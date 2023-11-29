У Беллингема 15 голов в 16 матчах за «Реал». За весь сезон-2022/23 в «Боруссии» было 14 голов

Теги Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил 15-й гол за «Реал».

Полузащитник мадридской команды поразил ворота «Наполи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, первый тайм). 

Это 15-й гол Беллингема за «Реал», он проводит 16-ю игру в составе «сливочных». 

Отметим, что за весь сезон-2022/23 в «Боруссии» Дортмунд у англичанина было 14 голов в 42 матчах. Летом Джуд перешел в «Мадрид» за 103+31 млн евро.

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Наполи». 

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77 комментариев
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Moscwow
Ответ Sanan1908
Он точно полузащитник?)))
Обычный замыкатель, как сказали бы в узбекской Каталонии
+73
-12
+61
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Sanan1908
Он точно полузащитник?)))
+38
-1
+37
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Маноло Санчи́с
Просто Монстр...
+36
-4
+32
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войд
Ну что за зверь этот брит
На данный момент с отрывом лучший игрок в мире)
+21
-2
+19
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Kahn01
Ответ jvs5t7gcrf
БеллиГол)) БеллиГол))
Голлингем
+17
0
+17
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Groznyi2024
За это нужно дать 9 ЗМ Месси!
+25
-9
+16
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jvs5t7gcrf
БеллиГол)) БеллиГол))
+14
-1
+13
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The Best 20
Талантище! браво 👏
+14
-3
+11
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ericssons
Кто в Реале принимает окончательно решение о трансферах? Этот человек гений! Столько лет делают так мало трансферов и почти всегда попадают в точку, оставаясь благодаря этому сильнейшим клубом европы.
+12
-2
+10
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los merengues
Ответ ericssons
Кто в Реале принимает окончательно решение о трансферах? Этот человек гений! Столько лет делают так мало трансферов и почти всегда попадают в точку, оставаясь благодаря этому сильнейшим клубом европы.
Да, нет. Промахов достаточно. Тот же Азар, Йович, Шахин, Илльяраменди, это так, кто сразу на ум пришли. Просто у Реала если вписывается игрок, то сверкает очень ярко, поэтому кажется, что ошибок не бывает. Но с молодежью и правда попаданий очень много.
+11
-3
+8
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Pavel Harriss
Ответ Moffo
В контексте игры Беллингема мало говорят об Анчелотти, а есть ощущение что тут сказалось его доверие и влияние
к слову, у Анчелотти уже был похожий полузащитник. который много забивал и по итогу взял ЗМ. Кака
+6
0
+6
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Moscwow
Ответ ericssons
Кто в Реале принимает окончательно решение о трансферах? Этот человек гений! Столько лет делают так мало трансферов и почти всегда попадают в точку, оставаясь благодаря этому сильнейшим клубом европы.
Окончательное естественно Перес. А ведет сложные сделки Юни Калафат
+7
-1
+6
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corazón blanco
Просто в шикарнейшей форме находится. А какой пас на него вырезал Алаба- в этом годе было прекрасно все.
+6
-1
+5
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kaka10
Ответ Маноло Санчи́с
Просто Монстр...
забил в стиле Роналду
+6
-1
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James Franc
Запредельный уровень для дебютного сезона
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Мертвый Дьявол
Ответ Moscwow
Обычный замыкатель, как сказали бы в узбекской Каталонии
Замыкает в пустые из офсайда ©
+4
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ten Hag
Ответ Moscwow
Обычный замыкатель, как сказали бы в узбекской Каталонии
Всего-то только и умеет что забивать :)
+4
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Пикачу82
По футбольным качествам и таланту на голову сильнее ограниченного норвежского замыкателя
+9
-5
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Syndycate
Ответ GuruFutbola
Замыкатель разбушевался)
Замыкатель > Эльчендовски
+4
-1
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Moffo
В контексте игры Беллингема мало говорят об Анчелотти, а есть ощущение что тут сказалось его доверие и влияние
+2
0
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VuNePonimaete
Мне никогда не нравилась сборная Англия, но кажется я знаю, кого я буду поддерживать на Евро
+3
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Skamar
Ответ los merengues
Да, нет. Промахов достаточно. Тот же Азар, Йович, Шахин, Илльяраменди, это так, кто сразу на ум пришли. Просто у Реала если вписывается игрок, то сверкает очень ярко, поэтому кажется, что ошибок не бывает. Но с молодежью и правда попаданий очень много.
