Тоттенхэм – Ньюкасл прогноз, коэффициенты и ставки на матч 10.12.2023, АПЛ
В воскресенье, 10 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках 16 тура английской Премьер-лиги. Отметим, игра пройдет в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
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Рекомендованные варианты ставки:
- тотал больше 2.5 – 1.50.
- обе забьют (да) – 1.45.
Обе команды идут в верхней половине турнирной таблицы, и ведут борьбу за место в еврокубковой зоне. Наверняка встреча получится богатой на голевые моменты, забитые голы и накал страстей. Как закончится поединок, мы узнаем только после просмотра игры, а наш прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда провела 15 матчей, выиграв восемь из них, трижды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. «Тоттенхэм» забил 29 голов и пропустил 22 мяча, имея разницу в +7 голов. Отставание от первого места составляет девять очков, а отрыв от идущего на 7 месте «Ньюкасла» – один балл.
В последних пяти матчах «Тоттенхэм» продемонстрировал следующите результаты:
- 07.12.2023 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 1:2;
- 03.12.2023 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» 3:1;
- 26.11.2023 «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» 1:2;
- 11.11.2023 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» 1:2;
- 06.11.2023 «Тоттенхэм» – «Челси» 1:4.
Статистика 10 последних матчей «Тоттенхэма»:
- 4 победы (40%)
- 2 ничьи (20%)
- 4 поражения (40%)
- забито голов – 16;
- пропущено голов – 17;
- забито в среднем голов за игру – 1.60;
- пропущено в среднем голов за игру – 1.70;
- 2 сухих матча (20%);
- А также статистика по ударам и владению:
- Удары: 14.00;
- Удары (соперник): 13.80;
- Удары в створ: 4.90;
- Удары в створ (соперник): 4.40;
- Владение: 59.60%;
- Владение (соперник): 40.40%.
- Статистика по угловым:
- Угловые: 5.50;
- Угловые (соперник): 7.10.
- Статистика по нарушениям и офсайдам:
- Нарушения: 12.10;
- Нарушения (соперник): 15.70;
- Офсайды: 3.00;
- Офсайды (соперник): 3.50.
- Статистика по карточкам:
- Желтые карточки: 2.80;
- Желтые карточки (соперник): 3.30;
- Красные карточки: 0.30;
- Красные карточки (соперник): 0.20.
У «Тоттенхэма» довольно много травмированных игроков:
- Райан Сессеньон:
- Позиция: Левый полузащитник;
- Возраст: 23;
- Пропущенные матчи: 16.
- Алфи Уайтман:
- Позиция: Вратарь;
- Возраст: 25;
- Пропущенные матчи: 16.
- Иван Перишич:
- Позиция: Левый полузащитник;
- Возраст: 34;
- Пропущенные матчи: 10.
- Мики ван де Вен:
- Позиция: Центр. защитник;
- Возраст: 22;
- Пропущенные матчи: 10.
- Манор Соломон
- Позиция: Левый Вингер;
- Возраст: 24;
- Пропущенные матчи: 8.
- Джеймс Мэддисон:
- Позиция: Атак. полузащитник;
- Возраст: 27;
- Пропущенные матчи: 5.
- Ашли Филлипс:
- Позиция: Центр. защитник;
- Возраст: 18;
- Пропущенные матчи: 3.
- Родриго Бентанкур:
- Позиция: Центр. полузащитник;
- Возраст: 26;
- Пропущенные матчи: 2.
У «Тоттенхэма» нет дисквалифицированных игроков.
Лучшие бомбардиры команды:
- Сон Хын Мин – 9 голов в 16 матчах;
- Деян Кулушевски – 4 гола в 16 матчах;
- Джеймс Мэддисон – 3 гола в 12 матчах.
Лучшие ассистенты команды:
- Джеймс Мэддисон – 5 головых передач в 12 матчах;
- Педро Порро – 4 головых передачи в 14 матчах;
- Ришарлисон – 3 головых передачи в 13 матчах.
Ориентировочный состав на игру:
- Гульельмо Викарио:
- пропущено голов: 22;
- сыграно матчей: 15.
- Педро Порро:
- хабито голов: 0;
- отдано ассистов: 4;
- сыграно матчей: 14.
- Кристиан Ромеро:
- забито голов: 3
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 12.
- Бен Дэвис:
- забито голов: 0;
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 9.
- Дестини Удоджи:
- забито голов: 0;
- отдано ассистов: 2;
- сыграно матчей: 13.
- Пьер-Эмиль Хейбьерг:
- забито голов: 0;
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 14.
- Ив Биссума:
- забито голов: 0;
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 13.
- Деян Кулусевски:
- забито голов: 4;
- отдано ассистов: 1;
- сыграно матчей: 15.
- Джовани Ло Чельсо:
- забито голов: 2;
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 6.
- Бреннан Джонсон:
- забито голов: 1;
- отдано ассистов: 2;
- сыграно матчей: 9;
- Сон Хын Мин:
- забито голов: 9;
- отдано ассистов: 2;
- сыграно матчей: 15.
Стастистика актуальна для АПЛ.
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«Ньюкасл»
«Ньюкасл» с 26 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Команда провела 15 матчей, выиграв восемь из них, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений. «Ньюкасл» забил 33 гола и пропустил 18 мячей, имея разницу в +15 голов. Отставание от первого места составляет 7 очков, а отрыв от «Тоттенхэма», идущего на 5 месте, – 1 очко.
