У Беллингема 15 голов в 16 матчах за «Реал». За весь сезон-2022/23 в «Боруссии» было 14 голов
Джуд Беллингем забил 15-й гол за «Реал».
Полузащитник мадридской команды поразил ворота «Наполи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, первый тайм).
Это 15-й гол Беллингема за «Реал», он проводит 16-ю игру в составе «сливочных».
Отметим, что за весь сезон-2022/23 в «Боруссии» Дортмунд у англичанина было 14 голов в 42 матчах. Летом Джуд перешел в «Мадрид» за 103+31 млн евро.
Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Наполи».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
На данный момент с отрывом лучший игрок в мире)
-"в полузащите он Модрич, идет пространства между линиями, скрепляет оборону с атакой, обострят и созидает, а в атаке он Бензема
Потом опять пропадает)
Красотища!