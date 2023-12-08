Тоттенхэм – Ньюкасл прогноз, коэффициенты и ставки на матч 10.12.2023, АПЛ

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В воскресенье, 10 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках 16 тура английской Премьер-лиги. Отметим, игра пройдет в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

  • тотал больше 2.5 – 1.50.
  • обе забьют (да) – 1.45. 

Обе команды идут в верхней половине турнирной таблицы, и ведут борьбу за место в еврокубковой зоне. Наверняка встреча получится богатой на голевые моменты, забитые голы и накал страстей. Как закончится поединок, мы узнаем только после просмотра игры, а наш прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Тоттенхэм»

 

«Тоттенхэм» с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда провела 15 матчей, выиграв восемь из них, трижды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. «Тоттенхэм» забил 29 голов и пропустил 22 мяча, имея разницу в +7 голов. Отставание от первого места составляет девять очков, а отрыв от идущего на 7 месте «Ньюкасла» – один балл.

В последних пяти матчах «Тоттенхэм» продемонстрировал следующите результаты:

  • 07.12.2023 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 1:2;
  • 03.12.2023 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» 3:1;
  • 26.11.2023 «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» 1:2;
  • 11.11.2023 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» 1:2;
  • 06.11.2023 «Тоттенхэм» – «Челси» 1:4.

Статистика 10 последних матчей «Тоттенхэма»:

  • 4 победы (40%)
  • 2 ничьи (20%)
  • 4 поражения (40%)
  • забито голов – 16;
  • пропущено голов – 17;
  • забито в среднем голов за игру – 1.60;
  • пропущено в среднем голов за игру – 1.70;
  • 2 сухих матча (20%);
  • А также статистика по ударам и владению:
    • Удары: 14.00;
    • Удары (соперник): 13.80;
    • Удары в створ: 4.90;
    • Удары в створ (соперник): 4.40;
    • Владение: 59.60%;
    • Владение (соперник): 40.40%.
  • Статистика по угловым:
    • Угловые: 5.50;
    • Угловые (соперник): 7.10.
  • Статистика по нарушениям и офсайдам:
    • Нарушения: 12.10;
    • Нарушения (соперник): 15.70;
    • Офсайды: 3.00;
    • Офсайды (соперник): 3.50.
  • Статистика по карточкам:
    • Желтые карточки: 2.80;
    • Желтые карточки (соперник): 3.30;
    • Красные карточки: 0.30;
    • Красные карточки (соперник): 0.20.

У «Тоттенхэма» довольно много травмированных игроков:

  • Райан Сессеньон:
    • Позиция: Левый полузащитник;
    • Возраст: 23;
    • Пропущенные матчи: 16.
  • Алфи Уайтман:
    • Позиция: Вратарь;
    • Возраст: 25;
    • Пропущенные матчи: 16.
  • Иван Перишич:
    • Позиция: Левый полузащитник;
    • Возраст: 34;
    • Пропущенные матчи: 10.
  • Мики ван де Вен:
    • Позиция: Центр. защитник;
    • Возраст: 22;
    • Пропущенные матчи: 10.
  • Манор Соломон
    • Позиция: Левый Вингер;
    • Возраст: 24;
    • Пропущенные матчи: 8.
  • Джеймс Мэддисон:
    • Позиция: Атак. полузащитник;
    • Возраст: 27;
    • Пропущенные матчи: 5.
  • Ашли Филлипс:
    • Позиция: Центр. защитник;
    • Возраст: 18;
    • Пропущенные матчи: 3.
  • Родриго Бентанкур:
    • Позиция: Центр. полузащитник;
    • Возраст: 26;
    • Пропущенные матчи: 2.

У «Тоттенхэма» нет дисквалифицированных игроков.

Лучшие бомбардиры команды:

  • Сон Хын Мин – 9 голов в 16 матчах;
  • Деян Кулушевски – 4 гола в 16 матчах;
  • Джеймс Мэддисон – 3 гола в 12 матчах.

Лучшие ассистенты команды:

  • Джеймс Мэддисон – 5 головых передач в 12 матчах;
  • Педро Порро – 4 головых передачи в 14 матчах;
  • Ришарлисон – 3 головых передачи в 13 матчах.

Ориентировочный состав на игру:

  • Гульельмо Викарио:
    • пропущено голов: 22;
    • сыграно матчей: 15.
  • Педро Порро:
    • хабито голов: 0;
    • отдано ассистов: 4;
    • сыграно матчей: 14.
  • Кристиан Ромеро:
    • забито голов: 3
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 12.
  • Бен Дэвис:
    • забито голов: 0;
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 9.
  • Дестини Удоджи:
    • забито голов: 0;
    • отдано ассистов: 2;
    • сыграно матчей: 13.
  • Пьер-Эмиль Хейбьерг:
    • забито голов: 0;
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 14.
  • Ив Биссума:
    • забито голов: 0;
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 13.
  • Деян Кулусевски:
    • забито голов: 4;
    • отдано ассистов: 1;
    • сыграно матчей: 15.
  • Джовани Ло Чельсо:
    • забито голов: 2;
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 6.
  • Бреннан Джонсон:
    • забито голов: 1;
    • отдано ассистов: 2;
    • сыграно матчей: 9;
  • Сон Хын Мин:
    • забито голов: 9;
    • отдано ассистов: 2;
    • сыграно матчей: 15.

Стастистика актуальна для АПЛ.

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«Ньюкасл»

 

«Ньюкасл» с 26 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Команда провела 15 матчей, выиграв восемь из них, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений. «Ньюкасл» забил 33 гола и пропустил 18 мячей, имея разницу в +15 голов. Отставание от первого места составляет 7 очков, а отрыв от «Тоттенхэма», идущего на 5 месте, – 1 очко.

В последних пяти матчах «Ньюкасл» продемонстрировал следующие результаты:

  • 07.12.2023 «Эвертон» – «Ньюкасл» 3:0;
  • 02.12.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» 0:1;
  • 28.11.2023 «ПСЖ» – «Ньюкасл» 0:1;
  • 25.11.2023 «Ньюкасл» – «Челси» 4:1;
  • 11.11.2023 «Борнмут» – «Ньюкасл» 2:0.

Статистика 10 последних матчей «Ньюкасла»:

  • 4 победы (40%);
  • 2 ничьи (20%);
  • 4 поражения (40%);
  • Забито голов – 16;
  • Пропущено голов – 17;
  • Забито в среднем голов за игру – 1.60;
  • Пропущено в среднем голов за игру – 1.70;
  • 2 сухих матча (20%);
  • А также статистика по ударам и владению:
    • Удары: 11.40;
    • Удары (соперник): 15.20;
    • Удары в створ: 4.00;
    • Удары в створ (соперник): 5.20;
    • Владение: 50.90%;
    • Владение (соперник): 49.10%.
  • Статистика по угловым:
    • Угловые: 4.40;
    • Угловые (соперник): 6.20.
  • Статистика по нарушениям и офсайдам:
    • Нарушения: 8.80;
    • Нарушения (соперник): 14.10;
    • Офсайды: 0.90;
    • Офсайды (соперник): 1.40.
  • Статистика по карточкам:
    • Желтые карточки: 2.20;
    • Желтые карточки (соперник): 2.60;
    • Красные карточки: 0;
    • Красные карточки (соперник): 0.10.

