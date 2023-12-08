Тоттенхэм – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 10 декабря

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

В воскресенье, 10 декабря, сыграют Тоттенхэм и Ньюкасл в 16 туре АПЛ.

  • Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тоттенхэм – Ньюкасл

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Тоттенхэм – Ньюкасл

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