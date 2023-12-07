Вингер «Палмейрас» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита»: «Мы еще изучаем его. Мне нужно понять, что будет лучше для меня, моей семьи и клуба»

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс подтвердил информацию об интересе «Зенита».

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 18 миллионов евро за вингера «Палмейрас».

«Предложение [от «Зенита»] действительно поступило. Мы все еще изучаем его. Мне нужно понять, что будет лучше для меня, моей семьи и «Палмейрас».

Но сейчас пришло время отпраздновать [чемпионство] и успокоиться, а затем принять наилучшее решение. Это в руках менеджеров и моих представителей, они решают этот вопрос», – сказал Артур

В составе «Палмейрас» 25-летний футболист провел 51 матч, отличившись 10 голами и 2 ассистами. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классный игрок. Хороший сезон провел в 2023.
+2
-1
+1
зенит пошел путем Шахтёра-это уже очевидно.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий