю,что эмоции кипят ,были спорные моменты и болельщикам арсенала кажется ,что все против них ,что все спорные моменты не в их пользу ....но чтобы брать АПЛ нужно без шансов выносить соперника ,а не надеяться на то,что после серии рикошетов кто-то заковыряет .в любом случае болельщики арсенала,все не так плохо,игра есть,результат придет .сил вам и терпения!валидол тоже не помешает.
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Ответ Anvar Esemuratov
Арсенал в гостях был сильнее команды, которая на голову оказалась сильнее чемпиона последних лет. По ожидаемым голам (xG ): Астон Вилла 0.63 - Арсенал - 1.73. То есть, должны были выигрывать, хотя бы со счётом 1-2. Но это футбол, тут везет тому, кому везет. Первый тайм был интереснее, второй там Астон Вилла засела в глухую оборону и засушила игру, и еще видно было что, сил не хватает Арсеналу, не было свежести у команды. И судейство было немного сумбурным, а отмененный гол дискуссионным.
Ну, Борнмут вон вообще с Виллой ничейку скатал недавно, так что он ого-го получается - на голову выше Арсенала и на две головы выше Сити.
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Ответ zzzeeerrrooo
Далеко не на все Матч с Сити был круче в исполнении АВ
может это Ман Сити настолько ужасен без Родри и доку?
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Ответ Фанат спорта01
вы вообще знаете что такое победа на классе? это когда команда не играет на полную силу и всё равно владеет преимуществом. а Вилла играла на все 100% своих возможностей.
Далеко не на все
Матч с Сити был круче в исполнении АВ
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Ответ Godare88
Вилла забила быстрый гол, и дальше играла по счету, как бы сказали эксперты, "победа на классе"
вы вообще знаете что такое победа на классе?
это когда команда не играет на полную силу и всё равно владеет преимуществом.
а Вилла играла на все 100% своих возможностей.
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Ответ Акира_1
Достаточно, чтоб забить и выиграть. )
тупо повезло,Эдегор не забил 2 момента хотя с левой с 11-метровой.
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Эмери продолжает доказывать тренерскую компетенцию и творить историю. Как там передергиватель на камеру, посматривает матчи "тренеришки"?)
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Доминатор поплыл 😞 говорит что Арсенал должен был выиграть. Эмери был против этого 🤣
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.. но заслуженно проиграли.. зинке привет)
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Нападающий нужен толковый, ну и от Зинченко в последнее время больше вреда чем пользы
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Судя по его лицу во время трансляции, не особо он гордился)
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