Тоттенхэм – Ньюкасл прогноз, коэффициенты и ставки на матч 10.12.2023, АПЛ

В воскресенье, 10 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках 16 тура английской Премьер-лиги. Отметим, игра пройдет в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

тотал больше 2.5 – 1.50.

обе забьют (да) – 1.45.

Обе команды идут в верхней половине турнирной таблицы, и ведут борьбу за место в еврокубковой зоне. Наверняка встреча получится богатой на голевые моменты, забитые голы и накал страстей. Как закончится поединок, мы узнаем только после просмотра игры, а наш прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда провела 15 матчей, выиграв восемь из них, трижды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. «Тоттенхэм» забил 29 голов и пропустил 22 мяча, имея разницу в +7 голов. Отставание от первого места составляет девять очков, а отрыв от идущего на 7 месте «Ньюкасла» – один балл.

В последних пяти матчах «Тоттенхэм» продемонстрировал следующите результаты:

07.12.2023 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 1:2;

03.12.2023 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» 3:1;

26.11.2023 «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» 1:2;

11.11.2023 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» 1:2;

06.11.2023 «Тоттенхэм» – «Челси» 1:4.

Статистика 10 последних матчей «Тоттенхэма»:

4 победы (40%)

2 ничьи (20%)

4 поражения (40%)

забито голов – 16;

пропущено голов – 17;

забито в среднем голов за игру – 1.60;

пропущено в среднем голов за игру – 1.70;

2 сухих матча (20%);

А также статистика по ударам и владению:

Удары: 14.00;



Удары (соперник): 13.80;



Удары в створ: 4.90;



Удары в створ (соперник): 4.40;



Владение: 59.60%;



Владение (соперник): 40.40%.

Статистика по угловым:

Угловые: 5.50;



Угловые (соперник): 7.10.

Статистика по нарушениям и офсайдам:

Нарушения: 12.10;



Нарушения (соперник): 15.70;



Офсайды: 3.00;



Офсайды (соперник): 3.50.

Статистика по карточкам:

Желтые карточки: 2.80;



Желтые карточки (соперник): 3.30;



Красные карточки: 0.30;



Красные карточки (соперник): 0.20.

У «Тоттенхэма» довольно много травмированных игроков:

Райан Сессеньон:

Позиция: Левый полузащитник;



Возраст: 23;



Пропущенные матчи: 16.

Алфи Уайтман:

Позиция: Вратарь;



Возраст: 25;



Пропущенные матчи: 16.

Иван Перишич:

Позиция: Левый полузащитник;



Возраст: 34;



Пропущенные матчи: 10.

Мики ван де Вен:

Позиция: Центр. защитник;



Возраст: 22;



Пропущенные матчи: 10.

Манор Соломон

Позиция: Левый Вингер;



Возраст: 24;



Пропущенные матчи: 8.

Джеймс Мэддисон:

Позиция: Атак. полузащитник;



Возраст: 27;



Пропущенные матчи: 5.

Ашли Филлипс:

Позиция: Центр. защитник;



Возраст: 18;



Пропущенные матчи: 3.

Родриго Бентанкур:

Позиция: Центр. полузащитник;



Возраст: 26;



Пропущенные матчи: 2.

У «Тоттенхэма» нет дисквалифицированных игроков.

Лучшие бомбардиры команды:

Сон Хын Мин – 9 голов в 16 матчах;

Деян Кулушевски – 4 гола в 16 матчах;

Джеймс Мэддисон – 3 гола в 12 матчах.

Лучшие ассистенты команды:

Джеймс Мэддисон – 5 головых передач в 12 матчах;

Педро Порро – 4 головых передачи в 14 матчах;

Ришарлисон – 3 головых передачи в 13 матчах.

Ориентировочный состав на игру:

Гульельмо Викарио:

пропущено голов: 22;



сыграно матчей: 15.

Педро Порро:

хабито голов: 0;



отдано ассистов: 4;



сыграно матчей: 14.

Кристиан Ромеро:

забито голов: 3



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 12.

Бен Дэвис:

забито голов: 0;



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 9.

Дестини Удоджи:

забито голов: 0;



отдано ассистов: 2;



сыграно матчей: 13.

Пьер-Эмиль Хейбьерг:

забито голов: 0;



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 14.

Ив Биссума:

забито голов: 0;



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 13.

Деян Кулусевски:

забито голов: 4;



отдано ассистов: 1;



сыграно матчей: 15.

Джовани Ло Чельсо:

забито голов: 2;



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 6.

Бреннан Джонсон:

забито голов: 1;



отдано ассистов: 2;



сыграно матчей: 9;

Сон Хын Мин:

забито голов: 9;



отдано ассистов: 2;



сыграно матчей: 15.

Стастистика актуальна для АПЛ.

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«Ньюкасл»

«Ньюкасл» с 26 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Команда провела 15 матчей, выиграв восемь из них, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений. «Ньюкасл» забил 33 гола и пропустил 18 мячей, имея разницу в +15 голов. Отставание от первого места составляет 7 очков, а отрыв от «Тоттенхэма», идущего на 5 месте, – 1 очко.

