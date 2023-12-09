Артета про 0:1 с «Виллой»: «Горжусь игрой «Арсенала», мы заслуживали победить»

Микель Артета рассказал, что ему не понравилось в матче с «Астон Виллой» (0:1).

«Результат. Я очень горжусь тем, как команда играла на этом стадионе против этой команды. Мы заслуживали победить, но нужно играть лучше в штрафных площадях, да и некоторые вещи должны сложиться в твою пользу.

То, что мы не забили, – лишь один из аспектов. Мы немного потеряли контроль, особенно во втором тайме, теряли мяч, мы слишком быстро переходили в атаку, потому что есть соблазн отправлять мяч за линию защиты, играющей высоко. Мы могли сыграть немного лучше в этом аспекте.

« » на своем месте, она, учитывая домашние результаты, заслуживает этого, потому что когда ты столько побеждаешь на своем поле, заслуживаешь похвалы.

Я сказал футболистам не унывать, потому что они хорошо играли. Мало кто из тех, кто приезжает сюда, играет так, как мы сегодня. Результат не тот, что нужен, но играли мы как надо», – сказал главный тренер « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!