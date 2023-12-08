Тоттенхэм – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 10 декабря
В воскресенье, 10 декабря, сыграют Тоттенхэм и Ньюкасл в 16 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тоттенхэм – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Тоттенхэм – Ньюкасл
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