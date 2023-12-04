Кириос о разном поведении игроков: «Нельзя ожидать, что каждый будет Федерером. Я в отличие от него не могу позволить себе 13 человек, которые завяжут мне шнурки»

Ник Кириос считает, что бессмысленно сравнивать его с Роджером Федерером.

В интервью Пирсу Моргану он обсудил с журналистом пресс-конференцию на «Уимблдоне»-2022, во время которой которой ел суши.

– Говорили, что Федерер никогда бы так не поступил, потому что он для этого слишком воспитан и слишком уважает журналистов.

– Но я не Роджер Федерер. Нельзя ожидать, что каждый будет Роджером Федерером. Это невозможно. Это несправедливо. Это очень несправедливо. Это значит, что 99% теннисистов в туре не соответствуют уровню Роджера Федерера. Таков спорт, все люди разные.

Что я имею в виду? У него в команде девять человек, которые следят за тем, чтобы была готова еда. У меня было только трое. Моя девушка, мой лучший друг и агент и мой физиотерапевт. Так что я в отличие от Роджера Федерера не могу позволить себе 13 человек, которые завяжут мне шнурки или проследят за тем, чтобы у меня был белый жилет, в котором я выйду на корт. В основном мне все приходится делать самому. Поэтому сравнивать Ника Кириоса с Роджером Федерером просто нелепо.

– Постой, я не сравниваю вашу игру, ваше окружение и так далее. Я просто говорю, что он никогда бы не стал есть суши на пресс-конференции, а тебе ведь не нужно указывать, что делать, правда?

– Но что в этом плохого? Я слежу за своим питанием, и это вполне обычное дело, теннисисты так поступают на каждом турнире. Нет ничего удивительного в том, что игрок перекусывает. Я только что вышел с корта, поэтому у меня не было времени на восстановление. Мне сказали, что сейчас у меня будет пресс-конференция. Поэтому я должен был поесть. Я должен был поесть. Чего вы от меня хотите?

– Как бы ты себя чувствовал? Как бы ты себя чувствовал, если бы во время нашего интервью, которое будет транслироваться по всему миру, я начал уплетать суши.

– Но ты не играл четыре часа на «Уимблдоне».

– Ты понятия не имеешь, чем я занимался (улыбается).

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