У Беллингема 15 голов в 16 матчах за «Реал». За весь сезон-2022/23 в «Боруссии» было 14 голов

Джуд Беллингем забил 15-й гол за «Реал».

Полузащитник мадридской команды поразил ворота « » в матче 5-го тура группового этапа (2:1, первый тайм).

Это 15-й гол за « », он проводит 16-ю игру в составе «сливочных».

Отметим, что за весь сезон-2022/23 в «Боруссии» Дортмунд у англичанина было 14 голов в 42 матчах. Летом Джуд перешел в «Мадрид» за 103+31 млн евро.

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Наполи».

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