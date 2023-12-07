Вингер «Палмейрас» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита»: «Мы еще изучаем его. Мне нужно понять, что будет лучше для меня, моей семьи и клуба»
Артур Гимараэс подтвердил информацию об интересе «Зенита».
Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 18 миллионов евро за вингера «Палмейрас».
«Предложение [от «Зенита»] действительно поступило. Мы все еще изучаем его. Мне нужно понять, что будет лучше для меня, моей семьи и «Палмейрас».
Но сейчас пришло время отпраздновать [чемпионство] и успокоиться, а затем принять наилучшее решение. Это в руках менеджеров и моих представителей, они решают этот вопрос», – сказал Артур.
В составе «Палмейрас» 25-летний футболист провел 51 матч, отличившись 10 голами и 2 ассистами.
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