Команде не поможет Сандро Тонали – полузащитник отстранен спортивным судом. Отметим, что у «Ньюкасла» довольно много игроков выбыли из строя из-за травм:

  • Харви Барнс:
    • позиция: Левый Вингер;
    • возраст: 25;
    • пропущенные матчи: 16.
  • Свен Ботман:
    • позиция: Центр. защитник;
    • возраст: 23;
    • пропущенные матчи: 14.
  • Джейкоб Мёрфи:
    • позиция: Правый Вингер;
    • возраст: 28;
    • пропущенные матчи: 10.
  • Эллиот Андерсон:
    • позиция: Атак. полузащитник;
    • возраст: 21;
    • пропущенные матчи: 10.
  • Мэтт Таргетт:
    • позиция: Левый защитник;
    • возраст: 28;
    • пропущенные матчи: 8.
  • Дэн Бёрн:
    • позиция: Левый защитник;
    • возраст: 31;
    • пропущенные матчи: 7.
  • Каллум Уилсон:
    • позиция: Центральный нап;
    • возраст: 31;
    • пропущенные матчи: 6.
  • Шон Лонгстафф:
    • позиция: Центр. полузащитник;
    • возраст: 26;
    • пропущенные матчи: 5.
  • Джо Уиллок:
    • позиция: Центр. полузащитник;
    • возраст: 24;
    • пропущенные матчи: 4.
  • Ник Поуп:
    • позиция: Вратарь;
    • возраст: 31;
    • пропущенные матчи: 2.

Лучшие бомбардиры команды:

  • Каллум Уилсон – 7 голов в 14 матчах;
  • Александер Исак – 9 голов в 16 матчах;
  • Энтони Гордон – 6 голов в 21 матче.

Лучшие ассистенты команды:

  • Киран Триппьер – 8 головых передач в 21 матче;
  • Джейкоб Мёрфи – 4 головых передачи в 9 матчах;
  • Жоэлинтон – 3 головых передачи в 17 матчах.

Ориентировочный состав на игру:

  • Мартин Дубравка:
    • пропущено голов: 3;
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 2.
  • Киран Триппьер:
    • забито голов: 0;
    • отдано ассистов: 7;
    • сыграно матчей: 15.
  • Джамаал Ласселлс:
    • забито голов: 1;
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 10.
  • Дэнни Шер:
    • забито голов: 0;
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 15.
  • Валентино Ливраменто:
    • забито голов: 0;
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 9.
  • Льюис Майли:
    • забито голов: 0;
    • отдано ассистов: 1;
    • сыграно матчей: 4.
  • Бруно Гимарайнс:
    • забито голов: 1;
    • отдано ассистов: 1;
    • сыграно матчей: 14.
  • Жоэлинтон:
    • забито голов: 1;
    • отдано ассистов: 1;
    • сыграно матчей: 12.
  • Мигель Альмирон:
    • забито голов: 2;
    • отдано ассистов: 1;
    • сыграно матчей: 15.
  • Энтони Гордон:
    • забито голов: 6;
    • отдано ассистов: 3;
    • сыграно матчей: 14.
  • Александер Исак:
    • забито голов: 7;
    • отдано ассистов: 0;
    • сыграно матчей: 11.

В статистике учитываются игры АПЛ.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»

 

История противостояния команд насчитывает 168 матчей, в последних пяти играх были зафиксированы следующие результаты:

  • 23.04.2023 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 6:1;
  • 23.10.2022 «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» 1:2;
  • 03.04.2022 «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» 5:1;
  • 17.10.2021 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 2:3;
  • 04.04.2021 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 2:2.

«Тоттенхэм» попал в затяжную безвыигрышную серию – она составляет пять матчей. «Ньюкасл» выглядит успешнее лондонцев. В этой встрече мы не будем предлать ставку на исход – удача может улыбнуться как одной, так и второй команде. Однако «Бетбум» даем на победу хозяев – 2.24, ничья оценена в 3.92, а победа «Ньюкасла» – 3.17.

Наши варианты ставки:

  • тотал больше 2.5 – 1.50. Наверняка игра закончится с крупным счетом;
  • обе забьют (да) – 1.45. Предположим, что вратари обеих команд будут вынуждены доставать мяч из своих ворот.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Ньюкасл

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Тоттенхэм – Ньюкасл
Дата проведения
10 декабря, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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