В последних пяти матчах «Ньюкасл» продемонстрировал следующие результаты:

07.12.2023 «Эвертон» – «Ньюкасл» 3:0;

02.12.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» 0:1;

28.11.2023 «ПСЖ» – «Ньюкасл» 0:1;

25.11.2023 «Ньюкасл» – «Челси» 4:1;

11.11.2023 «Борнмут» – «Ньюкасл» 2:0.

Статистика 10 последних матчей «Ньюкасла»:

4 победы (40%);

2 ничьи (20%);

4 поражения (40%);

Забито голов – 16;

Пропущено голов – 17;

Забито в среднем голов за игру – 1.60;

Пропущено в среднем голов за игру – 1.70;

2 сухих матча (20%);

А также статистика по ударам и владению:

Удары: 11.40;



Удары (соперник): 15.20;



Удары в створ: 4.00;



Удары в створ (соперник): 5.20;



Владение: 50.90%;



Владение (соперник): 49.10%.

Статистика по угловым:

Угловые: 4.40;



Угловые (соперник): 6.20.

Статистика по нарушениям и офсайдам:

Нарушения: 8.80;



Нарушения (соперник): 14.10;



Офсайды: 0.90;



Офсайды (соперник): 1.40.

Статистика по карточкам:

Желтые карточки: 2.20;



Желтые карточки (соперник): 2.60;



Красные карточки: 0;



Красные карточки (соперник): 0.10.

Команде не поможет Сандро Тонали – полузащитник отстранен спортивным судом. Отметим, что у «Ньюкасла» довольно много игроков выбыли из строя из-за травм:

Харви Барнс:

позиция: Левый Вингер;



возраст: 25;



пропущенные матчи: 16.

Свен Ботман:

позиция: Центр. защитник;



возраст: 23;



пропущенные матчи: 14.

Джейкоб Мёрфи:

позиция: Правый Вингер;



возраст: 28;



пропущенные матчи: 10.

Эллиот Андерсон:

позиция: Атак. полузащитник;



возраст: 21;



пропущенные матчи: 10.

Мэтт Таргетт:

позиция: Левый защитник;



возраст: 28;



пропущенные матчи: 8.

Дэн Бёрн:

позиция: Левый защитник;



возраст: 31;



пропущенные матчи: 7.

Каллум Уилсон:

позиция: Центральный нап;



возраст: 31;



пропущенные матчи: 6.

Шон Лонгстафф:

позиция: Центр. полузащитник;



возраст: 26;



пропущенные матчи: 5.

Джо Уиллок:

позиция: Центр. полузащитник;



возраст: 24;



пропущенные матчи: 4.

Ник Поуп:

позиция: Вратарь;



возраст: 31;



пропущенные матчи: 2.

Лучшие бомбардиры команды:

Каллум Уилсон – 7 голов в 14 матчах;

Александер Исак – 9 голов в 16 матчах;

Энтони Гордон – 6 голов в 21 матче.

Лучшие ассистенты команды:

Киран Триппьер – 8 головых передач в 21 матче;

Джейкоб Мёрфи – 4 головых передачи в 9 матчах;

Жоэлинтон – 3 головых передачи в 17 матчах.

Ориентировочный состав на игру:

Мартин Дубравка:

пропущено голов: 3;



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 2.

Киран Триппьер:

забито голов: 0;



отдано ассистов: 7;



сыграно матчей: 15.

Джамаал Ласселлс:

забито голов: 1;



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 10.

Дэнни Шер:

забито голов: 0;



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 15.

Валентино Ливраменто:

забито голов: 0;



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 9.

Льюис Майли:

забито голов: 0;



отдано ассистов: 1;



сыграно матчей: 4.

Бруно Гимарайнс:

забито голов: 1;



отдано ассистов: 1;



сыграно матчей: 14.

Жоэлинтон:

забито голов: 1;



отдано ассистов: 1;



сыграно матчей: 12.

Мигель Альмирон:

забито голов: 2;



отдано ассистов: 1;



сыграно матчей: 15.

Энтони Гордон:

забито голов: 6;



отдано ассистов: 3;



сыграно матчей: 14.

Александер Исак:

забито голов: 7;



отдано ассистов: 0;



сыграно матчей: 11.

В статистике учитываются игры АПЛ.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»

История противостояния команд насчитывает 168 матчей, в последних пяти играх были зафиксированы следующие результаты:

23.04.2023 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 6:1;

– «Тоттенхэм» 6:1; 23.10.2022 «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» 1:2;

1:2; 03.04.2022 «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» 5:1;

– «Ньюкасл» 5:1; 17.10.2021 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 2:3;

2:3; 04.04.2021 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 2:2.

«Тоттенхэм» попал в затяжную безвыигрышную серию – она составляет пять матчей. «Ньюкасл» выглядит успешнее лондонцев. В этой встрече мы не будем предлать ставку на исход – удача может улыбнуться как одной, так и второй команде. Однако «Бетбум» даем на победу хозяев – 2.24, ничья оценена в 3.92, а победа «Ньюкасла» – 3.17.

Наши варианты ставки:

тотал больше 2.5 – 1.50. Наверняка игра закончится с крупным счетом;

Наверняка игра закончится с крупным счетом; обе забьют (да) – 1.45. Предположим, что вратари обеих команд будут вынуждены доставать мяч из своих ворот.

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