В последних пяти матчах «Ньюкасл» продемонстрировал следующие результаты:
- 07.12.2023 «Эвертон» – «Ньюкасл» 3:0;
- 02.12.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» 0:1;
- 28.11.2023 «ПСЖ» – «Ньюкасл» 0:1;
- 25.11.2023 «Ньюкасл» – «Челси» 4:1;
- 11.11.2023 «Борнмут» – «Ньюкасл» 2:0.
Статистика 10 последних матчей «Ньюкасла»:
- 4 победы (40%);
- 2 ничьи (20%);
- 4 поражения (40%);
- Забито голов – 16;
- Пропущено голов – 17;
- Забито в среднем голов за игру – 1.60;
- Пропущено в среднем голов за игру – 1.70;
- 2 сухих матча (20%);
- А также статистика по ударам и владению:
- Удары: 11.40;
- Удары (соперник): 15.20;
- Удары в створ: 4.00;
- Удары в створ (соперник): 5.20;
- Владение: 50.90%;
- Владение (соперник): 49.10%.
- Статистика по угловым:
- Угловые: 4.40;
- Угловые (соперник): 6.20.
- Статистика по нарушениям и офсайдам:
- Нарушения: 8.80;
- Нарушения (соперник): 14.10;
- Офсайды: 0.90;
- Офсайды (соперник): 1.40.
- Статистика по карточкам:
- Желтые карточки: 2.20;
- Желтые карточки (соперник): 2.60;
- Красные карточки: 0;
- Красные карточки (соперник): 0.10.
Команде не поможет Сандро Тонали – полузащитник отстранен спортивным судом. Отметим, что у «Ньюкасла» довольно много игроков выбыли из строя из-за травм:
- Харви Барнс:
- позиция: Левый Вингер;
- возраст: 25;
- пропущенные матчи: 16.
- Свен Ботман:
- позиция: Центр. защитник;
- возраст: 23;
- пропущенные матчи: 14.
- Джейкоб Мёрфи:
- позиция: Правый Вингер;
- возраст: 28;
- пропущенные матчи: 10.
- Эллиот Андерсон:
- позиция: Атак. полузащитник;
- возраст: 21;
- пропущенные матчи: 10.
- Мэтт Таргетт:
- позиция: Левый защитник;
- возраст: 28;
- пропущенные матчи: 8.
- Дэн Бёрн:
- позиция: Левый защитник;
- возраст: 31;
- пропущенные матчи: 7.
- Каллум Уилсон:
- позиция: Центральный нап;
- возраст: 31;
- пропущенные матчи: 6.
- Шон Лонгстафф:
- позиция: Центр. полузащитник;
- возраст: 26;
- пропущенные матчи: 5.
- Джо Уиллок:
- позиция: Центр. полузащитник;
- возраст: 24;
- пропущенные матчи: 4.
- Ник Поуп:
- позиция: Вратарь;
- возраст: 31;
- пропущенные матчи: 2.
Лучшие бомбардиры команды:
- Каллум Уилсон – 7 голов в 14 матчах;
- Александер Исак – 9 голов в 16 матчах;
- Энтони Гордон – 6 голов в 21 матче.
Лучшие ассистенты команды:
- Киран Триппьер – 8 головых передач в 21 матче;
- Джейкоб Мёрфи – 4 головых передачи в 9 матчах;
- Жоэлинтон – 3 головых передачи в 17 матчах.
Ориентировочный состав на игру:
- Мартин Дубравка:
- пропущено голов: 3;
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 2.
- Киран Триппьер:
- забито голов: 0;
- отдано ассистов: 7;
- сыграно матчей: 15.
- Джамаал Ласселлс:
- забито голов: 1;
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 10.
- Дэнни Шер:
- забито голов: 0;
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 15.
- Валентино Ливраменто:
- забито голов: 0;
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 9.
- Льюис Майли:
- забито голов: 0;
- отдано ассистов: 1;
- сыграно матчей: 4.
- Бруно Гимарайнс:
- забито голов: 1;
- отдано ассистов: 1;
- сыграно матчей: 14.
- Жоэлинтон:
- забито голов: 1;
- отдано ассистов: 1;
- сыграно матчей: 12.
- Мигель Альмирон:
- забито голов: 2;
- отдано ассистов: 1;
- сыграно матчей: 15.
- Энтони Гордон:
- забито голов: 6;
- отдано ассистов: 3;
- сыграно матчей: 14.
- Александер Исак:
- забито голов: 7;
- отдано ассистов: 0;
- сыграно матчей: 11.
В статистике учитываются игры АПЛ.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»
История противостояния команд насчитывает 168 матчей, в последних пяти играх были зафиксированы следующие результаты:
- 23.04.2023 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 6:1;
- 23.10.2022 «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» 1:2;
- 03.04.2022 «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» 5:1;
- 17.10.2021 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 2:3;
- 04.04.2021 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 2:2.
«Тоттенхэм» попал в затяжную безвыигрышную серию – она составляет пять матчей. «Ньюкасл» выглядит успешнее лондонцев. В этой встрече мы не будем предлать ставку на исход – удача может улыбнуться как одной, так и второй команде. Однако «Бетбум» даем на победу хозяев – 2.24, ничья оценена в 3.92, а победа «Ньюкасла» – 3.17.
Наши варианты ставки:
- тотал больше 2.5 – 1.50. Наверняка игра закончится с крупным счетом;
- обе забьют (да) – 1.45. Предположим, что вратари обеих команд будут вынуждены доставать мяч из своих ворот.
Где смотреть матч Тоттенхэм – Ньюкасл
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- Дата проведения
- 10 декабря, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»