Ну Шахин и Ильяраменди давно были. Из более поздних вспоминается Мариано Диас (и то за гол в Класико ему можно все простить)), Рейнер. Реал просто мало покупает в последние годы + тот же Вини в первый год был ужасен, а потом заиграл
+2
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Jon han
пушка!!!!!!
+3
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Мертвый Дьявол
Ответ войд
Ну что за зверь этот брит На данный момент с отрывом лучший игрок в мире)
Онана легко может посервноваться за звание самого влияющего на игру команды игрока
+2
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Мадридито
Джудищеее
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Раиль Гайнетдинов
Хорошо начал 👍🏻
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los merengues
Ответ Макс Анисимов
Адебайор, Кассано, Хунтелаар, Дренте, Педро Леон....
Адебайора брали же в аренду как затычку. Остальные трансферы были совсем уж давно, там половина сотрудников трансферного отдела уже на пенсии, наверное. :)
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Moffo
Ответ Pavel Harriss
к слову, у Анчелотти уже был похожий полузащитник. который много забивал и по итогу взял ЗМ. Кака
Да, у Карло вся карьера устлана футболистами которые при нем выходили на космический уровень
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Xenon Gold
Ответ Sanan1908
Он точно полузащитник?)))
тот же вопрос, я бы описал его так:
-"в полузащите он Модрич, идет пространства между линиями, скрепляет оборону с атакой, обострят и созидает, а в атаке он Бензема
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Pavel Harriss
Ответ Moffo
Да, у Карло вся карьера устлана футболистами которые при нем выходили на космический уровень
Большой мастер своего дела. Максимальное уважение
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ML26
Ответ scaryclown/
везет ему пока,деревянный в меру,но мячи в ворота отскакивают. тот же Стерлинг сильнее,а так Фоден лучший английский игрок сейчас.
Ты как всегда бред написал. Красава, держишь уровень
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ten Hag
Ответ ML26
Ты как всегда бред написал. Красава, держишь уровень
Его отпускают из палаты периодически
Потом опять пропадает)
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Павел Антипин
Видно что человек на своем месте и так взросло играет для своих лет..
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Степан Елесин
Просто зверь!
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pit4er
Если бы Джуд и Холанд играли сейчас за один топ-клуб ☠️☠️
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Птюч, Ёж.
кто там говорил что борьба за ЗМ будет между Мбаппе с Холандом?
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yurapolushkin@yandex.ru
Золотой мяч все равно получит Месси
+3
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Игорь Новиков
Карло раскрыл зверя.
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раскаявшийся жиробас
Неплохо, конечно, но не предпас на удар в штангу против Динамо Хьюстон
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los merengues
Ответ The Best 20
А почему бы кому нибудь из твоего Терека не вручить золотой мяч?
Почему из Терека? Может он призывает голосовать за Ивана Грозного на выборах в 24 году.
+1
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Борис Потапкин
свой врождённый гений, плюс игра с топовыми топами у которых можно учиться, плюс система папы Карло, плюс тонна труда с правильным отношением - красота, умница парень
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Ёшимин Бональдо
Дортмунд подарил еще одного зверя
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ten Hag
Ответ corazón blanco
Просто в шикарнейшей форме находится. А какой пас на него вырезал Алаба- в этом годе было прекрасно все.
Сколько передач в атаке насчитали?)
Красотища!
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The Best 20
Ответ los merengues
Почему из Терека? Может он призывает голосовать за Ивана Грозного на выборах в 24 году.
Иван грозный давным давно поиер
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Ilya Chistyakov
Ответ Moscwow
Обычный замыкатель, как сказали бы в узбекской Каталонии
😂😂😂
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ten Hag
Ответ войд
Ну что за зверь этот брит На данный момент с отрывом лучший игрок в мире)
на ЗМ может замахнуться, только если юбилейную копу с пачкой пенальти не проведут 🤓
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Максим Столбов
Остановите эту машину
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matsur_shaute
Вся Атака , исполнение - просто Шедеврально 👏👏👏
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Алексей Венедиктов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Groznyi2024
За это нужно дать 9 ЗМ Месси!
😂😂😂😂😂
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Галымжан Кулумбаев
Ответ scaryclown/
везет ему пока,деревянный в меру,но мячи в ворота отскакивают. тот же Стерлинг сильнее,а так Фоден лучший английский игрок сейчас.
Не неси бред
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